Beauty routine detox: ecco cosa fare per risvegliare la pelle (e detossinarla)

Se digitate detox sulla barra di ricerca del browser, vi si aprirà letteralmente un mondo fatto di diete, listoni di do vs dont's, prodotti da comprare per pelle, viso e corpo. Normale: il momento dopo le feste è quello in cui questa antipatica keyword guadagna il suo momento di notorietà. Ma da dove inziare? Cosa fare? Se sentite il desiderio di “depurarvi” a cominciare dalla pelle, siete nel posto giusto. Qui parliamo, infatti, di skin detox, il processo di disintossicazione della pelle il cui scopo è eliminare tutte le impurità accumulate a causa di tossine che si trovano all’interno del corpo - risultato dell’alimentazione e dei processi metabolici quotidiani - e a causa delle aggressioni esterne (vento, freddo, umidità). Ecco come funziona e cosa fare per un detox vero "dentro e fuori"!

Partiamo dalla pelle (se vi interessa sapere come smaltire i chili accumulati, invece, andate dritte in fondo). In questo periodo dell'anno a causa dell'eccesso di zuccheri, cibi elaborati, degli orari totalmente diversi (leggi: fare le ore piccole), una routine di bellezza magari non proprio perfetta, ecco comparire il brufoletto o ecco notare allo specchio una pelle stanca, poco luminosa. Non allarmatevi: a tutto c'è rimedio. Ecco qualche suggerimento per fare una giusta beauty routine detox e iniziare con nuova grinta (e pochi sacrifici).

Beauty routine detox: la detersione

Il primo step è quindi pulire a fondo la pelle con una detersione impeccabile che “alleggerisce la cute”. Due i prodotti chiave: un detergente, da scegliere in base al tipo di pelle (nel dubbio, optate per uno delicato – difficile sbagliare), e poi uno scrub che elimini le cellule morte. Il passaggio delle detersione può chiudersi con una maschera viso detox a base di argille, AHA (alfaidrossiacidi) o carbone, tutti elementi in grado di assorbire ed eliminare le impurità favorendo il turnover cellulare. In più sono molto comode e facili da usare perché possono essere utilizzate in ogni momento della giornata.

Obiettivo massima idratazione

Dopo aver scelto il detergente, è il momento di idratare la pelle con sieri, creme e soluzioni lenitive e idratanti - in grado di combattere stress ed effetto "pelle che tira" o spenta – e allo stesso tempo usare con trattamenti in grado di esaltarne la luminosità rafforzando la naturale barriera cutanea. L'obiettivo è far fronte alla perdita di liquidi della pelle dovuta agli stress esterni e interni al nostro organismo.

Il consiglio in più: per dare una boost di luminosità al viso, mescolate una goccia di illuminante alla vostra crema viso!

Ecco alcuni prodotti la vostra beauty routine detossinante.

Arricchito di acqua floreale di rosa e di fiori d'arancio, questo trattamento esfoliante contribuisce a idratare, lenire e ammorbidire la pelle. La texture oleosa della crema detergente esfoliante viso bio garantisce un utilizzo facile e adatto a tutti i tipi di pelle: l'incarnato è uniformato e la grana della pelle affinata.

Mix di acido glicolico ed estratto di litchee, ha una duplice azione esfoliante e anti-ossidante. Dalla texture in gel, all’istante colorito più uniforme, pelle più luminosa e levigata, come nuova.

Dalla texture morbida e cremosa, questa maschera nasce dalla combinazione di due tipi di argille provenienti dalla Francia e dal Giappone. Opacizza visibilmente il viso, leviga la grana della pelle e restringe i pori.

Maschera dalla texture cremosa, con microbeads di cellulosa, ad azione purificante e scrub, elimina le impurità, riducendo la dimensione dei pori e controllando la produzione di sebo.

Scrub viso delicato, è arricchito da un cocktail di ingredienti anti-infiammatori ed estratti di frutta che eliminano le cellule morte della pelle. Lo squalane rafforza e ripristina la barriera idratante della pelle, mentre la glicerina laprotegge dalle aggressioni ambientali.

Crema esfoliante delicata, promuove il turnover epidermico e la microcircolazione cutanea. Microgranuli di pura cellulosa che esfoliano in maniera delicata, rendendo la pelle più luminosa e recettiva ai principi funzionali dei trattamenti cosmetici successivi.

Nella sua formula si uniscono non solo il burro di Karité dalle proprietà emollienti e protettive, ma anche l’olio e l’estratto di Cocco dall’azione nutriente e l’estratto di Boswellia dermopuricante. Ideale per tutti i tipi di pelle, rimuove impurità e residui di trucco in tutta dolcezza.

