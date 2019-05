Non solo vitamina C: nelle arance rosse ci sono moltissime sostanze utili al corpo e alla pelle. Scopritele con noi.

C'è chi preferisce usarle per smoothie e frullati (spremute danno il meglio!), chi ama mangiarle a fine pasto, chi come spuntino per spezzare la mattina: le arance rosse di Sicilia sono un must per il corpo e per la bellezza del viso.

Sì, anche per la pelle e non soltanto per il ruolo svolto dalla vitamina C, i cui benefici sono noti a tutti (migliora le difese immunitarie, stimola l'assorbimento del ferro, crea una vera e propria barriera cutanea), ma anche grazie a un mix di sostanze che garantiscono il massimo benessere per il corpo. Scopritele con noi.

Le antiocianine: pigmenti antiossidanti

Alle arance regalano il suo colore tipico e il suo sapore unico. Non solo: siccome appartengono alla famiglia dei flavonoidi, sono anche antiossidanti e combattono i radicali liberi (responsabili dell'invecchiamento). Pare, inoltre, che abbiano un ruolo importante nella prevenzione dei tumori.

La curiosità: le antiocianine sono presenti anche in molte altre piante, nei frutti, nelle infiorescenze e anche nelle radici. Per esempio, sono reponsabili del bellissimo colore delle foglie in autunno, quando si interrompe la fotosintesi e quindi la produzione di clorofilla.

Le trovate anche in: banana, asparagi, piselli, pera e patate (pure se in minori quantità).



Magnesio, potassio e selenio: un mix benefico

Nelle arance rosse di Sicilia trovate anche il magnesio, sostanza che ha un'azione diretta sul sistema nervoso, migliorando anche la funzionalità del muscolo cardiaco, e poi il potassio, un minerale che migliora la circolazione; infine il selenio che contribuisce a difendere le membrane delle cellule dall'azione dei radicali liberi.

Vi abbiamo convinte a fare una bella spremuta di arance rosse?

Anche la buccia è preziosa!

Non buttate la buccia: lo sapete che contiene peptina, una sostanza che stimola il senso di sazietà (quindi ottima se vi state preparando alla prova bikini)?

Potete usarla in mille modi: per esempio come base delle decorazioni, oppure frullata come base di numerose bevande o come salsa da condimento (provate l'anitra all'arancia!). Per non parlare dei dolci e delle marmellate (ci stiamo già leccando i baffi...).

Bastano le arance rosse a rifornire il corpo di tutto quello che serve?

Ovviamente no anche se, assunta quotidianamente, l'arancia rossa può davvero fare la differenza. Nei periodi più stressanti, o in caso di malattie e infezioni (e anche quando la pelle è particolarmente provata), un aiuto può sempre arrivare dagli integratori, meglio quelli dove l'arancia rossa è associata ad altri ingredienti che possono stimolare al meglio sia la ripresa fisica sia la salute della pelle.

Pronte a fare il pieno di benessere?





