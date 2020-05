Manca poco al periodo più caldo dell'anno e, anche quest'anno, non vogliamo rinunciare alla tintarella. Tra le migliori creme solari 2020 e i consigli degli esperti, ecco tutte le strategie per un'abbronzatura long lasting

Ci siamo, l'estate è davvero dietro l'angolo. Ed è il momento, con il sole caldo, di mettere in campo tutte le strategie per proteggere la nostra pelle. Che sia chiara o scura di partenza, poco importa. L'importante è sapere cosa fare e come utilizzare le migliori creme solari 2020 per poter sfoggiare una tintarella al top in tutta sicurezza. Leggete tutti i consigli degli esperti su come prendere il sole nel modo giusto e senza rischi.

Come preparare la pelle al sole

Solo idratando per bene la pelle, prima dell'esposizione, possiamo essere sicuri di preparare viso e corpo al meglio. A confermarlo è Matthieu Erre, Scientific Prospective & Communication Director di Yves Rocher, che suggerisce l'uso di uno scrub leggero per eliminare la pelle in eccesso e far durare di più abbronzatura. Che voi siate in montagna, al mare o nel giardino di casa, è bene evitare le ore più calde e usare sempre un cappellino, ottimo per proteggere il viso, la parte del corpo più fragile. «Oltre all'idratazione – dice l'esperto - è importante mettere nel piatto i cibi giusti. Privilegiate quelli ricchi di antiossidanti e pigmenti, facili da riconoscere: sono frutta e verdura. Rosse, arancioni, gialle: in questo tipo di verdure troverete pigmenti come beta-carotene e licopene, altro antiossidante. Questi elementi possono aiutarvi a combattere contro i radicali liberi prodotti dal sole».

Attenzione alle macchie! Tutte le strategie per difendersi dal primo sole

L'idratazione è il primo step, ma per evitare la comparsa di macchie sul viso, è fondamentale usare una protezione molto alta, soprattutto durante i primi giorni di esposizione solare. «Ma vale anche per l'inverno – afferma Erre – perché pure se la temperatura non è alta e il cielo è nuvoloso, i raggi del sole arrivano lo stesso». «La crema solare deve contenere filtri UVA e UVB – dice la dottoressa Maria Rosa Gaviglio – e va applicata sempre, anche se restiamo in città». Qui trovate alcune delle migliori creme solari del momento.

Primo sole in città, in montagna e al mare

La protezione solare è una costante, quale che sia il luogo dal quale vi state preparando per la tintarella. Con qualche piccola differenza. «Quando siete al mare – sostiene Erre – siate molto costanti nell'applicazione che va rinnovata ogni 2 ore a causa dell'acqua e della sabbia con cui venite a contatto. In montagna, poi, i raggi del sole sono anche più forti. In entrambi i casi è fondamentale utilizzare una protezione solare SPF 50 o 50+. E se c'è vento, bisogna anche mantenere una buona idratazione della pelle, soprattutto nelle aree più delicate come le labbra. Infine, se andate al parco, ricordate che il sole c'è, anche se non si vede: potete usare una protezione solare leggermente più bassa, per esempio con un SPF 30».

Nuove creme solari 2020: come scegliere quella giusta

Lo abbiamo detto più volte: tutto dipende dal fototipo. Più è basso, maggiore è il rischio di scottarsi e, quindi, più alta deve essere la protezione. Per scegliere il solare giusto, sia per i solari bio sia per quelli che trovate in farmacia, il criterio principale è conoscere bene la propria pelle e sapere come reagisce al sole. In soccorso arrivano tutte le nuove formulazioni che sono ad ampio spettro, tendenzialmente ad alto fattore di protezione SPF e, soprattutto, sono caratterizzate da texture di facile assorbimento e da formule con ingredienti di origine vegetale: l'obiettivo è, infatti, assicurare la giusta protezione ma anche garantire una piacevole sensorialità della texture e un impatto minimo sull'ambiente, una tendenza che ormai è diventata un must per tutte le aziende di cosmesi.

Credit ph: Pexels.com, GettyImages