Una pelle tonica e idratata a lungo. È l’obiettivo di questa Crema Viso che ha come ingrediente principale il burro di Karité dalle virtù nutrienti, protettive ed elasticizzanti. In formula anche il complesso antiossidante da corteccia di Magnolia e l’estratto di Boswellia con funzione lenitiva.

Trattamento viso idratante, ossigenante e rivitalizzante, aiuta a contrastare da più fronti lo stress ossidativo e a liberare la pelle dalle tossine.

Questo siero illuminante contiene Epigenage, che aiuta a stimolare le difese antiossidanti e anti-infiammatorie, favorendo la rigenerazione epidermica e dermica. Gli estratti naturali aiutano a rimodellare l'ovale del viso e a ridurre la visibilità delle rughe per un effetto lifting finale; grazie all'elevata concentrazione di Carragenina donano un effetto primer non comedogenico. Infine brillantini e attivi fotoluminescenti regalano un effetto glow immediato.

Skin detox anche a tavola

Detox fuori ma anche dentro. Perché le classiche abbuffate non fanno solo male alla pelle, anzi. Al contrario «possono comportare l’innalzamento della pressione sistolica dovuta al maggiore introito di sali e zuccheri con conseguente dilatazione dello stomaco, all’aumento momentaneo della ritenzione dei fluidi, del colesterolo e del livello degli zuccheri nel sangue - spiega Luigi Alberto Marrari, Specialista in Farmacologia e direttore scientifico di Naturalsalus , start up incentrata nella ricerca e nella formulazione di prodotti naturali -. Se i cibi che andiamo a consumare, come spesso accade durante le feste, sono ricchi di carboidrati, grassi, sale e zuccheri raffinati, la prima conseguenza tangibile risulta essere, nell'immediato post-pranzo, la classica nausea con o senza mal di testa e difficoltà digestive che cmportano essenzialmente l’alterazione del metabolismo basale». Cosa porre rimedio? Per prima cosa «dobbiamo imparare a rieducare il corpo a mangiare correttamente, a svolgere un’attività fisica costante e a riposare. Spesso rompere con un’abitudine può rivelarsi difficile e faticoso, e questo ci fa perdere la speranza e la motivazione giusta per proseguire sul nostro cammino. Perciò è importante stilare dei propositi e ricorrere al contributo fondamentale di principi naturali in grado di aiutare il nostro organismo a stare bene».

Skin detox e dieta: cosa fare

Detox e depurazione : «inseriamo nella nostra routine quotidiana due litri d'acqua, carote, mele, zenzero e curcuma, carciofi, agrumi, senza dimenticare la quinoa e il riso integrale. Le fibre hanno un ruolo fondamentale nei processi depurativi. Il tè verde, grazie alle sue proprietà antiossidanti e depurative, sarà il compagno ideale di pause e momenti di relax».

Ciao ciao colesterolo alto : «riportiamo un giusto equilibrio tra colesterolo buono e colesterolo cattivo. Per farlo iniziamo dal mattino, con una colazione a base di avena, poi aggiungiamo ai nostri pasti l'immancabile olio d'oliva e ricorriamo a frutta a guscio e frutta fresca (mele e agrumi) come spuntini tra un pasto e l'altro. Non devono mancare i legumi, la verdura, il pesce azzurro e cereali integrali».

Attiviamo il metabolismo: «Per stimolare il metabolismo la cosa migliore è contrastare al massimo uno stile di vita sedentario. L'attività fisica e la riduzione della massa grassa a favore di tessuto muscolare sono fattori fondamentali per accelerare l'attività metabolica. Inoltre, un aiuto importante arriva dal consumo di agrumi, ricchi di vitamina C, il pesce azzurro, ricco di iodio, e i pomodori, che oltre alla vitamina C sono ricchi di ferro».

Ecco alcuni integratori che potranno darvi una mano.

Una tisana biologica per quando si è pronti per ricominciare da capo! Questa edizione limitata è la versione per infusione del Thé Bio Minceur, una combinazione di piante senza teina, perfetta da bere sia durante il giorno che alla sera per rilassarsi, disintossicare il sistema digestivo e migliorare la digestione.

A base di Cardo Mariano, Carciofo, Tarassaco - piante note per favorire la funzione epatica - e Betulla, favoriscono le funzioni depurative dell’organismo e rappresentano un valido aiuto per sentirsi più leggeri.

Contribuisce a modulare il peso corporeo e alla diminuzione dei tessuti adiposi perché limita l’assorbimento delle calorie e dei grassi assunti con l’alimentazione. Il preparato fitoterapico con estratto purificato di Opuntia e Zenzero e aggiunta di oli essenziali, svolge un’azione selettiva andando a legare le componenti lipidiche ancora presenti durante la fase digestiva riducendo l’apporto calorico, favorendo la digestione, grazie all’aggiunta di oli essenziali specifici.

Credit ph: Pexels, GettyImages