Cosa guardare su Infinity: la nostra selezione di film in catalogo e serie tv da vedere in streaming, per stare a casa senza annoiarsi mai.

Cosa guardare su Infinity? Abbiamo la risposta.

Tantissimi film, ma anche serie tv e cartoni animati: il catalogo Infinity, la tv in streaming di Mediaset, è davvero vasto.

Drammi, commedie, sentimentali, documentari, thriller, horror, azione, fantascienza, film per ragazzi: ce n’é davvero per tutti i gusti.

Il periodo costringe tutti a casa, ma per rendere la quarantena più sopportabile Infinity dà la possibilità di abbonarsi gratuitamente al servizio per due mesi, al posto dei consueti 30 giorni, dopo i quali potrete confermare o disdire la vostra iscrizione.

Per continuare ad avere film e serie tv senza limiti, in qualità HD, scaricabili, visibili contemporaneamente su più supporti, con una Infinity Premiere settimanale, dopo il periodo di prova il costo dell'abbonamento è di 7,99 euro al mese.

Ma per i primi due mesi è gratis.

Catalogo Infinity

Cosa si trova su Infinity? Film, serie tv e titoli per famiglie: il catalogo Infinity ha davvero l'imbarazzo della scelta.

Ogni contenuto ha una data di scadenza ed è visibile su diversi supporti. Ogni mese, inoltre, oltre ai titoli in catalogo, ci sono molte anteprime a noleggio.

Ecco la nostra selezione dei migliori film da vedere su Infinity.

I migliori film su Infinity

A Star Is Born

Il film di e con Bradley Cooper, co-protagonista della storia insieme alla talentuosa Lady Gaga, è un remake di una storia romantica portata più volte al cinema, qui rivisitata in chiave pop. Jackson Maine (Cooper) è una stella del rock. Quando incontra Ally (Lady Gaga) e scopre il suo talento decide d’investire su di lei. I due s’innamorano, ma mentre la carriera di Ally inizia un’inarrestabile ascesa, quella di Jackson subisce una brusca frenata a causa perlopiù dei suoi problemi d’alcolismo. Si piange tantissimo.

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald

Secondo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, scritta sempre da J.K. Rowling, Animali fantastici - I crimini di Grindelwald ha come protagonisti Johnny Depp, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Jude Law e molti altri. New York, 1972: il perfido mago Grindelwald (Depp) riesce a scappare di prigione. Ha in programma piani malefici da perpetrare ai danni sia del mondo dei maghi sia di quello dei non maghi. Radunati i suoi seguaci si prepara a colpire. Toccherà al giovane e timido Newt Scamander (Redmayne) provare a fermarlo. Su Infinity trovate anche il primo capitolo della saga, Animali fantastici e dove trovarli.

Ocean’s 8

Gender swap della famosa saga con George Clooney e Brad Pitt firmata Steven Soderbergh, Ocean’s 8 vede schierate Sandra Bullock, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Rihanna, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Helena Bonham Carter. Appena uscita di prigione Debbie Ocean (Bullock) decide di non perdere tempo e di progettare un colpo degno della memoria di suo fratello Danny (Clooney): rubare una collana di Cartier durante il MET Gala di New York. Per mettere a segno la truffa raduna la sua vecchia squadra con qualche nuova new entry.

Wonder Woman

Primo capitolo della saga con protagonista l’eroina DC Comics per eccellenza, Wonder Woman di Patty Jenkins è stato uno dei film di supereroi più apprezzati di recente da critica e pubblico. Su un’isola lontana abitano le Amazzoni, strenue nemiche di Ares, dio della guerra. Vivono allenandosi in previsione di un eventuale attacco, ma in pace. Questo fino al giorno in cui Steve Trevor (Chris Pine), una spia inglese che ha appena fatto scoperte che potrebbero ribaltare gli equilibri della Prima Guerra Mondiale, vi finisce in seguito a un incidente. Diana (Gal Gadot), l’amazzone che conosceremo come Wonder Woman, si propone di accompagnarlo nella sua missione.

Dunkirk

Christopher Nolan (l’ultima trilogia dedicata a Batman, Inception) firma uno dei film di guerra più immersivi di sempre. Guardatelo possibilmente su uno schermo grande e con l’audio alto (è stato pensato in IMAX). Maggio 1940: a Dunkirk, sulla costa francese, 400000 soldati inglesi si trovano intrappolati sulla spiaggia e accerchiati dall’esercito tedesco. Mentre tentano in tutti i modi di resistere, i civili britannici organizzano una coraggiosa operazione di recupero via mare.

Il corriere - The Mule

Penultimo film del sempre prolifico Clint Eastwood e ultimo con lui protagonista, Il corriere - The Mule è la storia di un uomo ormai anziano che non ha mai voluto piegarsi alla modernità. Rimasto solo per aver dedicato tutta la sua vita alla professione trascurando la famiglia, e senza un dollaro, accetta l’unico lavoro che l’età e le capacità sembrano consentirgli: l’autista. Peccato che non sappia di essere al soldo di un cartello messicano e che i suoi carichi siano di droga. Divenuto molto abile, inizia ad attirare le attenzioni della polizia.

Aquaman

Jason Momoa è Aquaman, personaggio della DC Comics portato sul grande schermo in versione ironico-kitsch dall’eclettico James Wan (Saw - L’enigmista, L'evocazione - The Conjuring, ma anche Fast & Furious 7). Atlanna, regina di Atlantide (Nicole Kidman), ha avuto con Tom, il suo grande amore umano, un bambino di nome Arthur. L’unione tra i due però è proibita e fa arrestare Atlanna, che si consegna ai popoli sottomarini. Arthur cresce consapevole delle sue origini metà umane e metà divine, usando i suoi poteri per compiere gesta eroiche in mare.

IT

Non era per nulla facile prendere un caposaldo della paura come è stato IT per le generazioni anni ’80-’90 e farne un nuovo piccolo cult di genere. Ci è riuscito il regista Andrés Muschietti che ha riportato sullo schermo il terrificante personaggio creato da Stephen King in un film in due puntate (come lo era la miniserie anni ’90 per la tv). Nel primo viene introdotto il gruppo di amici protagonista della vicenda: li conoscerete ancora bambini, mentre si trovano ad affrontare per la prima volta il mostro che cambierà per sempre le loro vite.