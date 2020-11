10 consigli pratici per seguire un’alimentazione sana e light durante smartworking ed eventuali lockdown. Insomma: ecco come non ingrassare in quarantena

Come non ingrassare (di nuovo) se si torna a lavorare in smart working, a studiare con la didattica a distanza e a stare in quarantena (più o meno light)?

Il segreto è seguire alcuni accorgimenti (che in molti non abbiamo adottato in Primavera) che permettono di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Abbiamo stilato 10 regole facili da seguire (e per niente limitanti) per non ingrassare e assicurarsi un’alimentazione corretta.

Come non ingrassare in quarantena: 10 regole

Come non ingrassare in smartworking: tenete snack sani e croccanti a portata di mano

Anziché farcire il frigorifero e la dispensa con dolciumi, fritti e alimenti confezionati ipercalorici, puntate sugli snack sani.

Verdura da sgranocchiare, una mela, noci e nocciole saranno alleati perfetti della silhouette e della concentrazione che richiedono smart working e didattica a distanza.

Optate per alimenti croccanti, ad esempio carote, finocchi, sedano e frutta secca: i cibi che emettono un crac-crac sotto ai denti si rivelano maggiormente efficaci dal punto di vista psicologico. Danno soddisfazione e ci fanno passare la fame nervosa, quell’odioso appetito dettato dalla noia.

Al supermercato tenete per ultime le golosità

La spesa al supermercato è un’acerrima nemica della linea, in generale sempre ma soprattutto in caso di lockdown.

L’isolamento in casa, infatti, è indissolubilmente legato a un aumento di noia e a un sentimento di insoddisfazione, dettati dalla mancanza di rapporti sociali. E sappiamo bene quanto la noia ci porti ad aprire continuamente il frigo…

Come non ingrassare dunque? Evitate di riempire il carrello di dolci e schifezze, puntando invece su verdura, frutta e alimenti sani e magri.

Cerchiamo anche di acquistare prodotti italiani di qualità così aiuteremo i nostri produttori, in grave difficoltà a causa della pandemia.

Dato che lo stress e l’ansia che ci caratterizzano in questo delicato momento storico ci portano a desiderare zuccheri, diamo pure qualche contentino al nostro cervello però cerchiamo di imporci una cosa: passare dal reparto dolci solo alla fine della spesa.

Dato che il carrello sarà già pieno, avremo meno spazio sia fisico sia mentale per procurarci cioccolato e caramelle, provare per credere.

Anche la cara vecchia regola dell’andare al supermercato a pancia piena è da seguire sempre: l’appetito ci porterebbe a esagerare nelle quantità e a farci attrarre dagli alimenti ipercalorici.

Come non ingrassare in quarantena grazie a un ricettario light

In quarantena cucinare è fondamentale. Ci serve per rilassarci, per fare passare il tempo, eventualmente per stare assieme alla famiglia e pure per mangiare bene. Meglio evitare i pasti pronti e i prodotti confezionati perché sono sempre molto calorici e inoltre non hanno i nutrienti essenziali per il fabbisogno quotidiano.

Quindi sì ai fornelli ma sì anche a un ricettario light. Preparatevi il vostro diario da cucina, prefissandovi di sperimentare ogni giorno una ricetta leggera nuova.

Oltre a scegliere piatti ipocalorici, seguite qualche accortezza come meno sale, poche salse (la senape è la meno calorica e la più salutare però controllate che non ci siano zuccheri aggiunti), zero fritture e pochi condimenti ricchi.

Crearsi un ricettario light è fondamentale anche per quando si uscirà a fare la spesa perché potremo fare una lista ad hoc.

Quando esagerate, state leggeri per i due pasti seguenti

Se vi dovesse capitare di esagerare durante un pasto, niente paura: basterà stare leggeri per i due seguenti e bilancerete subito gli effetti negativi dell’iperalimentazione.

Anzi, a volte un pasto più abbondante è bene farlo per riattivare il metabolismo, quindi non abbiate nessun senso di colpa.

Se siete fan del digiuno intermittente, potete concedervi quotidianamente un pasto ricco purché sia seguito dalle 16 ore di non alimentazione che prevede questo tipo di regime.

Ad esempio, dopo una cena in cui vi siete concessi di tutto prolungate il naturale digiuno notturno saltando la colazione: mangerete a pranzo e le 16 ore di stop non saranno poi una tragedia.

