Rupert Grint, la co-star dai capelli rossi di Harry Potter, ammette di non aver mai visto tutti i film, ma potrebbe dover recuperare presto

Rupert Grint, che interpretava il miglior amico di Harry Potter, Ron Weasley, nella saga di Harry Potter, ha sconvolto i fan con una confessione che lascia tutti senza parole.

L'attore, 38 anni, ha ammesso di non aver guardato tutti e otto i film della serie, ma solo tre.

«Ho visto i primi tre alle premiere, ma poi ho smesso di guardarli» ha raccontato Rupert durante un'intervista con Variety.

Ha poi aggiunto: «Ora che ho una figlia, probabilmente finirò per guardarli con lei».

Rupert Grint - che è diventato papà nel maggio 2020 - ha recitato nel franchise di Harry Potter dal 2001 al 2011. Ha interpretato il mago purosangue dai capelli rossi e migliore amico dello stesso Harry, interpretato da Daniel Radcliffe.

Anche se potrebbe sembrarci assurdo che qualcuno che ha recitato in una serie di otto film non si sia preso la briga di guardarli tutti, la verità è che non è poi così strano per alcuni attori non guardare il loro lavoro.

Come lui, anche Johnny Depp, Meryl Streep e Jared Leto sono soliti non riguardare le loro performance.

Sono passati dieci anni dall'uscita dell'ultimo film della serie, e quattordici anni da quando l'autore J.K. Rowling ha completato il romanzo finale della saga, ma la popolarità di Harry Potter persiste.

Con spin-off, una produzione teatrale, videogiochi e potenzialmente una nuova serie TV prodotta da HBO Max, le creazioni della Rowling continuano a essere al centro dell'attenzione dei fan.

Riguardo la possibile nuova serie, Rupert Grint ha detto: «Sarebbe strano se ci fosse una continuazione della saga. Mi sento piuttosto protettivo nei confronti di quel personaggio».

«Anche quando ho visto gli spettacoli teatrali è stata un'esperienza strana... Se avesse al centro un altro gruppo di amici, invece, immagino sarebbe interessante».

