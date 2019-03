The Perfectionists è il nuovo spin-off di Pretty Little Liars e arriverà a breve in Italia. Tra trama e cast ecco tutto quello che c'è da saperne

Pretty Little Liars ha tenuto incollate allo schermo una miriade di giovani ragazze fin da quando è stato presentato per la prima volta su ABC Family nel 2010, proseguendo per un totale di sette stagioni.

Oggi, a quasi due anni da quando abbiamo salutato A, arriva The Perfectionists, un nuovo spin-off della serie che ha debuttato questo mese in America (per ora non si conoscono emittente e data di uscita italiana).

La nuova dram-series è andata in onda in America il 20 marzo su Freeform e presenta un cast di personaggi sia familiari che nuovi, per un totale di 10 episodi.

Ecco tutto ciò che dovete sapere su The Perfectionists prima di iniziare a guardarlo.

(Continua sotto il video)

La trama di The Perfectionists

La serie racconta di un gruppo di studenti universitari americani che potrebbero essere coinvolti e collegati all'omicidio di un compagno di classe.

Questa prima stagione dello spin-off di PLL inizia infatti con l'omicidio di Nolan Hodgkiss ed è un focus sui compagni di college del defunto e sul loro potenziale ruolo nella sua morte.

Il nuovo spin-off si svolge molto lontano dalla città immaginaria di Rosewood, in Pennsylvania, dove è ambientato Pretty Little Liars.

The Perfectionists è invece ambientato nell'Oregon, e più precisamente nella città fittizia di Beacon Heights.

Gli studenti della serie frequentano la Beacon Heights University, un college con la reputazione di avere standard molto elevati: in una clip del primo episodio della serie gli spettatori possono vedere un musicista suonare uno strumento fino a quando le sue dita iniziano a sanguinare, un corridore allenarsi anche nel mezzo della notte e uno studente di moda disegnare continuamente nuovi abiti perché i suoi schizzi non sembrano essere abbastanza perfetti.

Ecco probabilmente da dove deriva il titolo dello spin-off The Perfectionists.

Il cast

Nello spin-off ci saranno due su quattro delle protagoniste principali di Pretty Little Liars: parliamo di Alison DiLaurentis (interpretata da Sasha Pieterse) e Mona Vanderwaal (interpretata Janel Parrish).

Secondo il trailer, DiLaurentis è un'insengate alla Beacon Heights University ma ancora non è chiaro cosa ci faccia invece Mona Vandewaal presso l'università.



Marlene King, creatrice della serie, ha detto che le altre star di PLL saranno sempre benvenute nello spin-off, ma che saranno sicuramente assenti in questa prima stagione.

Tra le new entry invece troviamo: Sofia Carson, meglio conosciuta per il suo ruolo nei film della Disney Descendants, che interpreta il personaggio amante della moda di Ava Jalali; Sydney Park, che ha interpretato Cyndie in The Walking Dead, interpreta il politico Caitlin Martell-Lewis; Graeme Thomas King, recentemente visto nel film Greta, interpreta Jeremy Beckett, un giovane scienziato con un segreto.

Infine c'è Chris Mason che interpreta Nolan Hotchkiss, il ragazzo che viene trovato assassinato nel pilot dello show.

Quanto c'è di Pretty Little Liars nello spin-off?

Non è necessario aver visto Pretty Little Liars per vedere questo nuovo spin-off e goderselo a pieno.

Marlene King, la creatrice di The Perfectionists che ha sviluppato PLL da una serie di libri, ha detto a Entertainment Tonight che anche se non si è mai visto Pretty Little Liars si può comunque vedere The Perfectionists senza problemi.

Ma la King ha anche detto che coloro che hanno visto la serie originale probabilmente noteranno molti collegamenti speciali nel nuovo spin-off.