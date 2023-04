La tanto attesa serie tv su Harry Potter sta per arrivare: ogni stagione sarà basata su uno dei sette libri

Se ne è parlato a lungo, ma ora è (quasi) realtà: è in arrivo una serie tv di Harry Potter!

HBO Max è infatti sulla buona strada per eliminare il più grande ostacolo che Harry, Ron e Hermione devono affrontare per poter arrivare sul piccolo schermo: l'accordo con l'autrice dei libri JK Rowling che ha il controllo creativo su qualsiasi cosa riguardi il mondo di Harry Potter.

È stato però confermato che il servizio di streaming è in trattative con la Rowling per unirsi al progetto come produttrice.

Il che vuol dire che Harry Potter può diventare finalmente una serie tv, per la gioia di tutti i fan, grandi e piccini, che aspettavano da anni questa notizia!

Di cosa parlerà la serie tv di Harry Potter?

Secondo le indiscrezioni, ogni stagione dovrebbe essere basata su uno dei sette libri della Rowling, il che significa potenzialmente una serie tv che racconta la storia di Harry Potter e gli altri protagonisti per molti anni.

Alcune fonti anonime hanno indicato che le trattative sono ancora in una fase relativamente preliminare e che non è stato firmato ancora nessun accordo tra HBO e JK Rowling.

Tuttavia, come parte delle negoziazioni, si ritiene che alla Rowling sia stato concesso un certo livello di coinvolgimento nella scrittura della serie "per assicurarsi che rimanga fedele al suo materiale originale". Non sarà peròla principale creatrice o showrunner.

La serie sarà prodotta dalla Warner Bros Television, che ha portato i libri di Harry Potter sul grande schermo tra il 2001 e il 2011. In totale, gli otto film hanno incassato circa 7,7 miliardi di dollari al botteghino globale.

Ci aspettiamo quindi che la serie tv abbia lo stesso successo dei film!