Fan di Stars Hollow preparate il caffè: la coppia Lorelai-Rori potrebbe tornare presto con nuove puntate di Una mamma per amica

Una mamma per amica, la vita del duo mamma-figlia più amato del piccolo schermo, potrebbe tornare.

Sono passati più di tre anni da quando Gilmore Girls – A Year in The Life (Una Mamma per Amica – Di nuovo insieme) è apparso su Netflix con 4 nuovi episodi sulla vita di Lorelai e Rori. E già allora le cose erano rimaste - come dire - un po' in sospeso: il finale aveva lasciato uno spiraglio per un possibile seguito.

I fan hanno sempre chiesto nuovi episodi, e ora sembra essersi è convinta anche Amy Sherman Palladino, scrittrice e autrice dello show.

Amy Sherman-Palladino avrebbe infatti rivelato di essere aperta a un altro reboot, così ha detto a ET Online.

Quando le è stato chiesto, durante i Writers Guild Awards 2020 a New York, l'autrice ha detto: «Sai, questo è il genere di cosa che non pianifichi. Non avevamo neanche pianificato di fare i film su Netflix. Mai dire mai».

Una condizione? Amy vuole solo ed esclusivamente il cast originale, e quindi «Deve essere il momento giusto per tutti, altrimenti niente».

Non è chiaro però se le star dello show se la sentano di tornare a Stars Hollow

Nell'aprile del 2018, Lauren Graham aveva detto che per lei la serie era finita, per sempre.

«Mi sento molto soddisfatta - aveva detto - È sempre stata una serie speciale per me, ma che sapevo aveva una fine. E penso che questa sia la fine che dovesse avere».