Altrimenti c’è la Dinner cancelling, la strategia che prevede di mangiare a colazione e a pranzo evitando invece la cena.

Non mangiate davanti al computer o alla tv

Una cosa molto importante quando si tratta di capire come non ingrassare è quella di non mangiare mentre si sta lavorando né guardando la tv.

Quando stiamo facendo altre attività, infatti, non ci accorgiamo di ciò che ingurgitiamo e tendiamo così a mangiare troppo, anche ben oltre la sazietà.

Bisogna concentrarsi su quello che si sta facendo, sul boccone che si sta portando alle labbra, soffermandoci sui gusti, sulla masticazione lenta e sulla sensorialità legata al pasto.

Sono da bandire anche lo smartphone e il tablet, chiaramente. Un recente studio ha rivelato che mangiare mentre si guarda il cellulare fa ingrassare il doppio quindi vedete voi...

Piatti piccoli e colorati

Volete un trucchetto semplice e anche divertente che funziona davvero? Usate piatti piccoli per mangiare.

Procuratevi piattini, ad esempio quelli da frutta o da dessert, magari corredandoli di forchette da dolce anziché di quelle normali.

Vi verrà voglia di mangiare meno perché il vostro cervello sarà ingannato: il piatto è pieno quindi ci fa sentire sazi ma se lo scegliamo piccolino le calorie introdotte saranno meno.

Anche i colori accesi di piatti e posate distolgono l’attenzione dal cibo, facendoci passare quella golosità che ci porta a esagerare.

Cucinate in maniera energica

Stando a casa, la sedentarietà aumenterà inevitabilmente. Quindi fate più esercizio fisico possibile, magari declinandolo alle faccende domestiche per prendere due piccioni con una fava.

Anche in cucina si può dimagrire. Come? Cucinando in maniera energica.

Quindi no a piatti pronti da mettere nel microonde perché non brucerete nemmeno una caloria.

Sì invece a verdure da tagliuzzare, lavare a fondo, ricette che ci fanno correre dal forno ai fornelli e viceversa, preparazioni che ci fanno stare tanto in piedi e via dicendo.

La dieta sana che fa anche da scudo a batteri e virus

Intanto che ci siete, cercate anche di rinforzare il vostro sistema immunitario. Un modo efficace è quello di seguire un’alimentazione che abbia come protagonisti alimenti vegetali (verdura, frutta, tofu e seitan, ad esempio) e pochi prodotti animali. Di questi ultimi, meglio prediligere i latticini, il pesce, i crostacei e i frutti di mare.

Sappiate però che non basta seguire dall’oggi al domani una dieta sana per avere un super sistema immunitario: ci vuole circa un mese perché il microbiota intestinale sia messo nelle condizioni idonee per aumentare le difese immunitarie. Quindi abbiate pazienza.

Mangiate con calma

Se prima del Covid-19 eravamo abituati a mangiare in piedi al bar un panino al volo oppure un trancio di pizza in ufficio, davanti al computer, adesso le cose sono cambiate.

Ora siamo a casa e abbiamo più tempo a disposizione, quindi non abbiate fretta, specialmente a tavola.

Gustate i pasti con lentezza, soffermandovi sui sapori e sugli odori, sulla consistenza del cibo e sulle sensazioni che vi provoca.

Così facendo, tenderete a mangiare di meno perché l’esperienza culinaria vi soddisferà di più. Inoltre quando fagocitate il metabolismo rallenta mentre se mangiate lentamente assimilerete di meno.

Annoiati? Bevete un bicchiere d'acqua!

Purtroppo però la fame per noia è sempre dietro l’angolo. Per ingannarla però c’è un escamotage: bere un bicchiere d'acqua!

(Non alcolici, ovviamente, che anzi vanno centellinati in quarantena per evitare di mettere su peso).

Tutte le volte che vi verrà voglia di aprire il frigorifero, indirizzatevi verso la bottiglia di acqua naturale.

Spesso confondiamo il senso di sete con quello della fame, quindi bere potrebbe davvero toglierci lo stimolo di sgranocchiare.

Lo stomaco avrà una sensazione di pienezza simile a quella della sazietà e in più ci idrateremo a fondo, scongiurando così ritenzione idrica, cellulite e pelle spenta.