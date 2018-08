Kim Kardashian e Kanye West protagonisti di uno show tutto loro: ecco cosa ne pensa la reality star



Un reality su Kim Kardashian e Kanye West? Tutto è possibile quando si tratta dei Kimye.



E a non escludere nessuna ipotesi è proprio la star, intervistata da E! News a Beverly Hills in occasione del venticinquesimo anniversario dell’asta What Goes Around Comes Around di Christie’s.



Kim ha ammesso di aver pensato a più di uno spinoff di Keeping Up With The Kardashians, il reality che l’ha resa famosa e che è arrivato alla quindicesima stagione.



Ma nel suo futuro potrebbero esserci anche altre novità.



Ecco cosa ha detto.



A proposito di un reality sulla sua vita con Kanye West



Quattro anni di matrimonio, tre figli e non un giorno senza finire sui tabloid. La vita di Kim Kardashian e Kanye West è già di per sé un grande reality show.

Ma c’è chi vorrebbe di più e spera che un giorno le telecamere possano concentrarsi solo sulla loro casa e la loro quotidianità.



Interrogata in proposito Kim è scoppiata a ridere, ma non ha escluso l’ipotesi: «Non lo so, non so se è qualcosa che lui farebbe, ma posso dire che sono stata a Miami di recente e che mi mancava molto Kourtney and Kim Take Miami, quindi credo che, non lo so, ma potrebbe essere divertente riviverlo».



Il riferimento è alla terza stagione dello spinoff che l’aveva vista protagonista nel 2013 insieme alla sorella, dopo due stagioni in cui al suo posto c’era Khloe.



A proposito del quarto figlio



Nelle ultime settimane si sono inseguite voci sulla possibilità che Kim e Kanye volessero un quarto figlio.

I due hanno avuto Chicago lo scorso gennaio grazie a una madre surrogata.

Sempre E! News ha voluto approfondire la questione: «Non solo so, ho letto qualcosa in proposito, ma niente di tutto questo è vero», ha risposto Kim.

«Ma sono aperta all’idea, ne ho anche parlato nel nostro show - ha aggiunto - Stiamo iniziando a registrare la sedicesima stagione, perciò se dovessi pensarci e dovesse diventare una possibilità lo sapreste vedendo lo show. Ma per il momento no».