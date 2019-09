Dalla commedia al dramma passando per il fantasy: ecco le migliori serie tv alla loro prima stagione nel 2019 da vedere in streaming

Il 2019 delle serie tv è stato un anno molto vario, ma bilanciato, per la tipologia di storie narrate sul piccolo schermo.

Da Sex Education, la serie che forse ci ha più sorpresi per come è riuscita a raccontare la sessualità tra giovani, con ironia e profondità, a nuovi classici comics come The Umbrella Academy e The Boys, senza dimenticare drammi di cronaca come quello raccontato in When They See Us o folli opere di scrittura come Good Omens e Russian Doll.

Ce n’è davvero per tutti i gusti. Nel nostro listone non trovate i sequel di stagione, ma solo le serie tv che hanno avuto il loro esordio nel 2019.

Ecco quali sono quelle imperdibili secondo noi.

Sex Education, Netflix

Uno dei titoli più sorprendenti, divertenti e meglio scritti realizzati del 2019 è Sex Education, serie solo all’apparenza destinata al pubblico più giovane.

Otis è un ragazzo timido e insicuro. Ha un migliore amico, Eric, e al liceo non viene certo considerato tra i tipi più cool. In un momento della vita in cui ciascuno sperimenta la propria sessualità, Otis non è da meno, ma il fatto di avere una madre terapeuta sessuale si rivela una lama a doppio taglio per lui. Se da una parte il ragazzo sfrutta i consigli della madre per diventare una sorta di guru delle relazioni di coppia a scuola, dall’altro non riesce a superare con spontaneità l’ostacolo del primo rapporto.

La serie creata da Laurie Nunn è già stata rinnovata per una seconda stagione e tra gli interpreti troviamo una Gillian Anderson (X-Files) in splendida forma nei panni della madre sessuologa di Otis.

After Life, Netflix

Ricky Gervais è stato il creatore della serie cult The Office (che se non avete mai visto dovete correre ai ripari subito).

After life è un’espressione intelligente e sensibile - sul finire quasi buonista - del suo humor.

È lo stesso Gervais a calarsi nei panni di un burbero giornalista inglese che ha appena perso la moglie e pensa che nascondersi dietro al suo caratteraccio lo aiuterà a superare il trauma. Intorno a lui ruotano una serie di strambi personaggi, dai suoi colleghi di redazione al padre malato di Alzheimer, che diventano vittime delle sue angherie, continuando però a stargli accanto.

Si ride tanto e si piange a tratti. Già rinnovato per una seconda stagione.

Chernobyl, Sky Atlantic - Now TV

Nonostante la scelta un po’ stridente di non avere il russo come lingua principale, ma l’americano, è indiscusso il valore di questa serie.

Sono cinque puntate autoconclusive che raccontano il disastro nucleare accaduto nell’aprile del 1986 presso la centrale russa di Chernobyl.

La serie non si focalizza solo sulla catastrofe ambientale e umana, ma anche sulla tragedia politica di una nazione che per mantenere la sua aura d’infallibilità ha negato l’evento allargando a macchia d’olio la contaminazione.

Chernobyl è interpretata, tra i tanti, dai bravissimi Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jessie Buckley. Le sue atmosfere sono cupe e il livello d’ansia sprigionato è stellare. Non guardatela se sentite di aver bisogno di qualcosa ‘di leggero’.

The Boys, Prime Video

Basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è stata etichettata come anti-superhero drama, i suoi otto episodi vi sapranno intrattenere con la loro irriverenza di trama e di linguaggio.

L’idea di partenza è quella che i supereroi non possono essere tutti buoni.

Cosa potrebbe succedere, dunque, se ce ne fosse qualcuno intenzionato a usare i propri poteri per fini poco nobili?

I Boys sono un team di supereroi-guardiani che lavorano insieme per far sì che questo non accada. Nella fattispecie stanno cercando di stanare i Seven, un gruppo di sette supereroi che dietro un’apparenza impeccabile nascondono un animo corrotto al soldo della multinazionale Vought.

Una serie sul labile confine tra bene e male, che piacerà soprattutto agli amanti dei cinecomics, ma a cui anche gli altri dovrebbero dare un’opportunità per scoprire un prodotto innovativo con una serie di personaggi indimenticabili.

Good Omens, Prime Video

Basata sul romanzo Buona Apocalisse a tutti! di Neil Gaiman Good Omens è una delle serie rivelazione del 2019.

È interpretata da Michael Sheen e David Tennant, rispettivamente nei ruoli dell’angelo Aziraphale e del demone Crowley.

È nel 2019 che le forze divine e demoniache hanno in programma di scatenare l’Apocalisse.

L’evento che dovrebbe innescare la fine di ogni cosa è la venuta di un anticristo, ma al momento della sua nascita qualcosa va storto. Sono gli amici di vecchia data Aziraphale e Crowley a dover scongiurare il peggio, unendosi in una strana alleanza.

È un bromance - quasi una storia romantica - tra fumetto e disaster movie.

When They See Us, Netflix

When They See Us è un racconto importante, una denuncia contro il razzismo e il pregiudizio. Sviluppata in quattro episodi, racconta la vera storia dei ‘cinque di Central Park’.

1989, New York.

Cinque adolescenti afroamericani vengono ingiustamente accusati di aver aggredito e violentato una ragazza che stava correndo nel parco al centro di Manhattan, di sera.

La Polizia riesce a estorcere loro confessioni indotte o fasulle attraverso ricatti e violenza pur di chiudere il caso, ma i ragazzi in tribunale non si dichiarano responsabili. Nonostante non ci siano prove della loro colpevolezza, i cinque vengono comunque accusati e incarcerati.

