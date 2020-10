Gli integratori al collagene promettono tanti benefici estetici e sono amatissimi dalle star: ecco 4 cose da sapere del collagene da bere prima di farne uso

Dalle celebrities d’oltreoceano è arrivato l'ultimo trend beauty che sta prendendo sempre più piede anche qui da noi in Italia: quello del collagene da bere, considerato un elisir di lunga vita e nuovo must nel mondo della skincare.

L'ingrediente eroe di creme, maschere e trattamenti estetici, infatti, ora si è trasformato in polvere da diluire e bere sotto forma di integratori e bevande.

**Acido ialuronico e collagene: sapete a cosa servono?**

Ma sapete cos'è e a cosa serve?

4 cose da sapere sul collagene da bere

(Continua sotto la foto)

Cos'è il collagene in polvere?

Il collagene è una proteina presente in modo naturale nel nostro organismo, concentrata principalmente a livello di ossa, tendini, cartilagini, pelle, membrane e vasi sanguigni.

Il nostro corpo quindi produce naturalmente il collagene. Il problema però è che con l'avanzare dell'età questa produzione diminuisce.

Dopo i 25 anni, infatti, perdiamo più collagene di quanto ne produciamo, ed è per questo che iniziamo a vedere i primi segni del tempo sul viso (aka le rughe) e notiamo che la pelle del corpo è man mano che passano gli anni meno elastica e tesa.

Per collagene in polvere (o idrolizzato) si intende il collagene processato enzimaticamente o chimicamente per ottenere frammenti di dimensioni più piccole.

Una volta assunto, il collagene viene digerito nello stomaco e scomposto dall'organismo negli elementi che lo compongono, i “peptidi”. Questi vengono poi sfruttati dal nostro corpo per la ricostruzione delle fibre utili al mantenimento dello stato ottimale cutaneo e non solo.

I benefici del collagene

Sicuramente il consumo di collagene in polvere ha una serie di benefici per l'estetica e la salute del corpo.

Questi integratori svolgono infatti un ruolo di rafforzamento della cute, oltre a favorirne l’elasticità e l’idratazione.

In pratica combattono la pelle secca e la formazione di rughe.

Inoltre, possono stimolare la crescita di capelli e unghie.

Il collagene in polvere comporta anche benefici che riguardano la salute del nostro organismo. Per esempio aiuta a migliorare i dolori articolari, e i sintomi dell’osteoartrite aiutando a inibire la disgregazione ossea che porta all’osteoporosi.

L’assunzione di integratori al collagene può inoltre contrastare il rischio di patologie cardiache.

Da dove viene il collagene usato negli integratori?

Il collagene utilizzato in questi prodotti deriva in gran parte dagli animali, principalmente bovini, suini e cavalli.

Per produrre gli integratori al collagene vengono infatti utilizzati gli scarti della macellazione animale (cioè ossa, teste, lische, pelli e tessuti connettivi cartilagini varie).

Un altro metodo di produzione del collagene in polvere ricorre all'uso di collagene marino, di origine ittica.

Al momento molti produttori stanno cercando un'alternativa vegana per la sua produzione, ma attualmente non è ancora stata trovata.

Ci sono rischi nell'assunzione di collagene?

Non sono stati riscontrati effetti collaterali o indesiderati legati all'assunzione di collagene in polvere.

Tuttavia, questi integratori sono controindicati a coloro che sono allergici a uno o più componenti interni del prodotto.

Gli esperti ne sconsigliano l’uso da parte di bambini e donne incinte.

Inoltre, prima di assumere un qualsiasi integratore è sempre meglio consultare il proprio medico.