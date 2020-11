Il personal trainer delle star Harley Pasternak svela il segreto per mantenere la linea (anche durante le feste): la dieta dell'acqua

La dieta dell'acqua è l'unica al mondo senza controindicazioni. E questo perché bere (tanta) acqua fa bene al corpo, oltre che alla linea.

** Cosa succede al corpo se si beve poca acqua **

A quanto pare, poi, è proprio questo il segreto delle star per rimanere in forma. Parola di Harley Pasternak, personal trainer delle celebrities che al magazine People ha svelato alcuni trucchi per riuscire a superare indenni il periodo delle feste, evitando le abbuffate e la conseguente corsa ai ripari una volta finite le vacanze: bere tanta acqua.

Almeno otto bicchieri al giorno.

I benefici di una buona idratazione sono molteplici, non solo per il peso o la pelle, ma in generale per tutto l'organismo.

Ecco perché seguire la dieta dell'acqua

La dieta dell'acqua evita le abbuffate

Bere un bel bicchiere d'acqua prima di mangiare o sorseggiarne durante i pasti aiuta a riempire lo stomaco, stimolando il senso di sazietà.

Secondo uno studio dell'American Dietetic Association, bere acqua prima dei pasti aiuta a ingerire il 13 percento in meno di calorie, che su un pranzo di circa 2000 calorie vuol dire risparmiarne almeno 260.

Non confonde fame e sete

I sintomi sono gli stessi. E il nostro corpo spesso confonde le due sensazioni.

Per questeo motivo, quando in ufficio sentite il classico languorino pomeridiano, provate a bere dell'acqua invece di fiondarvi sulla macchinetta degli snack.

E se il senso di fame rimane assicuratevi di bere anche dopo aver mangiato, per sentirvi più pieni.

Dà energia al corpo

Sintomi di una cattiva idratazione possono essere senso di stanchezza, mal di testa, diminuzione della concentrazione e ridotte capacità cognitive.

Un corpo stanco tende a muoversi meno e a spendere meno energie e lo stesso vale per la mente.

Secondo una ricerca del 2012 del Journal of Nutrition, inoltre, le donne sono più propense a soffrire di disidratazione rispetto agli uomini.

La dieta dell'acqua stimola il metabolismo

Alcune ricerche hanno dimostrato che bere acqua aiuta a dare una scossa all'organismo e alla sua capacità di bruciare calorie.

Secondo uno studio del Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, bere più di mezzo litro d'acqua al giorno accelera il metabolismo di circa il 30 percento.

Tiene la bocca impegnata

Uno dei motivi principali per cui si ha la tendenza a spizzicare fuori dai pasti principali è la noia e la necessità di fare qualcosa.

Bere acqua aiuta a tenere occupate mani e bocca e a distogliere la mente dalla voglia di mangiare.

Per bere di più può essere d'aiuto insaporire l'acqua con un po' di limone o qualche foglia di menta. Senza l'aggiunta di calorie avrete la sensazione di bere una bevanda fresca, dissentante e diversa dal solito.

Quanta acqua bisogna bere?

Quanta acqua bisognerebbe bere quindi per ottenere dei risultati?

Non c'è un parere unico.

In genere vale la regola degli otto bicchieri al giorno che equivalgono a circa un litro e mezzo e rappresentano la dose ideale.

Per essere sicuri di aver bevuto abbastanza basta tenere d'occhio il colore delle urine, che va a schiarirsi mano mano che si eliminano le tossine e deve essere quasi trasparente.