La prova della loro innocenza emerge anni dopo: è il 2002 quando le loro condanne vengono prosciolte dopo l’arresto del vero colpevole, ma nel frattempo le loro vite sono state completamente fatte a pezzi dagli eventi.

Un fatto di cronaca molto doloroso che viene ripercorso con bravura eccellente dalla regista Ava DuVernay. La paura e la solitudine dei cinque pressoché bambini, la tragica accettazione da parte delle loro famiglie, la ferocia del pregiudizio, la curiosità e l’odio fomentato dai media e dalla politica sono al centro di questo prodotto Netflix assolutamente da non perdere.

Hanna, Prime Video

Tratta dall’omonimo film di Joe Wright con Saoirse Ronan, Hanna è una serie action con protagonista una ragazzina addestrata per diventare un’arma letale.

Hanna (Esme Creed-Miles), in seguito alla morte della madre, è stata cresciuta dal padre (Joel Kinnaman) in una foresta sperduta tra i ghiacci senza mai aver avuto modo di confrontarsi con la società civilizzata. Qui è stata allenata per diventare una spietata assassina.

Come tutte le adolescenti, però, Hanna è incuriosita da ciò che non conosce e che le viene proibito. Un giorno scappa e così facendo viene rintracciata dallo spietato agente della C.I.A. Marissa Wiegler (Mireille Enos), una vecchia conoscenza del padre che li costringe alla fuga portandoli a scavare nel passato segreto della ragazza.

Russian Doll, Netflix

Natasha Lyonne è uno dei volti più interessanti del cinema contemporaneo. Aria svogliata e temperamento ribelle l’hanno portata ad avere diversi personaggi cuciti alla perfezione su di sé.

Come in questo Russian Doll, dramedy in cui è Nadia, una ragazza che il giorno del suo 36mo compleanno entra in un loop senza apparenti vie fuga.

Nadia muore di continuo, ma ogni volta ricomincia tutto da capo a partire dalla festa di compleanno che la sua migliore amica ha organizzato per lei. Provando a non perdere la speranza, Nadia inizia ad analizzare la situazione e a sperimentare, scavando dentro se stessa e al suo passato per trovare una chiave di volta verso il futuro.

Russian Doll è una serie da bersi in pochissimo: sono episodi da circa mezz’ora. È un trip divertente, ben architettato e scritto. Tra le protagoniste c’è anche Chloë Sevigny, che quando si tratta di produzioni un po’ indie-hype-folli non manca mai.

The Umbrella Academy, Netflix

Altra serie superhero da non perdere è The Umbrella Academy, tratta dall’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Ba. È visivamente alta, ben scritta e perfettamente interpretata dal suo cast, su cui svetta Ellen Page (Juno).

È il 1989 quando 43 bambini nascono da 43 donne in circostanze misteriose.

Sette di loro vengono adottati da un miliardario eccentrico e intransigente di nome Sir Reginald che, una volta scoperti i super poteri dei ragazzi, li addestra per diventare una squadra atta a salvare il mondo da ogni possibile minaccia.

Così facendo, però, li priva di un’infanzia normale. Li conosciamo tutti nel presente quando, dopo anni di allontanamento a causa di litigi o rancori, i sette si ritrovano per il funerale del padre. Le tensioni mai sedate riemergono, così come alcune verità che il genitore aveva tenuto loto nascoste.

The Umbrella Academy porta in scena degli anti-eroi molto umani. Non solo: è un viaggio dagli anni ’50 ai nostri giorni finendo in un futuro post-apocalittico, oltre che un prodotto che affronta il difficile tema dei traumi legati all’infanzia con una storia di fantasia splendidamente realizzata.

Fosse/Verdon, FoxLife - Now TV

Fosse/Verdon racconta uno dei più famosi sodalizi professionali e amorosi dell’intrattenimento a stelle e strisce: quello tra il coreografo Bob Fosse e la ballerina di Broadway Gwen Verdon, qui interpretati dai bravissimi Sam Rockwell e Michelle Williams.

È una miniserie in otto puntate autoconclusive scritta da Steven Levenson (Master Of Sex) a partire da una biografia di Sam Watson.

Bob Fosse è stato un coreografo eccezionale, autore di alcuni grandi musical come Chicago e Cabaret. Gwen Verdon era non solo la sua compagna di vita, ma anche la sua musa e la sua spalla lavorativa. La coppia viene qui immortalata nei momenti salienti della loro vita insieme, ricostruita grazie al prezioso aiuto della figlia Nicole.

Fosse/Verdon, però, non è solo un biopic incentrato su una relazione tanto profonda quando burrascosa tra due personaggi celebri, ma è anche un vorticoso ritratto dello showbiz anni ’60 - ’80 fuori e dentro il palcoscenico.

Love, Death & Robots, Netflix

Serie antologica d’animazione per adulti, Love, Death & Robots è composta da 18 cortometraggi da dieci minuti circa ciascuno. È stata creata da Tim Miller (regista di Deadpool) e prodotto da David Fincher (regista cult, da Seven a Fight Club, passando per Zodiac e Gone Girl - L’amore bugiardo).

Il trait d'union di tutti gli episodi è il genere, ovvero la fantascienza, su cui la serie sperimenta sia nella trama sia nella messa in scena. Si passa da toni più leggeri ad altri quasi spaventosi. Si ride, si rimane col fiato sospeso, ma soprattutto si pensa molto.

È di sicuro tra i prodotti più innovativi e sperimentali della piattaforma streaming, ottimo da guardare sia tutto d’un fiato sia nelle piccole pause.