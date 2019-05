Alimentazione, integratori e skincare: la ricetta per una pelle bella è a portata di mano!

Avere una pelle liscia e compatta è da sempre considerato sinonimo di bellezza. Un obiettivo che tutte cerchiamo di raggiungere tramite una routine skincare mirata.

Soin idratanti, cosmetici antirughe, creme per il contorno occhi, senza dimenticare maschere e detergenti anti-imperfezioni e creme effetto cocoon, da usare a fine giornata per regalarsi una pausa rigenerante: quanti di questi prodotti sono sulla vostra vanity table?

Ognuna di noi ha le sue strategie per valorizzare la propria bellezza e, allo stesso tempo, per proteggere la salute della cute. Oltre a occuparci della nostra pelle da fuori, bisogna assicurarsi di coccolarla al meglio anche da dentro. Come? Curando la propria alimentazione. Vi spieghiamo come.

Non è certamente una novità: oltre allo stile di vita (e al patrimonio genetico), tutto quello che mangiamo gioca un ruolo fondamentale per la salute della pelle.

Sarà capitato a tutte, dopo un'abbuffata o una cena a base di junk food, veder comparire sul viso brufoli e imperfezioni varie...l'equazione è semplice: seguire corrette abitudini alimentari significa poter sfoggiare una pelle elastica, idratata e libera da impurità e infiammazioni (come l'acne). Una pelle più bella ci aiuta ad avere ancora più fiducia in noi stesse: è una delle strade verso la felicità, intesa come quel mix di energie positive che ci fanno stare meglio, giorno dopo giorno.

Se anche questo è un vostro obiettivo, seguite i nostri consigli di bellezza!

Gli alleati in prima linea: gli antiossidanti

Gli antiossidanti sono molecole capaci di contrastare l'azione dei radicali liberi. Proteggono la pelle e favoriscono la produzione di collagene ed elastina, due elementi presenti nel derma in grado di favorire una pelle levigata e idratata e di migliorare l'aspetto di capelli e unghie. A fare la parte da leone è la vitamina C, insieme a zinco, ferro e silice, tutti antiossidanti che hanno un ruolo chiave nella produzione di collagene.

Dove possiamo trovare queste sostanze nutritive? Nella frutta (qualche esempio: agrumi, fragole, melone, albicocche), inclusa quella secca, nella verdura (pomodori, peperoni, broccoli e verdure a foglia verde) e nei semi oleosi. Questo sono solo alcuni degli alimenti ricchi di principi nutrienti e anti-ossidanti che rappresentano per l'organismo dei veri e propri “booster” di salute, utilissimi per mantenere il proprio equilibrio e affrontare le sfide della vita quotidiana.

Lo avete già capito: per combattere stanchezza, rughe, occhiaie, capelli e unghie fragili, la strategia giusta è multitasking.

Dal consumo di cibi naturali e “superfood” fino all'assunzione di integratori alimentari in grado di nutrire la propria bellezza dall’interno grazie al mix di nutrienti ed estratti erbali, oggi l'approccio corretto è “globale”: se la vera bellezza parte da dentro, perché non scegliere da subito questi alleati di benessere?

Credit ph: Shutterstock