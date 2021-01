Su Netflix solo da poche settimane già si parla di Lupin 2: la serie francese sul ladro gentiluomo ci ha conquistati, ecco cosa sappiamo dei nuovi episodi

Se per Lupin 2 dovremo aspettare ancora un po', per rivedere Assane Diop (e scoprire come va a finire il disastro di situazione su cui si è chiusa l'ultima puntata al momento disponibile) non manca molto: Netflix ha infatti annunciato 5 nuovi episodi che saranno disponibili quest'estate a chiusura della prima stagione.

La serie francese ha conquistato il mondo intero in pochi giorni da quando è approdata su Netflix, scalando le classifiche fino a entrare nella top 10 delle serie tv più viste sulla piattaforma.

Racconta la storia di un ladro professionista di nome Assane Diop (Omar Sy) e sfortunatamente a oggi è composta di soli cinque episodi della prima stagione.

La buona notizia, però, è che queste 5 puntate sono solo la prima parte della prima stagione e dunque quest'estate ce ne aspettano altrettante.

Facciamo un passo indietro.

Quando esce Lupin 2?

Prima di Lupin 2 ci saranno 5 nuovi episodi della prima stagione

Netflix e Gaumont (casa cinematografica francese) non hanno ancora confermato ufficialmente il rinnovo della serie.

Ma i cinque episodi attualmente disponibili su Netflix sono solo la prima metà della prima stagione, e la seconda parte, composta da altri 5 episodi, arriverà quest'estate.

D'altronde l'avvincente storia del ladro gentiluomo si chiude alla quinta puntata con un cliffhanger, un ultimo episodio che spalanca le porte a un seguito, e non avrebbero davvero potuto farci aspettare più di così.

Inoltre, sulla base del successo travolgente dei primi 5 episodi, sembra lecito ritenere che, oltre alla seconda parte della prima stagione, Lupin sarà poi rinnovato per una seconda stagione completa.

Quando usciranno i nuovi episodi di Lupin?

Netflix ha annunciato che vedremo la seconda parte della prima stagione quest'estate, anche se non ha ancora dichiarato una data ufficiale di uscita.

Di cosa parlerà la seconda stagione?

La prima parte di Lupin si interrompe con un finale sospeso, proprio mentre il protagonista finisce invischiato in una rete ancora più ampia di inganni.

Ispirata all'originale Arsenio Lupin della letteratura, la trama frenetica e tortuosa dei retroscena dei furti ambientati a Parigi tiene con gli occhi incollati allo schermo. Ma è lo storico personale ed emotivo di Assane Diop che dà profondità e valore allo spettacolo.

Probabilmente quindi, i prossimi episodi vedranno Diop e la ex moglie Claire, riunirsi con il figlio, e in qualche modo sfuggire alle indagini del detective Youssef Guedira.

Oltre a tutto ciò, Diop deve ancora portare a termine la sua missione originale, ovvero rivelare i misfatti della famiglia Pellegrini.

Il cast

Considerando la fine-non-fine della prima parte di Lupin, è lecito pensare che nella seconda stagione ci sarà lo stesso cast al completo.

Netflix in ogni caso ha annunciato che nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.