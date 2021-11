Volete inserire una maschera viso nella vostra beauty routine? Scegliete fra le migliori maschere viso autunno inverno 2021 e trovate il prodotto che fa per voi con i nostri consigli

Hanno un'elevata percentuale di principi attivi e sono veloci e facili da usare: ecco perché le maschere viso sono sempre più un must tra le beauty addicted. A dimostrarlo sono i dati. Secondo una ricerca Nielsen, infatti, le maschere trattanti, soprattutto quelle in tessuto, hanno avuto nel 2021 un incremento pari al +83%, segno che ormai sono entrate di diritto nella nella routine skincare della maggior parte delle persone. Ma come funzionano le maschere viso e come scegliere quella giusta tra le novità? Trovate tutte le risposte nei prossimi paragrafi.

Maschere viso: perché usarle

Lo abbiamo già detto: le maschere viso sono davvero un aiuto validissimo per la cura della pelle del viso, per esempio quando avete bisogno di un booster di idratazione o quando volete purificare la pelle. Il tempo necessario per fare una maschera viso? Cinque minuti per quelle in gel, 15 minuti al massimo per le altre tipologie (che ora vi descriviamo).

Maschere viso autunno inverno 2021: scegliete fra le diverse tipologie

Possiamo dividere il segmento delle maschere in due categorie: quelle in tessuto o quelle in gel/crema. Come scegliere tra le diverse proposte? Semplice: se avete poco tempo, molto consigliate sono la maschere viso in tessuto o i patch. Facili da applicare e spesso monouso, non richiedono un dosaggio del prodotto e hanno un effetto immediato sulla pelle. In più, non necessitano di risciacquo. Una volta applicate sul viso o sulla zona interessata, basta lasciarle in posa per un tempo che varia dai 10 ai 20 minuti (lo trovate riportato sulla confezione) per poi rimuoverle. Se c'è del prodotto in eccesso, si può facilitarne l'assorbimento massaggiando sulla pelle. Quelle in crema o gel, invece, vanno applicate come un normale trattamento e lasciate in posa. In alcuni casi basta togliere l'eccesso di prodotto con una velina, in altri, invece, si procede con risciacquo.

Maschere viso autunno inverno 2021 in crema e gel

Indecise sul prodotto che fa per voi? Scegliete fra le migliori maschere viso autunno inverno 2021 iniziando da quelle in gel!

Ricca di sostanze nutritive ed estratti vegetali, questa maschera rivitalizzante multiuso è ideale per dare nuova luce alle pelli stanche perché idrata e rinfresca, illumina e ravviva e dà un boost di energia grazie agli agrumi che illuminano e tonificano la pelle, al tè Verde, ricco di antiossidanti e all'acido ferulico.

Maschere viso autunno inverno 2021: EISENBERG Masque Hydratation Totale

Maschera in gel super idratante, leviga, detossina e lenisce la pelle particolarmente disidratata. Ricca di acido ialuronico, reidrata la pelle in profondità mentre le alghe rosse equilibrano il pH, eliminando le tossine e lenendo la cute.

Con una superdose di acidi naturali della frutta, vitamina C ottenuta dalla mela cotogna, acido lattico idratante e fiori di sambuco lenitivi, questo esfoliante agli AHA, naturale certificato e non meccanico, rivela una pelle meravigliosa. Rimuove le cellule morte, levigando la superficie della pelle e illuminandola. Applicatela sulla pelle del viso detersa, lasciate agire per 5-10 minuti. In seguito, risciacquate.

Maschera viso riequilibrante, realizzata con il 20% di torba della Finlandia dalle proprietà leviganti e astringenti, è pensata per una pulizia del viso accurata che migliora la grana della pelle.

Nutre protegge e rinforza la pelle secca, sensibile e matura. La sua composizione a base di preziosi oli di mandorla, avocado e jojoba, compatta visibilmente la pelle e la protegge dalla disidratazione.

Maschere viso autunno inverno 2021 in tessuto + patch

Ecco, infine, le maschere viso easy-to-do: quelle in tessuto che si applicano su tutto il volto o su una sola zona e lasciate in posa (voi, nel frattempo, potete godervi la vostra tisana!).

È un sistema di nuova generazione in 3 fasi per detergere in profondità e restringere i pori. È in grado di rimuovere lo sporco annidato, l’eccesso di sebo e le impurità del naso senza danneggiare l’epidermide. Ogni confezione contiene tre maschere in patch: la prima serve per preparare la pelle eliminando o sporco e le impurità annidate; la seconda è una maschera al carbone che elimina il sebo in eccesso e, infine, una terza in biocellulosa nutre e restringe visibilmente i pori.

Creata con succo di cocco, ricco di vitamine e fermentato naturalmente, la maschera per labbra di Starskin aderisce perfettamente al contorno e assicura l’efficace assorbimento delle sostanze nutritive.

Maschere viso autunno inverno 2021: GREEN TEA AHA MASK di Tealogy

Infusa di tè Verde, acido salicilico e niacinamide, contiene il 98% di ingredienti di origine naturale. Purifica ed esfolia delicatamente.

Questi cerotti proteggono – sia di giorno che di notte – da qualsiasi macchia o imperfezione della pelle. Ogni cerotto è arricchito con olio di menta piperita, acido salicilico e olio di tea tree, mentre l’idrocolloide sigilla ogni imperfezione proteggendola dai batteri, oltre a eliminare lo sporco, il sebo e le impurità donando alla pelle un aspetto più uniforme.

Dona alla pelle un’idratazione immediata per una maggiore elasticità e compattezza del viso. La maschera in due fasi offre un trattamento

adattabile ed efficace, per una pelle bella, radiosa e giovane.

Credit ph: Pexels.com