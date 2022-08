Da Harry Styles per Don’t Worry Darling ad Ana De Armas per Blonde: ecco chi sono le star più attese sul red carpet di Venezia 79

Venezia è senza dubbio il festival delle star. Da qualche anno, infatti, la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia vanta red carpet pullulanti di divi del cinema nazionale e internazionale.

Venezia 79 non sarà da meno. Tra i più attesi ci sono Harry Styles e Timothée Chalamet, il primo protagonista del film di Olivia Wilde Don’t Worry Darling, il secondo del nuovo film di Luca Guadagnino Bones & All.

Tra i giganti di Hollywood potrebbero sbarcare al Lido Cate Blanchett, Anthony Hopkins e Adam Driver, mentre tra gli italiani speriamo non mancheranno Monica Bellucci, Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, Luigi Lo Cascio e Silvio Orlando.

Madrina di quest’edizione è l’attrice Rocío Muñoz Morales, mentre la presidente di giuria del concorso internazionale è Julianne Moore.

Insomma, tanti tanti nomi che preannunciano un’altra edizione davvero glamour del festival.

Chi sono le star più attese al Festival di Venezia 2022

Ana De Armas

La sensuale attrice cubana, che abbiamo recentemente visto in Acque profonde - Deep Water (Prime Video) e The Gray Man (Netflix), sarà molto probabilmente a Venezia 79 per il film Blonde, in cui veste i panni di Marilyn Monroe.

Attesi insieme a lei sul red carpet, oltre al regista Andrew Dominik, ci sono anche Adrien Brody, Julianne Nicholson e Bobby Cannavale.

Harry Styles

È molto probabile, nonché desideratissimo dalle fan più giovani, che Harry Styles sbarcherà al Lido per accompagnare la fidanzata Olivia Wilde, regista del film Don’t Worry Darling, di cui lui è interprete.

Atteso, ma non sicuro, l’arrivo dell’altra protagonista del film, Florence Pugh (Piccole donne, Black Widow), che pettegolezzi social vogliono abbia avuto qualche screzio con la Wilde (sarà vero? Staremo a vedere).

Timothée Chalamet

Dopo la sfavillante prima volta della scorso anno per Dune, Timothée Chalamet potrebbe tornare a calcare il red carpet del festival per il nuovo film di Luca Guadagnino, Bones & All.

Ad accompagnarlo questa volta, ci sarà molto probabilmente Taylor Russell (Lost In Space) insieme a Chloë Sevigny, Michael Stuhlbarg e Mark Rylance.

Adam Driver

Altro atteso ritorno sul red carpet di Venezia - lo aspettavamo anche lo scorso anno per The Last Duel di Ridley Scott, ma non è arrivato - è quello di Adam Driver, protagonista del film di apertura della mostra, White Noise di Noah Baumbach.

Insieme a lui, potrebbero sbarcare al Lido anche Greta Gerwig, regista del prossimo film su Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, nonché moglie di Baumbach e interprete del film, Jodie Turner-Smith e Don Cheadle.

Cate Blanchett

Tár di Todd Field racconta una parentesi critica nella vita di una famosa direttrice d’orchestra americana che ottiene la conduzione della Berlin Orchestra, ma ha contemporaneamente molti problemi con la figlia.

Nei panni di Lydia Tár, da cui il film prende il nome, c’è Cate Blanchett, attesissima a Venezia 79 insieme a Mark Strong, Sydney Lemmon e gli altri membri del cast.

Penélope Cruz

L’attrice spagnola è attesa a Venezia 79 per due film: L’immensità di Emanuele Crialese e On The Fringe di Juan Diego Botto.

L’attrice è stata al Festival del Cinema di Venezia svariate volte, l’ultima lo scorso anno per Madres Paralelas di Pedro Almodovar.

Anthony Hopkins

Con The Son, il nuovo film di Florian Zeller (The Father), potrebbero arrivare al Lido star del calibro di Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Laura Dern, ma soprattutto un pilastro di Hollywood come Anthony Hopkins, che al festival è passato l’ultima volta nel 2005 per Proof. La prova di John Madden.

Colin Farrell

Il regista Martin McDonagh ha riunito per il suo nuovo film, The Banshees of Inisherin, in concorso al festival, le star di In Bruges, Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Entrambi gli attori sono attesi sul red carpet di Venezia 79.

Farrell non torna a Venezia dal 2007, quando era venuto a presentare Cassandra’s Dream (Sogni e delitti) di Woody Allen.

Julianne Moore

Sarà l’attrice già Coppa Volpi nel 2003 per Lontano dal Paradiso a presiedere la giuria di Venezia 79, succedendo al sudcoreano Bong Joon-ho (Parasite) che lo ha fatto lo scorso anno.

Insieme a lei a decretare il vincitore del Leone d’Oro, ci saranno il regista e produttore Mariano Cohn, il regista e sceneggiatore Leonardo di Costanzo, la regista Audrey Diwan, l’attrice Leila Hatami, il regista Rodrigo Sorogoyen e lo scrittore Premio Nobel per la Letteratura nel 2017, Kazuo Ishiguro.

Elodie

L’esordio italiano più atteso e chiacchierato della Mostra di quest’anno è senza dubbio quello di Elodie, al festival con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti.

La cantante sarà molto probabilmente al Lido insieme agli altri membri del cast: Brenno Placido, Michele Placido, Tommaso Ragno e Giovanni Trombetta.

Gli altri italiani super attesi a Venezia 79 sono: Luigi Lo Cascio ed Elio Germano per Il signore delle formiche di Gianni Amelio, Alessandro Borghi per The Hanging Sun di Francesco Carrozzini e Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Monica Bellucci e molti altri per Siccità di Paolo Virzì.