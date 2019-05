Si vocifera dell'arrivo di una nuova stagione di Gossip Girl: ecco cosa c'è di vero e le dichiarazioni in merito dei suoi protagonisti

Gossip Girl ci ha tenuti attaccati allo schermo per 6 stagioni ma nonostante ci sia stato un lieto fine per tutti i suoi protagonisti ancora speriamo in una nuova stagione per sapere come vanno avanti le vite scandalose della nostra elite preferita di Manhattan.

All’inizio di quest’anno, il presidente di CW Network, Mark Pedowitz, ha dichiarato che il canale era aperto all’idea di un ritorno di Gossip Girl: «C’è una discussione in corso - aveva commentato - ma ancora non siamo riusciti a trovare un accordo».

Ma se così fosse, eci fosse veramente una nuova stagione di Gossip Girl, il cast originale sarebbe presente al completo?



In una vecchia intervista rilasciata a Porter Magazine, Leighton Meester, aka Blair Waldorf, aveva detto che non aveva interesse a rivestire i panni di Blair perché il set di Gossip Girl non era stato per lei «Un ambiente molto salutare».

**Leighton Meester (aka Blair) parla degli anni a Gossip Girl**

Ma in pieno stile Blair Waldorf, l’attrice ha cambiato idea.

E! News ha intervistato l’attrice e il marito Adam Brody, Set in The O.C., e quando a Leighton è stato chiesto se fosse interessata all’eventuale nuova stagione di Gossip Girl lei ha risposto:

«Nessuno me ne ha mai parlato seriamente, eccetto per le domande del genere alla interviste. E la mia risposta è sempre ‘Mai dire mai’».

Adam Brody ha poi scherzato dicendo di mandare a lui tutto il materiale, che avrebbe poi convinto la moglie: «Dovrebbero mandare tutto a me, gli darò un’occhiata e poi deciderò io per lei».

Anche Blake Lively (**ora incinta del suo terzo figlio con Ryan Reynolds**) è sulla stessa lunghezza d’onda.

L’attrice di Serena van Der Woodsen aveva rilasciato un’intervista rivelando che non direbbe un secco no, ma anzi considererebbe con piacere l’idea: «Se ha una buona sceneggiatura, se ha senso e ne vale la pena».

E che dire del rubacuori Nate Archibald?

Chace Crawford ha recentemente detto a Page Six che sarebbe aperto a un ritorno di Gossip Girl, rifettendo però su come la serie sarebbe differente: gli attori sono oggi tutti trentenni, e quindi una nuova stagione sarebbe comunque lontano dal teen-drama che conosciamo.

Chace Crawford ha infatti detto: «Stiamo tutti vivendo i nostri trent'anni ora. Gossip Girl sarebbe più come Friends, ma perché no».