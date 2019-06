Jennifer Aniston e Adam Sandler intepretano marito e moglie ne film Netflix Murder Mystery e si sono dovuti baciare più volte: ecco cosa ne hanno raccontato

Adam Sandler e Jennifer Aniston sono amici di lunga data e interpretano una coppia sposata nel nuovo film di Netflix, Murder Mystery.

Naturalmente, essendo marito e moglie, i loro personaggi si baciano più volte durante l'ora e mezza di film.

Ma come sono andate le scene del bacio? Gli attori stessi le definiscono, in una parola, «imbarazzanti»; ma non per le ragioni che ci si aspetterebbe.

Ecco il motivo di imbarazzo durante le scene del bacio

Pare che Jennifer Aniston abbia avuto una regola per tutte le scene di baci di Murder Mystery:

«Gli ho fatto riempire di balsamo la barba. Era troppo ruvida, mi dava fastidio» ha detto l'attrice in un'intervista congiunta con il collega.

Adam Sandler in tutta risposta ha rivelato che baciare la sua amica di vecchia data davanti alla telecamera non è stato poi così imbarazzante, tranne quando sua moglie Jackie e i suoi figli erano sul set e lo incoraggiavano un po' troppo.

L'attore ha scherzato dicendo che:

«L'unica parte imbarazzante è quando mia moglie e i miei figli hanno iniziato a urlare da dietro le quinte: 'Più passione, più forte! Baciala più forte! Mettici più impegno!».

«Quello è stato davvero imbarazzante» ha confermato anche Jennifer Aniston.

Tra l'altro, questa non è la prima volta che la moglie di Sandler è stata entusiasta per le scene di bacio di suo marito con un'attrice.

Ha fatto la stessa cosa in passato quando Sandler e Drew Barrymore hanno dovuto baciarsi nelle scene per i loro numerosi film insieme.

Di cosa parla Murder Mystery?

La trama di Murder Mystery segue Audrey (aka Jennifer Aniston) e Nick Spitz (aka Adam Sandler) mentre vanno in Europa solo per ritrovarsi incastrati per l'omicidio di un miliardario.

Il film è uscito lo scorso 14 giugno su Netflix.

