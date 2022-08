Dal nuovo film di Noah Baumbach a quello di Darren Aronofsky, passando per quello di Luca Guadagnino: ecco i film più attesi di Venezia 79.

La 79ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si svolgerà quest’anno dal 31 agosto al 10 settembre e verrà inaugurata dal nuovo film di Noah Baumbach, White Noise, con Adam Driver e Greta Gerwig.

Un ritorno molto atteso, che apre il sipario a un’altra edizione del festival ricca di titoli interessanti di cui sentiremo molto parlare nel corso della prossima stagione cinematografica. Dal nuovo lavoro di Darren Aronofsky a quello di Martin McDonagh, ma anche le nuove storie degli italiani Luca Guadagnino, Paolo Virzì e Gianni Amelio.

I più hype? Blonde di Andrew Dominik, rivisitazione della storia di Marilyn Monroe con Ana De Armas, e Don’t Worry Darling di Olivia Wilde, per cui al Lido è atteso l’arrivo di Harry Styles.

Da segnalare anche il terzo film del talentoso regista francese di videoclip (Jamie XX, M.I.A., Kanye West) Romain Gavras, Athena.

Ecco i film più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia 2022

Blonde di Andrew Dominik

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, il film reinterpreta la vita di una delle donne più iconiche di Hollywood: Marilyn Monroe.

In concorso a Venezia 79, Blonde unisce realtà e finzione, ripercorrendo la vita della diva: dall’infanzia come Norma Jeane al successo planetario, passando per i suoi legami sentimentali spesso burrascosi.

Nei panni di Marilyn Monroe c’è Ana De Armas (Deep Water, The Gray Man).

White Noise di Noah Baumbach

Film d’apertura della 79ma edizione del Festival del Cinema di Venezia, il nuovo lavoro di Noah Baumbach (Storia di un matrimonio) è basato sull’omonimo romanzo di Don DeLillo del 1985.

Con Adam Driver e Greta Gerwig (moglie di Baumbach e acclamata regista, tra tutti, del prossimo film su Barbie), White Noise racconta la storia di un professore di studi hitleriani, di sua moglie e dei loro numerosi figli, costretti a confrontarsi con un disastro tossico che li porta a dover evacuare la loro casa.

Tra satira sul mondo accademico e dramedy dell’assurdo, il nuovo film di Baumbach - che sarà distribuito da Netflix - è uno dei titoli più attesi al festival ed è in concorso.

The Whale di Darren Aronofsky

In concorso a Venezia 79 c’è anche il nuovo atteso film di Darren Aronofsky (Black Swan, Madre!), con Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins e molti altri. The Whale è l’adattamento di uno spettacolo teatrale di Samuel Hunter - alla sceneggiatura - che racconta la storia di un insegnante sovrappeso che vive come recluso nella sua casa in Idaho e la cui vita sta per finire.

Per questo prova a riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, in un commovente percorso di redenzione.

The Banshees Of Inisherin di Martin McDonagh

Il nuovo film di Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri), in concorso, è ambientato su un'isola al largo della costa occidentale dell’Irlanda dove due amici di lunga data, Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), rompono la loro amicizia in seguito a una decisione del secondo.

Padraic si trova così, disorientato e devastato, a provare a recuperare il loro rapporto.

Il film arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023 col titolo Gli spiriti dell’isola.

Bones and All di Luca Guadagnino

Il nuovo film di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome) con Timothée Chalamet e Taylor Russell - di cui l’uscita è prevista in autunno nelle sale italiane - è la storia del primo amore tra due giovani outsider.

Insieme vivranno un’Odissea sentimentale sulle strade periferiche dell’America di Regan, che li porterà a fare emergere parentesi oscure del proprio passato.

Don’t Worry Darling di Olivia Wilde

La prima grossa produzione di Olivia Wilde dietro la macchina da presa, è ambientata negli anni ’50 in una comunità sperimentale e utopica.

Alice (Florence Pugh) è sposata con Jack (Harry Styles), con cui condivide una pacifica e idilliaca esistenza: lei è casalinga, lui trascorre le sue giornata nel quartier generale del Victor Project, gestito dall’amministratore delegato Frank (Chris Pine), un progetto segreto dedicato allo sviluppo di “materiali innovativi”.

Tutto sembra andare alla perfezione, fino a quando la donna inizia a chiedersi cosa faccia davvero suo marito alla Victory e quali segreti si nascondano - e suo marito le nasconda - tra quelle mura.

Il thriller verrà presentato a Venezia 79 Fuori Concorso.

The Son di Florian Zeller

Florian Zeller, regista francese di The Father, presenta a Venezia 79 il suo nuovo film, con un super cast composto da Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.

Peter è un uomo indaffarato, sposato in seconde nozze con Emma da cui ha avuto un bambino.

Un giorno alla sua porta di presenta la ex moglie con Nicholas, loro figlio, un adolescente problematico che creerà non pochi problemi agli attuali equilibri familiari dell'uomo.

I film italiani a Venezia 79

I più attesi in concorso sono Il signore delle formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, ispirato alla vera storia di Aldo Braibanti, scrittore portato a processo negli anni ’70 con l’accusa di plagio, in realtà tormentato per la sua omosessualità, e L’immensità di Emanuele Crialese, con Penélope Cruz, una storia familiare nella Roma anni ’70.

Fuori concorso verrà presentato invece Siccità di Paolo Virzì, con Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli e Silvio Orlando, sempre ambientato nella capitale, dove il regista si immagina non piova da tre anni e in cui un gruppo di individui cerca di portare avanti la propria vita convivendo con questo dramma ambientale.

Non solo film: le serie tv al festival di Venezia

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ormai da anni, viene dato spazio anche alle première di alcune attesissime serie. Questa edizione è la volta di Copenhagen Cowboy di Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon), un noir in sei episodi prodotto da Netflix (dove lo vedremo entro la fine dell’anno), e di The Kingdom: Exodus (o Riget: Exodus) di Lars von Trier, l’attesa terza stagione della serie creata dal regista di Melancholia e Nymphomaniac nel 1994 e ambientata nel più grande ospedale di Copenhagen, infestato da fantasmi e oscure presenze, che proprio nella struttura hanno incontrato una morte violenta.