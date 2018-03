Dal bisogno frequente di andare alla toilette alla stanchezza, ecco i segnali che ci invia il corpo per avvertirci che stiamo mangiando troppi zuccheri



Lo zucchero non è dolce come vorrebbe farci credere, anzi: se c’è una sostanza che diventa veleno quando assunta in dosi eccessive, quella è proprio lo sugar.

(Qui vi abbiamo raccontato cosa succede al corpo quando si smette di mangiare zucchero aggiunto)



Ma non temete perché il corpo umano, macchina perfetta qual è, invia innumerevoli segnali per farvi capire che state esagerando con caramelle, confetti e cioccolatini, quindi non è mai troppo tardi per convertirsi non proprio allo sugar free ma almeno allo sugar poco-poco.

Dulcis in fundo, disintossicarsi dal dolce non è un’impresa così titanica quindi se vi ritrovate in più di quattro dei seguenti punti, dite bye bye per un po’ allo zucchero puro e ai cibi ricchi di zuccheri aggiunti (quindi no, non parliamo di frutta).



Ecco i 10 segnali per capire che si stanno mangiando troppe cose dolci.

(Continua sotto la foto)



Stanchezza cronica

Il primo segnale lampante di un’overdose di zuccheri è la fiacchezza.

Se siete abituati a dare la colpa alla Primavera anche a dicembre, se tirate in ballo insonnia, sonno agitato ma in cuor vostro sapete che si tratta del krapfen che vi sbaffate ogni pomeriggio a merenda, dateci un taglio.

Benché lo zucchero dia una sferzata di energia non appena si immette in circolo nel sangue, dopo il picco segue un precipitoso calo energetico, quello a cui si deve la spossatezza.

Se proprio dovesse venirvi una voglia irrefrenabile di qualcosa di dolce, optate per una sana e al contempo gustosa mela: contiene sì zuccheri ma anche tante fibre che alimentano la digestione degli zuccheri stessi, facendoci inoltre sentire maggiormente sazi.

Difficoltà a concentrarsi

Se vi sentite spesso intontiti e fuori fase, la colpa potrebbe essere ancora una volta dei troppi zuccheri.

Le oscillazioni di energia date dall’assunzione smodata di glucosio, infatti, possono comportare disturbi cognitivi e addirittura problemi di depressione.

Nel caso la poca concentrazione si “concentrasse” proprio dopo i pasti, si tratterebbe con ogni probabilità di un eccessivo introito di zucchero.

Incominciate con piccoli passetti, tipo il caffè amaro: all’inizio vi potrà sembrare fiele ma dopo pochi giorni vi parrà assurdo che l’abbiate zuccherato per tutti gli anni addietro.





Dipendenza da zuccheri

Mangiando le solite cose dolci di cui andate ghiotti vi sembra che siano meno zuccherine del solito?

Allora siete spacciati.

Il vostro “spacciatore” di glucosio, ossia il supermercato (che ci droga inconsciamente con una delle sostanze che crea più dipendenza in assoluto, ndr), sa bene che la richiesta di zucchero dei propri clienti aumenterà sempre di più, in un circolo vizioso da cui bisogna uscire in fretta e furia prima di rimanere incastrati nella spirale zuccherina, tutt’altro che dolce.

E se pensate che a incastrarsi sarà anche la zip dei vostri jeans, l’amarezza si fa ancora più intensa.

Peso in eccesso

I suddetti jeans sono la cartina di tornasole delle abitudini alimentari che stiamo seguendo.

Se ci vanno ancora comodamente, nessun pericolo; se invece incominciano a strizzarci e ad aderire più della muta di un sub, beh, allora è il caso di rivedere la propria dieta.

Sicuramente il regime alimentare che state seguendo si basa su tanti zuccheri, molto calorici e totalmente sprovvisti di quelle calorie buone (ebbene sì: pare esistano calorie buone).

