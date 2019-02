Lifestime ha annunciato l'uscita del nuovo film su Meghan Markle e il principe Harry, Harry & Meghan: Becoming Royal, in uscita in primavera

Vi ricordate che una settimana prima del royal wedding tra il principe Harry e Meghan Markle Lifestime, canale televisivo statunitense, aveva mandato in onda la storia del fidanzamento dei due con un film dal titolo Meghan & Harry: A Royal Romance?

A quanto pare il canale televisivo non riesce a fare a meno di Harry e Meghan al punto che sta per rilasciare un nuovo film sulla royal couple britannica più chiacchierata.

Il sequel sarà intitolato Harry & Meghan: Becoming Royal e uscirà questa primavera.

Ecco cosa si sa sul film per ora.

(Continua sotto la foto)

Di cosa parla Harry & Meghan: Becoming Royal

Secondo il comunicato stampa il film «Aprirà il sipario per rivelare le gioie e le sfide della vita reale di Harry e Meghan all'interno della Royal Family durante i loro primi mesi di matrimonio».

Il film mostrerà anche come i Duchi del Sessuex lavorano per «Fondere le loro famiglie e le loro diverse culture - e come i loro - Valori fondamentali sono messi alla prova mentre cercano di trovare l'equilibrio tra onorare la tradizione reale e rimanere fedeli alle loro credenze».

Il cast sarà composto da Tiffany Marie Smith che interpreterà Meghan, e Charlie Field nel ruolo del principe Harry.

Per ora questo è tutto quello che si sa di ufficiale.



Possiamo però immaginare che il film racconti momenti chiave della vita della coppia, includendo l'iconico matrimonio reale e l'introduzione di Meghan nel Fab 4, il primo tour in Australia e gli altri impegni ufficiali e l'annuncio dell'arrivo del primo figlio.

Inoltre è molto probabile che ci saranno anche riferimenti altamente drammatizzati della presunta "faida" di Meghan con la cognata Kate Middleton, le accuse secondo cui "lavora troppo duramente" e i suoi problemi con i familiari più stretti.