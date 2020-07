Una ex dipendente di Kim Kardashian e famiglia si sfoga su Twitter: «Dai Kardashian-Jenner solo lavori mal pagati e politiche di sfruttamento»

Kim Kardashian è sommersa dalle critiche dopo che un ex-dipendente l'ha accusata di pagare stipendi troppo bassi ai suoi dipendenti.

Jessica DeFino, beauty reporter ed ex dipendente della famiglia Kardashian-Jenners, si è sfogata su twitter contro l'ex datore di lavoro, Kim, per il suo ruolo «mal pagato».

«Mi ero ridotta ad acquistare generi alimentari presso il 99 Cents Only Store (Tutto a 99 centesimi) quando ho lavorato come editor per l'app ufficiale di Kim Kardashian - ha affermato Jessica - e sono stata anche rimproverata perché per arrotondare facevo alcuni lavori da freelance».

L'ex dipendente ha deciso di raccontare questa storia dopo che Kim Kardashian si è vantata sui social di avere 14 cavalli frisoni (una delle razze più antiche d'Europa) nel suo ranch.

In un secondo Tweet, la DeFino ha aggiunto:

«Per essere chiari: adoro il 99 Cents Only Store, prodotti fantastici. E la possibilità di lavorare freelance era nel mio contratto».

Ma aggiunge che quella dei Kardashian «è una politica lavorativa terribile e di sfruttamento che assicura che i dipendenti desiderosi di crescere rimangano invece inesperti e mal pagati».

Mentre lavorava per i Kardashian, Jessica DeFino ha aiutato a lanciare tutte e cinque le app ufficiali della famiglia e si è anche occupata di creare e scrivere contenuti per vari siti per Khloe Kardashian e Kendall Jenner.

Kim e il resto della famiglia non hanno ancora risposto alle accuse e ai commenti, ma il mondo del web non sembra averla presa bene.

La storia di Jessica DeFino ha infatti fatto infuriare anche i fan dei Kardashian-Jenner che ben conoscendo qual è il patrimonio della famiglia reputano che potrebbero pagare di più i loro dipendenti.