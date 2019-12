Chattare, controllare di continuo mail e notifiche durante i pasti mette a rischio la linea. Ecco perché mangiare con il cellulare sul tavolo fa ingrassare







Mangiare con il cellulare sul tavolo è un’abitudine molto frequente. Ma non tutti sanno però che scrivere mail, chattare, controllare le notifiche, ma anche rispondere ai messaggi su Whatsapp o condividere storie su Instagram mentre si consumano i pasti mette a rischio la linea.

La conferma arriva da diversi studi scientifici che hanno analizzato negli ultimi anni gli effetti dell’uso dei dispositivi elettronici sul peso corporeo.

Gli esperti hanno scoperto che usare i dispositivi elettronici durante i pasti influenza le scelte a tavola.

Spinge a mangiare di più e di conseguenza aumenta le probabilità di prendere chili. Le ragioni? Sono tante.

Ecco perché mangiare con il telefonino sul tavolo fa ingrassare.

(Continua dopo la foto)



Fa assumere calorie extra



Usare i dispositivi elettronici a tavola aumenta il rischio di assumere tante calorie in più.

Distrarsi durante i pasti smanettando sullo smartphone non permette infatti al cervello e allo stomaco di distinguere la sazietà dalla fame.

Di conseguenza spinge ad assumere maggiori quantità di cibo e di conseguenza aumenta il rischio di mettere su peso.

Al contrario assaporare ogni singolo boccone con consapevolezza e concentrarsi sul cibo permette di sentirsi sazi prima e di conseguenza mangiare di meno.



Aumenta il consumo dei cibi grassi

Lo rileva uno studio condotto dalla Federal University di Lavras Mangiare (Brasile) e dall’University Medical Center di Utrecht (Olanda) pubblicato sulla rivista scientifica Physiology and Behavior.

I ricercatori hanno analizzato il comportamento a tavola di 62 persone di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

I risultati hanno dimostrato che usare lo smartphone durante i pasti fa aumentare del 15% l'apporto calorico medio e del 10% il consumo di cibi grassi.



Favorisce stress e chili in più

Controllare di continuo le notifiche sul cellulare mentre si mangia non aiuta a rilassarsi e favorisce le tensioni.

Quando si è sotto stress il cortisolo aumenta.

Questo ormone stimola la fame e favorisce i picchi di glicemia, il livello degli zuccheri presenti nel sangue, che se non vengono convertiti in energia, si trasformano in grasso.







Photo Credits: Unsplash