Inoltre i cibi processati non saziano come quelli con pochi zuccheri e ingredienti salutari: vi verrà fame prima e vi ritroverete a ripetere lo spuntino di mezzanotte in un loop temporale perpetuo del tipo Ricomincio da capo.

Spuntini

Non solo il proverbiale spuntino di mezzanotte è da demonizzare.

Tutti gli spuntini a base di cibi zuccherini sarebbero da scacciare con un Vade Retro Satana o, meglio, del benefico aglio (non per tenere alla larga il demonio ma proprio da mangiare come snack salubre, strofinandolo sul pane).

Se si assumono abitualmente parecchi zuccheri, sarà inevitabile ritrovarsi in una giostra di spuntini che puntelleranno quasi ogni ora della vostra giornata.

Si tratta sempre della dipendenza da glucosio, da trattare alla stregua della nicotina addiction.

Raffreddori e febbre

Naso che cola anche a ferragosto?

Se il vostro stato febbrile è più costante del vostro stato sentimentale su Facebook, probabilmente anche in questo caso c’entra lo sugar.

Sentire freddo, essere cagionevoli e in perenne raffreddamento è indice di un sistema immunitario indebolito dal sovraddosaggio di glucosio nel sangue.

Non cercate di risolvere la cosa con un sovraddosaggio di Tachipirina e annessi: basterà optare per un sano sotto-dosaggio di caramelle e cioccolatini.

Problemi di pelle

Il derma è l’organo a cui spetta il compito importantissimo di comunicare all’esterno lo stato dell’arte che c’è sotto, all’interno.

E non solo comunicare: quando vi è un accumulo di tossine, il corpo umano è in grado di incanalarle verso l’epidermide per poi espellerle attraverso i pori (ebbene sì: anche gli odiosi pori fanno del bene).

Un eccessivo introito di zuccheri rende innanzitutto più difficile la funzione depurativa della pelle, inoltre - non disponendo di mezzi come WhatsApp per comunicarci come vanno le cose - ce lo farà capire inviandoci messaggi tutt’altro che graditi: acne, pori dilatati, punti neri, eczemi, rossori…

La piega da film horror che potrebbe prendere il vostro viso è davvero da brivido.

Il titolo meno spaventoso (ma solo a un superficiale livello estetico ed epidermico) sarà La pelle secca: livelli alti di glucosio portano ad espellere più urina, disidratando così l’epidermide; inoltre lo zucchero danneggia i vasi sanguigni (essenziali per irrorare il derma, rendendolo tonico ed elastico).

Bisogno frequente di urinare

Come accennato sopra, un consumo eccessivo di dolciumi porta a sentire più spesso il bisogno di avere la toilette a portata di mano.

Per riequilibrare la concentrazione di glucosio nel sangue, infatti, l’organismo dissolve un liquido intracellulare al fine di fluidificare.

I reni non sono in grado di riassorbire tutto il liquido, il che porta alla domanda “Scusi, dov’è il bagno?” ripetuta con la stessa frequenza con cui si consumano i deprecabili spuntini.

Bocca secca, sete eccessiva

Dato che il corpo umano è una macchina perfetta, in caso di eccessivo glucosio e quindi di tanta - passateci il medicismo - pipì, l’ipotalamo invierà al cervello un segnale di disidratazione per sopperire alla perdita di liquidi.

Bocca secca e sete improvvisa nonché continua dovrebbero farvi capire che forse tentare di placarla con bibite zuccherate non è la soluzione, anzi.

Stessa cosa vale per gli alcolici, veri concentrati di zucchero cattivone.



Visione sfocata

Se è proverbiale la frase fatta “Non ci vedo più dalla fame”, dovrebbe avere un posto d’onore nel frasario di saggezza popolare anche “Non ci vedo più dallo zucchero”.

È infatti scientificamente provato che la disidratazione causata dagli elevati livelli di glucosio nel sangue va a intaccare anche le cellule degli occhi, deformando la visione sfocandola.

Se pensavate che quell’effetto fosse dato dal miraggio di una barretta di cioccolato, sappiate che è dato semmai proprio dalla barretta.