A star is born, il film di Bradley Cooper con Lady Gaga è uno dei migliori film romantici del 2018 e assolutamente da vedere al cinema

A Star Is Born (al cinema dall’11 ottobre) è il primo film da regista di Bradley Cooper, che lo ha anche interpretato insieme a Lady Gaga.

Due star nel ruolo di due star, in una storia che vi prosciugherà fino all’ultimo Kleenex.

Favola musicale e dramma romantico, già portato numerose volte sul grande schermo: nel 1937 i suoi protagonisti erano Janet Gaynor e Fredric March, nel 1954 sono stati Judy Garland e James Mason, mentre nel 1976 Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

Sulla scia dei recenti The Artist e La La Land, A Star Is Born si concentra sull’ascesa di una futura star femminile e sul sacrificio del compagno artista di farsi da parte per farla brillare in tutto il suo splendore, una volta accortosi di essere solo un ostacolo per il suo futuro.

Lo avevamo visto in anteprima al Festival di Venezia 2018, dove è stato proiettato Fuori Concorso.

Ecco perché dovreste vederlo anche voi.

(Continua sotto la foto)

La trama di A Star Is Born

Jackson Maine (Bradley Cooper) è un famoso musicista rock la cui carriera, a causa dei gravi problemi d’alcolismo e d’udito che lo affliggono, si avvia verso il tramonto.

Una sera, in un club, conosce Ally (Lady Gaga), una giovane con una voce incredibile. Lei si sta esibendo in una vertiginosa interpretazione di La Vie En Rose e lui non può fare a meno di esserne rapito e attratto.

È così che decide di trascinarla con sé in tour presentandola come nastro nascente della musica country, mentre se ne innamora.

La relazione tra i due vive di alti e bassi, soprattutto per i problemi di Jackson, che peggiorano man mano che la carriera di Ally avanza, portandola a diventare in una pop star di fama internazionale.

Bradley Cooper e Lady Gaga

La potenza di questa nuova versione cinematografica di A Star Is Born sta tutta nei suoi due interpreti.

Perfetti e affiatati, regalano ai due personaggi una veste contemporanea, infondendoci tutta la loro aurea da star.

Bradley Cooper è bravo, bellissimo: impossibile non vederlo.

La scelta di Lady Gaga ad affiancarlo è stata dunque ideale: quando entra in scena, con il suo sguardo magnetico, il suo profilo greco e i movimenti che trasudano carisma, l’attenzione riesce a spostarsi su di lei.

E nonostante Lady Gaga sia una diva che sui palchi non ha mai lesinato nella marcata costruzione di un personaggio, qui ce ne dimentichiamo perché è talmente brava a interpretare Ally, una giovane ragazza impacciata che ama la musica, da far passare la sua fama da pop star in secondo piano.

Con A Star Is Born Stefani Germanotta ha dimostrato di poter essere un’ottima interprete drammatica, che non vediamo l’ora di vedere alla prova in altri ruoli.

La love story

Sono due le tematiche centrali di A Star Is Born: l’amore e la musica. Partiamo dalla prima.

La storia tra Jackson e Ally potrebbe ricordare quelle favole stile Hollywood anni ’50-’60: un lui, perlopiù celebre, incontra fortuitamente una lei, perlopiù comune, se ne innamora e le trasforma radicalmente la vita, in meglio. Una traccia di tutto questo c’è anche in A Star Is Born, ma qui poi la storia assume ben altri connotati.

Jackson (Cooper), ormai completamente assuefatto dai suoi mali, vede in Ally la sua ultima ancora di salvezza. Ally ama Jackson alla follia e per lui sarebbe disposta ad abbandonare tutto, ma è proprio a questo punto che lui decide di non consentirglielo.

Jackson è famoso, ma tra i due è il più vulnerabile. Ally è timida, impacciata, ma allo stesso tempo forte.

Lady Gaga è bravissima a far trasparire i sentimenti, le emozioni e i dubbi di una ragazza comune al cospetto della fama, le insicurezze verso un mondo che non pensava le sarebbe mai appartenuto, oltre che la paura d’innamorarsi di una persona come Jackson.

A Star Is Born è una grande storia d’amore. Andate a vederlo con quest'idea e non ne rimarrete delusi.

La musica

Il secondo elemento portante di A Star Is Born è la musica.

Sul fatto che Lady Gaga fosse un’ottima performer non avevamo dubbi. La vera scoperta è stata invece Bradley Cooper, che in tono e in portamento ha poco da invidiare ai veri musicisti folk rock.

La storia di A Star Is Born è scandita dalle canzoni del film: Ally e Jackson si conoscono sulle note di La Vie En Rose, suggellano il loro amore cantando Shallow - singolo scritto da Lady Gaga e uscito pochi giorni fa corredato di video con le immagini del film - e rimangono uniti grazie alle parole di I’ll Never Love Again.

La bravura di Cooper in A Star Is Born si è rivelata non solo come cantante, ma anche come ‘regista musicale’: le diverse scene di live che alternano la narrazione - per cui non ha voluto usare playback - sono visivamente potenti e restituiscono allo spettatore tutta l’emozione di un concerto rock.

La versione di Bradley

Alla sua prima prova come regista Bradley Cooper non ci consegna un’opera autorale, ma un’ottima interpretazione di una storia classica, rivisitata con un linguaggio cinematografico contemporaneo.

Il suo A Star Is Born è un dramma romantico su base musicale raccontato con uno stile pulito, tradizionale, in modo da piacere al pubblico più ampio.

Nonostante la trama sia nota, e il suo finale pure, A Star Is Born si guarda tutto d’un fiato: ci sono Lady Gaga e Bradley Cooper, ci sono le canzoni, ci sono la favola della protagonista e soprattutto la tormentata storia d’amore.