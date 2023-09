La beauty routine del viso cambia quando arriva l'autunno. Ecco quali sono i prodotti su cui puntare per una pelle luminosa

Obiettivo pelle luminosa. In autunno cambia la beauty routine quotidiana che ha un compito non da poco: idratare dopo lo stress estivo, rafforzare la cute e dare un boost di luminosità. Ma quali sono i prodotti che possono aiutare la pelle a rigenerarsi e a trovare nuova vitalità? Come sempre dipende dalla tipologia di cute: ecco una mini guida per comporre il giusto mix, tra sieri, creme, maschere, booster e integratori.

Secca e disidratata? Ecco la soluzione per una pelle luminosa

Una pelle di questo tipo deve prima di tutto puntare sull'idratazione e, allo stesso tempo, eliminare le cellule morte. Fondamentale è partire con un gommage, scegliere un detergente delicato e applicare sempre un siero antiossidante a base di vitamina C ed E che nutre ma dona anche massima luminosità. Ecco una carrellata di prodotti tra cui scegliere.

Rimuove le impurità e lascia la pelle idratata grazie alla sua texture morbida e leggera.

Questa lozione viso racchiude il complesso Cellcosmet, gli Estratti Cellulari CytoPep™, con proteine, peptidi, collagene, elastina, amminoacidi, Vitamina B e Aloe Ferox. Questo primo step nella routine skincare quotidiana rivela immediatamente una pelle più luminosa, intensamente rivitalizzata e compatta, e un incarnato più uniforme.

Trattamento dalla triplice azione idratante, illuminante e anti-age, sfrutta le proprietà antiossidanti, illuminanti ed elasticizzanti dell’oro puro e colloidale, mentre i peptidi di ultimissima generazione, tra cui Palmitoyl Pentapeptide-4, Acetyl Tetrapeptide-17 (platino colloidale), e la polvere di diamante rimpolpano e rassodano. L’avena biologica iperfermentata, dall’azione lenitiva, riequilibra il microbiota cutaneo. Infine, le cellule meristematiche delle gemme d’uva rossa proteggono dai danni causati dai radicali liberi.

Illumina la pelle e rivela un incarnato dall'aspetto sano, radioso e più uniforme.

Concentrato di attivi funzionali ad azione anti-aging e levigante, è ideale sia sopra che sotto il make-up.

Contiene ingredienti naturali idratanti che conferiscono alla pelle elasticità, morbidezza e lucentezza migliorandone l’aspetto.

Contrasta la comparsa di rughe, la grana irregolare e i segni di stanchezza da carichi di lavoro eccessivo, cambi di stagione e stress.

Tonico ad alta concentrazione di principi attivi e antiossidanti, nutre la pelle in profondità. Grazie al Saccarosio Idrolizzato, e l'estratto di malva, ricco di polisaccaridi, questo elisir fa sì che la pelle recuperi la sua elasticità, idratazione e soprattutto il suo “glow".

Dall'azione antiossidante e idratante, ha una texture in gel particolarmente fluida e leggera, che si assorbe subito

Trattamento intensivo con un'estratto floreale di Bellis Perennis e Vitamina C, combatte l'apparizione delle macchie pigmentarie e favorisce un'aspetto luminoso della pelle.

Pelle mista: l'importanza del peeling

Il nemico giurato di questo tipo di pelle sono i pori dilatati e l'effetto lucido. Se da una parte si può usare un detergente classico e l’acqua, dall’altra bisogna puntare su maschere peeling che detergono in profondità la pelle riequilibrandola, oppure su prodotti che svolgono un'azione peel anche durante la notte.

Esfoliante in gel perlescente, si fonde una volta massaggiato sulla pelle per rilasciare i suoi principi attivi esfolianti, enzimi e AHA.

Stimola il rinnovamento cellulare durante il sonno per un effetto pelle nuova al risveglio.

Maschera viso purificante e detossinante, è indicata per il trattamento delle pelli impure.

Pelle luminosa: focus on eyes

Che la pelle sia mista, grassa o secca, ricordiamo sempre di inserire nella routine di bellezza un prodotto specifico per gli occhi.

Corregge tutti i tipi di occhiaie di natura vascolare o pigmentaria e in un solo gesto idrata e illumina il contorno occhi grazie al suo beccuccio rinfrescante in ceramica dall’effetto anti-borse. Contiene viniferina, niacinamide e caffeina.

Rigenerante, rassodante e illuminante, ha una formulazione di attivi funzionali che ringiovaniscono visibilmente lo sguardo. In particolare l’estratto della corteccia di Albizia julibrissin e il Darutoside, molecola ricavata dalla Siegesbeckia orientalis, costituiscono un mix funzionale efficace per la definizione della struttura dermica e l’incremento della sintesi di collagene ed elastina.

Booster di luminosità

In questo periodo dell'anno vanno poi aggiunti alla beauty routine tutti quei prodotti – in prevalenza booster – che possono dare ancora più luce alla pelle. Ne bastano poche gocce che vanno applicate sul viso prima della crema. In genere, anche per questi booster l’ingrediente principale è la vitamina C che aiuta a rivitalizzare la pelle.

Sono attivi puri e misurati per un trattamento mirato e specifico, dedicato a pelli spente, prive di tono e discromiche.

Pelle luminosa: il ruolo del collagene e degli integratori

Molti dei prodotti consigliati per una pelle luminosa contengono anche collagene. Perché? Perché l'autunno è il momento in cui la pelle ha bisogno di massima protezione e idratazione: il sole estivo, infatti, non solo l'ha segnata ma ha anche aumentato la formazione di radicali liberi che alterano il normale metabolismo del collagene. Non è un caso, infatti, che in questo periodo dell'anno notiamo un peggioramento a livello estetico della pelle (rughe, macchie scure e incarnato spento). Nei mesi autunnali è fondamentale correre ai ripari dai danni dello stress ossidativo stimolando la produzione di nuovo collagene. Per farlo, può essere utile arricchire la propria alimentazione con prodotti specifici come gli integratori per preparare la pelle all’inverno.

LaFarmaciaPunto Collagene

Integratore dalla formula completa, svolge un’efficace azione strutturale, con haematococcus dall’azione antiossidante.

Integratore alimentare da bere, è pensato per migliorare e preservare nel tempo il benessere della pelle. La formulazione è ricca di attivi specifici all'avanguardia e contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla normale formazione del collagene.

A base di Collagene marino idrolizzato, vitamine, Rame e Zinco, e al gradevole gusto di ananas, aiuta a migliorare laluminosità del viso.

Credit ph: Pexels.com