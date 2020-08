Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie: ecco quanto guadagnano le Kardashian quando pubblicano un #adv su Instagram. Spoiler: sono cifre da capogiro

È noto che la famiglia Kardashian-Jenner sia una delle famiglie più influenti al mondo su Instagram, ma probabilmente anche sparando cifre al rialzo difficilmente riuscireste a immaginare quanto guadagnano le Kardashian solamente postando sui loro social.

** Kim Kardashian nel mirino: paga troppo poco i suoi dipendenti **

È risaputo infatti che molti marchi sono disposti a pagare cifre a sei zeri anche solo per una foto condivisa sul loro profilo social.

** I Kardashian assumono: 3500 euro per fare il super fan **

Ma allora la domanda è: quanto guadagnano Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie per un post sponsorizzato?

Ecco quanto guadagnano le Kardashian su Instagram

Kendall Jenner è quella che guadagna di più (con cifre da record)

Potreste essere sorpresi (o forse no?!) di scoprire che il membro della famiglia Kardashian-Jenner che guadagna di più in assoluto su Instagram non è in realtà colei con più follower.

Stando a nuove indiscrezioni, Kendall Jenner è quella che guadagna di più con post sponsorizzati su Instagram, anche se ha "solo" 133 milioni di follower - parecchi in meno dei 183 milioni di Kylie Jenner e dei 177 milioni di Kim Kardashian.

**Kendall Jenner è la modella più pagata al mondo: ecco le cifre da record**

Sembrerebbe che Kendall si faccia pagare ben 560mila dollari (circa 500mila euro) per ogni foto pubblicata sul suo profilo. Facendo dunque due conti, negli ultimi 12 mesi, la modella ha incassato circa 21 milioni di dollari (quasi 19 milioni di euro), solo grazie ai post sponsorizzati di Instagram.

La sorella minore, Kyle è invece quella più costosa della famiglia: per ogni sponsorizzazione chiede ai clienti un milione di dollari, ma siccome ha avuto meno collaborazioni di Kendall, ha portato a casa solo 16,2 milioni (15 milioni di euro).

**Ecco perché Kyle Jenner quando viaggia prenota una stanza d'albergo in più**

Medaglia di bronzo per Kim Kardashian, che l'anno scorso ha guadagnato 9,4 milioni di dollari su Instagram.

Non male considerando che le sorelle Kardashian Jenner lo definiscono un secondo lavoro.

Quanto guadagnano le star su Instagram

Per avere un metro di paragone, tra le star che guadagnano di più su Instagram ci sono JLo che ha incassato quasi 4 milioni di euro, Priyanka Chopra, che secondo quanto riferito ha guadagnato ne ha guadagnati 3,5, e Will Smith con 3 milioni di euro.