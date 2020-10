Per il cinema non è stato un anno facile, ma possiamo ancora recuperare: ecco i 10 film da vedere nel 2020 e dove trovarli (anche in streaming)

Il 2020 si preannunciava un anno meraviglioso per il cinema, con tanti titoli interessanti, attesissimi sequel, spin-off, remake e produzioni nuove che promettevano bene. Sappiamo com'è andata, ma siamo ancora in tempo per recuperare i 10 film da vedere del 2020 - qualcuno lo trovate già in streaming, qualcuno dovrebbe (salvo ulteriori imprevisti) uscire nelle prossime settimane.

Tra gli altri, gli attesi sequel di successi come Wonder Woman della DC Comics, Fast & Furious 9 di Justin Lin (l'uscita, prevista per il 21 maggio, è in attesa di riprogrammazione), il thriller A Quiet Place 2 con John Krasinski ed Emily Blunt (l'uscita, prevista per il 19 marzo scorso, è in attesa di riprogrammazione), il nuovo 007 con Daniel Craig e il pop-nostalgico Top Gun: Maverick.

Tanti anche gli spin-off, come Birds Of Prey di Cathy Yan sul folle personaggio di Harley Quinn da Suicide Squad (uscita: 6 febbraio) o Black Widow da quello interpretato da Scarlett Johansson negli Avengers di casa Marvel.

Per non dimenticare i remake: la Disney ripropone il suo Mulan in versione live action, Denis Villeneuve si è cimentato con il cult fantascientifico Dune, Steven Spielberg ha già annunciato che uscirà entro fine anno ‘il suo’ West Side Story.

Non solo: il 2020 è l'anno dei nuovi titoli di registi di fama internazionale come Sam Mendes (con 1917) e Christopher Nolan (Tenet), ma anche di talenti nostrani come i Manetti Bros (Diabolik con Luca Marinelli).

Insomma, è ora di fare il punto.

Ecco i 10 film da vedere nel 2020

(Continua sotto la foto)

1917, di Sam Mendes

Uno degli ultimi grandi film usciti al cinema prima della chiusura dei cinema (era il 23 Gennaio quando è arrivato sugli schermi) ha trionfato ai Golden Globes come Miglior Film Drammatico e per la Migliore Regia.

È ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale e racconta la storia di due giovani caporali amici che vengono incaricati di avvisare un battaglione alleato che sta per finire in una trappola tedesca. I due hanno solo poche ore per attraversare un territorio non privo d’insidie e portare a termine la missione salvando numerose vite, tra cui quella del fratello di uno dei due.

Tensione, dramma, orrore, amicizia e onore sono i cardini narrativi di questa storia all’apparenza semplice, sorretta da una regia straordinaria.

Judy, di Rupert Goold

Uscito il 30 gennaio al cinema e super candidato agli Oscar e ai Golden Globes per l’interpretazione di Renée Zellweger, Judy è un biopic ispirato all’ultimo periodo di vita della grande Judy Garland.

Portata sull’Olimpo di Hollywood dal cult Il mago di Oz (1939), l’attrice/cantante non ebbe una vita semplice: divorziò quattro volte e visse nell’ombra dell’età d’oro del cinema americano per il resto della sua carriera. Donna originale, ma considerata inaffidabile dai produttori, per Judy Garland non fu semplice lavorare.

Il film racconta una delle sue ultime tournée canore. Costretta a farla per soldi, risvegliò in lei numerosi fantasmi del suo passato. Dopo Chicago, un'altra brillante delle potenti abilità canore e di performance di Renée Zellweger.

Mulan, di Niki Caro

Avremmo dovuto vederlo il 26 marzo al cinema, ma i continui posticipi a causa della pandemia hanno portato la Disney a decidere di renderlo disponibile direttamente in streaming su Disney+ a partire dal 4 settembre a un costo aggiuntivo sull'abbonamento di 21,99 euro.

Attesissima versione live action del classico Disney Mulan, il film è stato investito da un polverone social-mediatico a causa di alcune implicazioni politiche.

** #boycottMulan: se non avete capito il polverone sul nuovo film Disney ve lo spieghiamo in breve **

Detto questo, tra le storie delle eroine Disney, quella della guerriera Mulan è indubbiamente una delle più affascinanti e votate alla nuova idea di femminilità, indipendente e libera, che la casa di Topolino sta perseguendo da tempo.

Bombshell - La voce dello scandalo, di Jay Roach

A causa del Covid non è uscito al cinema, ma lo trovate in streaming su Amazon Prime Video, dove ha fatto il suo debutto il 17 aprile.

Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie sono le protagoniste di questa attualissima storia di denuncia legata al caso Roger Ailes (lo stesso che viene raccontato nella serie andata in onda su Sky, The Loudest Voice con Russel Crowe).

È il 2016 quando tre donne diventano i volti della denuncia di Fox News: l’anchorwoman Megyn Kelly (Charlize Theron) viene attaccata duramente da Ailes per accusato di misoginia il presidente Trump durante un dibattito pubblico.

Nello stesso periodo la presentatrice Gretchen Carlson (Nicole Kidman), dopo essere stata ingiustamente licenziata, denuncia Ailes per molestie sessuali dando il via alla bufera nota alla cronaca.

A darle supporto nella sua battaglia non interverrà solo Megyn, ma anche la giovane giornalista Kayla Pospisil (Margot Robbie), altra vittima dell'uomo.

James Bond: No Time To Die, di Cary Fukunaga

Uscita: previsto al cinema dal 12 novembre ha ricevuto un'ulteriore stop, slittando ancora avanti. Al momento le notizie lo vedono nelle sale solo nell'aprile 2021.

