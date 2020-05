In attesa che i centri benessere riaprano, perché non prenderci cura di noi stesse cominciando da un trattamento beauty e un bel bagno rigenerante? Seguite la nostra ricetta e regalatevi un pomeriggio di puro relax a domicilio

È tempo di ricominciare e di farlo al meglio. Uscire dal torpore o dallo stress di questo lockdown, recuperare le forze, dedicando un momento alla cura della vostra bellezza esteriore ed interiore.

Qui trovate la nostra ricetta per ricreare una Spa tra le pareti di casa in modo divertente e originale.

Perciò chiudete il computer, spegnete il telefono e pensate solo a rilassarvi!





Ingredienti per 1 persona

Difficoltà *



1 trattamento al vapore

1 maschera viso

1 scrub corpo

1 bagno rigenerante

Candele q.b.

1 bicchiere di vino

1 kimono

1 fascia per capelli





Procedimento

Fate bollire dell’acqua in un pentolino, spegnete il fuoco, coprite la testa con un asciugamano e lasciate che il vapore vi accarezzi il viso per qualche secondo. Sentirete una sensazione di piacevole calore sulla pelle. Aggiungete due gocce di olio essenziale alla lavanda, ha uno speciale effetto rilassante!

Asciugate il viso e prima di applicare la maschera, tamponatelo con detergente e batuffoli perché la pelle sia libera da make-up e impurità.

Dopo aver scelto una colonna sonora a base di ruscelli di montagna e uccellini che vi accompagni durante il viaggio, stendetevi sul letto e godetevi i benefici del vostro beauty treatment per 15/20 minuti.





Unite zucchero, miele, olio e succo di limone per comporre uno scrub molto naturale e applicatelo su tutto il corpo con un cucchiaio. Massaggiate e poi sciacquate bene.

Nel frattempo, riempite la vasca da bagno con acqua calda, spargete fiori secchi e sali a profusione: anche l’occhio vuole la sua parte!

Se amate la schiuma versate un bel po’ di bagnoschiuma quando la vasca non è ancora piena e mescolate energicamente. Assisterete a un miracolo.

Stappate una bottiglia del vostro vino preferito, versatevene un bicchiere e accendete tante candele ai bordi della vasca per creare l’atmosfera.





Scegliere il look giusto per una Spa indoor

La parola magica è comodità ma (perché no) anche con un tocco di eleganza. Un trattamento di bellezza, perché sia davvero efficace, parte dall’autostima. Cercate di sentirvi belle fin dall’inizio. Perciò liberatevi della tuta sgualcita o del pigiama in flanella nei quali avete soggiornato per gli ultimi due mesi e tirate fuori dall’armadio quel kimono prezioso che non avete mai avuto occasione di indossare.

Scommetto che vi verrà voglia di scattarvi un selfie!





Anche il beauty look è importante

Ovviamente niente make-up. Puntate tutto su un’acconciatura pratica ma cool che vi permetta di sottoporvi ai trattamenti senza sporcare o bagnare i capelli. Una fascia larga è quel che ci vuole, soprattutto per chi, come me, dovrà lottare con la frangetta.





Come si prepara uno scrub corpo home made

Versate in ciotoline diverse 6 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaino di olio evo e procuratevi mezzo limone. Unite gli ingredienti in un recipiente più grande e mescolate, infine spremete qualche goccia di limone. Non abbiate fretta, il benessere è un rito, quindi anche la preparazione di un semplice scrub per il corpo va assaporata lentamente.





Ora spegnete la luce, spogliatevi e immergetevi nella morbida schiuma della vasca da bagno. Potete chiudere gli occhi e godervi il silenzio o cantare a squarciagola Kiss di Prince come faceva Giulia Roberts in Pretty Woman. Ognuno si rigenera a modo proprio.

Ultimo consiglio: se l’idea vi è piaciuta mandate questo articolo alle vostre mamme. Chi più di loro merita un po’ di relax?

Testo, foto e creative direction: Daniela Zuccotti

Video: Carola Carera