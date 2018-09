La Regina Elisabetta, da sempre fan della serie di Netflix The Crown, ha perso le staffe per un episodio della seconda stagione sul principe Carlo

La famiglia reale sembra essere al massimo della popolarità in questo momento.

Non c'è dubbio che un parte di tutto ciò sia dovuto ai giovani Windsor, all'ingresso in famiglia di Meghan Markle e alla tenerezza di George e Charlotte, ma un ruolo importante lo ha avuto anche la serie tv The Crown; uno degli show di più successo firmati Netflix.

Da veri amanti della famiglia Windsor abbiamo amato ogni puntata di The Crown. Ma non siamo gli unici.

Pare infatti che anche la Regina Elisabetta stessa fosse una fan dello show.

Vanessa Kirby, che interpretava la Principessa Margaret nelle prime due serie, rivelò che la principessa Eugenia era stata sentita dire che a sua nonna (aka la Regina) era davvero piaciuta la prima serie.



Ma mentre i creatori della serie Netflix si sforzano per una precisione totale nel loro racconto della famiglia reale, sembra che siano riusciti a far arrabbiare un osservatore importantissimo, cioè la Regina in persona, per uno specifico episodio.

Quale episodio?

Secondo il The Express, la Regina rimase sconvolta dopo aver visto il nono episodio della seconda stagione, che si concentra sul dibattito tra la Elisabetta II e il principe Filippo su dove mandare il giovane principe Carlo a scuola.

In questo episodio (attenzione: se non avete guardato la seconda stagione c'è uno spoiler in arrivo) è presente una scena in cui il principe Carlo si trova in Scozia, presso la Gordonstoun, e cioè la scuola scelta da suo padre e che anche Filippo stesso frequentò da ragazzo.

Quando il giovane Carlo tornò a casa piangendo per il bullismo subito, il principe Filippo, interpretato da Matt Smith, dice al suo primogenito che è "maledettamente debole".

La reazione della Regina

La Regina, che divenne fan dello show dopo che il conte e la contessa di Wessex la incoraggiarono a guardarlo, fu dichiaratamente sorpresa dal ruvido ritratto del marito, preoccupata che molti spettatori prendessero alla lettera l'accaduto.

Secondo una fonte: «La Regina si rende conto che molti di coloro che guardano The Crown lo considerano un ritratto accurato della famiglia reale e lei non può cambiarlo.

Ma era sconvolta dal modo in cui il Principe Filippo è raffigurato come un padre insensibile al benessere di suo figlio».



E ancora: «Era particolarmente infastidita dalla scena in cui il principe Filippo non ha simpatia per un Carlo chiaramente sconvolto mentre lo sta portando a casa dalla Scozia.

Ma questa cosa, semplicemente, non è mai successa».