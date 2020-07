Secca e impura allo stesso tempo: sono le caratteristiche della pelle mista. Come prendersene cura? Tutti i consigli in questo articolo

Pori dilatati e lucidità (soprattutto nella zona del naso e della fronte): sono queste le caratteristiche della pelle mista. «Che ha le peculiarità di presentare simultaneamente caratteristiche sia della cute grassa che di quella secca – dice Chiara Cesareo, Beauty Expert di Douglas -. In estate, poi, soprattutto nelle giornate particolarmente afose, questo tipo di pelle può presentarsi un po' più unta fin dalle prime ore del mattino». La soluzione? Nessun dubbio: «mantenere una beauty routine rigorosa scegliendo i prodotti giusti per la skincare pelle mista».

Detersione: primo step della skincare pelle mista

A partire dalla detersione, step fondamentale, ma spesso sottovalutato. «Detergere la pelle al mattino – continua Cesareo - aiuta a eliminare il sebo prodotto durante la notte». «Nei mesi estivi meglio evitare latte detergenti dalle formulazioni troppo ricche, che potrebbero appesantire le zone più oleose. Bene evitare anche detergenti per le pelli grasse che, al contrario, risulterebbero troppo aggressivi sulle zone più secche come il contorno occhi/labbra o i contorni del viso».

Consigli per maschere e scrub

Quali prodotti allora scegliere? Meglio optare per detergenti schiumogeni, leggeri e freschi. Seguiti da un tonico che riequilibra il ph cutaneo. Infine, «una o due volte a settimana, procedere con una pulizia del viso più profonda grazie all'utilizzo di maschere e scrub». Per esempio, quelle a base di argilla bianca, dall'effetto assorbente e purificante e con ingredienti allo stesso tempo idratanti e remineralizzanti. Senza dimenticare – ricorda l'esperta – la zona di occhi e labbra con i patch, facili anche da portare con sé nella beauty bag del fine settimana.

Idratazione e protezione

Infine un consiglio che, in estate, vale un po' per tutte, non solo quelle miste. «Sia la mattina sia la sera è importante mantenere l’ idratazione scegliendo prodotti leggeri. Via libera a fluidi acquosi, creme sorbetto o gel veri e propri che hanno il vantaggio di assorbirsi all’istante e mantenere l’epidermide idratata senza lasciare sulla pelle residui oleosi». Non deve poi mancare – prima di uscire di casa - una protezione solare, anche in città. Meglio, però, se in grado di svolgere una triplice azione: uniformare il colorito, opacizzare e proteggere dai raggi UVA e UVB.

In cerca dei prodotti giusti? Nella gallery tutti i migliori prodotti per lo skincare pelli miste.

Credit ph: Pexels.com