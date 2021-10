Integratori e skincare, un binomio vincente per poter sfoggiare una pelle compatta, sana e luminosa. Ecco come fare

Creme viso, trattamenti antirughe, maschere, sieri, detergenti...sono tutti prodotti che non mancano sulla nostra vanity table. Fanno parte della nostra skincare routine che può cambiare di stagione in stagione, talvolta anche di settimana in settimana, in base alle diverse situazioni che viviamo. Già, perché lo stato della pelle dipende moltissimo anche dalle emozioni che viviamo, dallo stress, dallo stile di vita e dall'alimentazione. Ecco perché, talvolta, per proteggere la salute della cute non bastano creme e sieri, ma serve qualcosa in più, come per esempio una dieta ad hoc associata agli integratori. Se usati seguendo i consigli degli esperti, possono davvero fare la differenza. Come e perché ve lo raccontiamo nei prossimi paragrafi!

Gli integratori skincare utili: ecco quali sono

Il segreto è nella scelta del giusto mix di nutrienti che svolgono funzioni diverse. Per esempio, la vitamina C aiuta la sintesi di collagene a livello della cute. Altri nutrienti validi alleati per la pelle sono la biotina, utile anche per rinforzare le unghie e presente nelle arachidi, nelle nocciole e nella frutta secca oleosa, o ancora, lo zinco, che favorisce la produzione di collagene. Lo trovate nelle ostriche, nelle trote, nella crusca, nel germe di grano e nella frutta a guscio. Per una pelle al top, assicuratevi un'alimentazione ricca di questi nutrienti e preferite integratori che contengano queste sostanze.

Da dove partire per gli integratori skincare? Nessun dubbio: dagli antiossidanti

Gli antiossidanti sono molecole capaci di contrastare l'azione dei radicali liberi, favorendo la produzione di collagene ed elastina. Questi due elementi, naturalmente presenti nel derma (ma che diminuiscono con il tempo), sono in grado di favorire una pelle levigata e idratata. Grande protagonista tra questi elementi resta sempre la vitamina C, insieme a zinco, ferro e silice che hanno un ruolo chiave nella produzione di collagene determinando lo stato di salute di pelle, capelli e unghie. Scegliere integratori con questo mix di sostanze è un ottimo punto di partenza per tutti per combattere e prevenire i segni del tempo.

Integratori skincare a base di collagene

Un ingrediente che è ormai un must quando si parla di integratori: il collagene è una proteina naturalmente presente nel nostro organismo - concentrata principalmente a livello di ossa, tendini, cartilagini, pelle, membrane e vasi sanguigni – che però con l'avanzare dell'età diminuisce. Dopo i 25 anni, infatti, perdiamo più collagene di quanto ne produciamo, ed è per questo che iniziamo a vedere una pelle meno compatta e i primi segni del tempo sul viso. Oltre a usare creme con questo elemento, da più parti si consiglia di assumerlo anche per via orale. Come funziona? Il collagene – liquido o in polvere - è digerito nello stomaco. Viene poi scomposto dall'organismo negli elementi che lo compongono, i “peptidi”, utilizzati dal nostro corpo per la ricostruzione delle fibre utili al mantenimento dello stato ottimale cutaneo (e non solo). L'obiettivo? Rendere la pelle più elastica e idratata e, allo stesso tempo, stimolare la crescita di capelli e unghie.

Per le unghie scegliete il selenio

Infine, per una manicure perfetta, perfezionate la beauty routine con un integratore a base di vitamina C, biotina (favorisce la formazione del tessuto connettivo) e selenio che, come confermato da diverse ricerche, aiuta a mantenere le unghie sane.

Credit ph: Pexels.com