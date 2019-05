Blake Lively incinta di nuovo ha fatto mostra del suo pancione numero tre ieri sera, alla presentazione del nuovo film del marito Ryan Reynolds

Blake Lively ha conquistato la scena ieri sera alla premiere newyorkese del nuovo film del marito Ryan Reynolds Pokémon Detective Pikachu, sfilando con un vestito tutto giallo che metteva in bella mostra un pancione.

È stata una vera e propria sorpresa per i fan.

L'account Twitter ufficiale del nuovo film ha postato un video di Blake Lively in posa sul yellow carpet con l'hashtag #PokeMom che ha confermato qualsiasi dubbio.

(Continua sotto il video)

Per ora non si sa molto altro sulla gravidanza di Blake Lively, né a che mese sia né men che meno se sarà un maschio o un'altra femmina.

L'attrice trentunenne è sposata con Reynolds dal 2012 e la coppia ha già due figlie, Inez di 2 anni e James di 4.

Questo bimbo (o bimba) sarà il terzo figlio per la coppia, che è notoriamente privata per tutto ciò che circonda la famiglia.

Infatti i loro figli compaiono di rado e solo in occasione di eventi pubblici importanti, come la cerimonia per la stella della Hollywood Walk of Fame di Reynolds nel 2016.

A riguardo, Blake stessa aveva detto durante un'intervista a Marie Claire: «Preferirei non dover sempre affrontare i paparazzi, ma sapendo comunque il ruolo che ricopriamo è difficile... Ma questo è diverso per nostra figlia James, lei non ha ancora avuto l'opportunità di fare una scelta a riguardo».

E ancora: «Ryan ed io abbiamo avuto un'educazione piacevole e molto normale e vogliamo che i nostri figli abbiano la stessa vita normale che abbiamo avuto noi. Non vogliamo derubarli di niente».