Feste e pancia piena: manca solo un bel film per arrivare preparati alle feste. O sedici. Ecco le nostre scelte per Natale

Natale. Luci, colori, profumi e... i classici film di Natale. Perché nulla sa creare quella perfetta atmosfera natalizia come un bel film di Natale.



Ci sono film che guardiamo ogni anno perché ormai fanno parte della nostra tradizione natalizia e senza di loro ci sembra che non sia Natale.



Tutti hanno i loro preferiti, che spesso guardiamo da quando eravamo bambini perché erano i preferiti di mamma e papà.



E poi ci sono quelli nuovi che non abbiamo mai visto, ma che potrebbero diventare un nostro nuovo classico di film di Natale. Una nuova tradizione tutta nostra.

Abbiamo scelto per voi i più belli, così potrete comporvi un comodissimo calendario dell'avvento in tv, per arrivare alle Feste più in tema che mai.





Mamma Ho Perso l'Aereo (1990)



Gli anni Novanta avevano aperto le danze con questa intramontabile commedia con Macaulay Culkin, ormai più famoso per le sue vicende di droga che non per la sua carriera d'attore. Intramontabile.



E comunque il vero idolo non era Kevin, ma il giovane Fuller (Kieran Culkin, il fratello non considerato, ma sano di Macaulay), che con la scena della Pepsi ci regala un 'altissimo momento di cinema'.





The Santa Clause (1994)

Tim Allen è un papà divorziato che, durante la vigilia di Natale, ucciderà per errore Babbo Natale che stava per entrare in casa sua per consegnare i regali.



Per una strana clausola, si troverà a dover diventare il nuovo Babbo Natale.

Una Poltrona per Due (1983)

Se la Vigilia di Natale qualche canale non trasmette questo cult con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, ci allarmiamo pensando di aver sbagliato giorno.



Non è Natale finché non va in onda Una poltrona per due.

Gremlins (1984)

Alla ricerca di un regalo di Natale originale per il proprio figlio, un inventore acquista un carinissimo e pelosissimo Mogwai da un negoziante di Chinatown. Purtroppo non seguirà le istruzioni e le cose prenderanno una terribile piega.



Esiste anche un Gremlins 2, ma lo potete tranquillamente dimenticare.

SOS fantasmi (1988)

In questa moderna versione del Canto di Natale di Charles Dickens, Bill Murray veste i panni di un cinico dirigente di una catena televisiva, che ha perso tutti gli affetti della sua vita per seguire le sue ambizioni.

Tre fantasmi giungeranno nella notte di Natale per fargli vedere il suo triste futuro.

The Nightmare Before Christmas (1993)

Per chi, anche a Natale, non sa rinunciare al proprio animo dark, l'avventura natalizia di Jack Skeleton è un must.



Elf (2003)

Buddy per tutta la vita è stato cresciuto come un elfo di Babbo Natale. Quando però arriva a 1,90 di altezza, la verità viene a galla e scopre di essere umano e non un elfo.



Dal Polo Nord finirà dunque a New York alla ricerca della sua famiglia biologica.

A Christmas Carol (2009)

Nato per essere la prima versione del Canto di Natale in 3D, questo film Disney è forse la migliore interpretazione cinematografica del libro di Charles Dickens.



La ricostruzione delle atmosfere è semplicemente incredibile e Jim Carrey ha dato vita a un Ebenezer Scrooge indimenticabile.

Le 5 Leggende (2012)

Jack Frost passa la sua vita a fare scherzi agli adulti e a far divertire i bambini. Porta la neve, il ghiaccio, il vento e si diverte un sacco.



Un giorno però le cose cambiano. L’uomo nero inizia a far crescere la paura nelle persone e a portare l’oscurità nelle loro vite, mettendo a rischio l’esistenza di tutte le figure positive: Babbo Natale, il coniglio di Pasqua, l’omino della sabbia e la fatina dei denti.

Jack Frost si unirà al gruppo dei guardiani per sconfiggere l’uomo nero.

Il Grinch (2000)

Nella parte più esterna di Whoville, vive un verde Grinch alla ricerca di vendetta, che progetta di rovinare il Natale a tutti gli abitanti della città.



Varrebbe la pena di vederlo già solo capire perché chiunque non ami il Natale viene definito un Grinch, ma c’è molto di più.

Un biglietto in due (1987)

Neal Page vuole solo tornare a casa per il giorno del Ringraziamento. Il suo volo viene cancellato a causa della troppa neve e così decide di usare altri mezzi di trasporto per arrivare dalla sua famiglia.



Purtroppo, oltre alla sfortuna, Neal incontrerà Del Griffith, un rappresentante di tende da doccia logorroico, dalle pessime battute e fanatico della polka che decide a tutti i costi di accompagnarlo in questo lungo viaggio.

Il Canto di Natale di Topolino (1983)

Diverse sono state le interpretazioni de “Un canto di Natale” di Charles Dickens, ma questa versione Disney rimane una delle più riuscite.



Fuga dal Natale (2004)

Ora che la figlia è grande e ha deciso di passare il Natale da sola, i Kranks decidono che quest’anno finalmente salteranno addobbi e festeggiamenti di Natale in casa per una rilassante vacanza al caldo dei Tropici.



All’ultimo, però, la figlia cambia idea e torna a casa con il nuovo fidanzato per fargli vedere com’è bello il Natale a casa dei suoi genitori.

I due si troveranno a organizzare un Natale perfetto in poche ore.

Miracolo nella 34ima (1994)

Siete dei tradizionalisti che il 25 Dicembre vogliono vedere un film con Babbo Natale? Eccovi accontentati con il cult dei cult con Babbo Natale.



Quello del 1994 è il remake dell'omonimo originale di George Seaton (1947).

Love Actually (2003)

Avete ragione, il Natale non è solo per i bambini.



Se volete qualcosa di romantico, ecco la commedia sentimentale con ambientazione natalizia che fa per voi.

Da vedere, anche chi questi film generalmente non li regge.