Kim Kardashian ha annunciato la fine del reality show sulla sua famiglia, Keeping up with the Kardashian: l'ultima stagione uscirà l'anno prossimo

Kim Kardashian West ha annunciato che il reality televisivo della sua famiglia terminerà dopo l'ultima stagione, la ventesima, l'anno prossimo.

«È con il cuore pesante che vi dico che abbiamo preso la difficile decisione famigliare di dire addio a Keeping Up With The Kardashians», ha dichiarato Kim su Twitter.

Keeping Up With The Kardashian è stato presentato per la prima volta nel 2007 ed è diventato una must della cultura pop.

Lo show è stato il trampolino di lancio per gli imperi della moda e del beauty di diversi membri della famiglia, rendendo Kim una mega-star in tutto il mondo, così come le sorelle, ma anche genitori, partner e figli.

«Dopo quelli che saranno 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e diversi programmi spin-off, abbiamo deciso come famiglia di concludere questo viaggio molto speciale» ha raccontato Kim.

«Siamo oltremodo grati a tutti voi che ci avete seguito per tutti questi anni - attraverso i bei momenti ma anche quelli brutti, attraverso la felicità, le lacrime, le molte relazioni e i nostri bambini. Ameremo per sempre i meravigliosi ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato lungo questa strada».

E ancora: «Senza Keeping Up With The Kardashians, non sarei dove sono oggi. Sono così incredibilmente grata a tutti coloro che hanno guardato e sostenuto me e la mia famiglia in questi ultimi 14 incredibili anni».

«Questo show ci ha fatto diventare chi siamo oggi, e sarò per sempre in debito con tutti coloro che hanno svolto un ruolo così importante nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite».