Daniel Craig torna a vestire i panni di James Bond e a dirigerlo questa volta c'è il creatore di True Detective Cary Fukunaga.

James Bond: No Time To Die inizia con Bond che si sta godendo la meritata pensione in Giamaica, quando viene raggiunto da un amico di vecchia data (Jeffrey Wright) che gli chiede di aiutarlo nella missione per liberare uno scienziato rapito.

Girato tra Giamaica, Norvegia, Isole Faroe e Londra, il venticinquesimo film di 007 speriamo si confermerà una spettacolare avventura, ricca di colpi di scena ed effetti speciali.

** James Bond dopo Daniel Craig: chi sarà il nuovo 007? **

Soul, di Pete Docter e Kemp Powers

Uscita: 20 novembre.

Dopo Inside Out, Pete Docter ci porta in un viaggio alla scoperta dell’anima, quel luogo non individuabile del nostro io che è origine di così tante emozioni diverse che ci definiscono nel tempo.

Per raccontarlo, le talentuose menti della Pixar hanno immaginato la storia di un insegnante di musica e musicista jazz - a dargli la voce nella versione originale sarà Jamie Foxx - che sta per avere l’occasione della sua vita quando, per un incidente, la sua anima viene separata dal corpo.

La sua identità astrale finirà in un luogo chiamato “You Seminar” dove le anime sviluppano le proprie passioni prima di essere portate ai nascituri.

Una storia fantasiosa che sappiamo già ci farà divertire e piangere fino all’ultimo fazzoletto.

Dune, di Denis Villeneuve

Uscita: 18 dicembre.

Era stato David Lynch a portare per la prima volta sul grande schermo il romanzo fantascientifico di Frank Herbert trasformandolo in un film memorabile.

Denis Villeneuve, dopo aver firmato con successo il sequel di un altro classico di genere come Blade Runner (Blade Runner 2049), mette le mani su Dune.

Nei panni del giovane Paul Atreides, protagonista della vicenda, il regista ha scelto il super hype Timothée Chalamet, accompagnato da un cast d'eccezione composto da Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen), Charlotte Rampling (Madre Gaius Helen Mohiam), Oscar Isaac (Duke Leto Atreides), Zendaya (Chani) e molti altri.

La storia: Paul Atreides (Chalamet) viene incaricato di scovare nell’Universo un posto adatto alla sua famiglia e alla sua comunità. Siamo in un futuro indefinito in cui tutto è governato e controllato da un Impero Stellare organizzato come una società feudale.

Top Gun: Maverick, di Joseph Kosinski

Doveva uscire il 16 luglio; post Covid non si sa ancora quando lo vedremo al cinema. Potrebbe diventare uno dei titoli di punta di questo Natale o slittare direttamente ad Aprile del 2021.

Non che avessimo tutto questo bisogno di avere il sequel delle avventure di Maverick (Tom Cruise) e amici, ma ora che è stato annunciato non vediamo l’ora di correre in sala.

Se l’originale di Tony Scott ha simboleggiato gli anni ’80 al cinema, Top Gun: Maverick sarà un successo figlio di una studiata operazione nostalgia.

Il pilota Maverick torna dopo 34 anni e non se la vedrà più con la Guerra Fredda, ma con le nuove tecnologie belliche.

Con rimandi al passato e una serie di protagonisti vecchi e nuovi, Top Gun: Maverick si propone come intrattenimento allo stato puro. Tom Cruise si confermerà il sex symbol di quando aveva 24 anni?

Black Widow, di Cate Shortland

Uscita: sarebbe dovuto uscire al cinema il 29 aprile; attualmente l'uscita è prevista per il prossimo 28 ottobre ma non è da escludere un ulteriore rinvio al periodo natalizio.

Black Widow è la storia pre-Avengers incentrata sul personaggio di Natasha Romanoff, interpretato dalla brava Scarlett Johansson.

Il film è ambientato negli anni ’80 e ripercorre i momenti che hanno portato la donna ad aderire al programma Black Widow, trasformandola in una spietata assassina.

È la stessa Vedova Nera a ricordare il suo passato in un trip emotivo collocabile temporalmente prima di Avengers: Infinite War, in cui si stacca momentaneamente dalla squadra per tornare dove tutto è iniziato e rincontrare la sua famiglia.

Nel cast di Black Widow troviamo anche Florence Pugh (Piccole donne), Rachel Weisz (La favorita) e David Harbour (Stranger Things).

Wonder Woman 1984, di Patty Jenkins

Uscita: nuovamente rimandata (questa volta a Gennaio 2021).

Dopo il successo - sia di critica sia di pubblico - del primo episodio cinematografico della saga DC Comics basata sulla storia della sua eroina più famosa, Patty Jenkins firma anche questo Wonder Woman 1984, in uscita prima dell’estate.

Come lo annuncia il titolo stesso, Diana Prince (Gal Gadot) si trova questa volta negli anni Ottanta, in piena Guerra Fredda. Assoldata dal governo americano per trovare una spia sovietica, la temibile Cheetah (Kristen Wiig), Diana vive una serie di avventure che la mettono a dura prova.

L’eroina si trova infatti a fronteggiare anche un altro spietato nemico: l'imprenditore Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal (Narcos la serie). Al suo fianco, invece, troviamo l’inseparabile e amato Steve Trevor (Chris Pine).

È bastato il trailer sulle note di Blue Monday dei New Order per farci saltare sulle sedie impazienti.