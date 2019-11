Rivitalizzano la pelle che appare subito più luminosa: le maschere viso esfolianti viso sono un must della beauty routine autunnale. Vi spieghiamo perché e quali prodotti scegliere - anche se avete la pelle sensibile

L'autunno e i primi freddi mettono a dura prova il viso. Freddo, vento e sbalzi di temperatura disidratano la pelle rendendola più secca e fragile. Non solo: la cute perde anche la sua naturale luminosità.

La soluzione è aggiungere alla beauty routine prodotti idratanti ma anche maschere viso esfolianti che, eliminando le cellule morte, restituiscono un volto più radioso.

Abbiamo selezionato per voi le novità del momento adatte a tutte le tipologie di pelle, incluse quelle più delicate e sensibili.

Dall’azione nutriente e purificante, grazie alla presenza del Nocciolo di Albicocca e della Polvere di Riso, svolge un delicato effetto scrub.

Maschera notturna rigenerante senza risciacquo, promuove la naturale autofagia della pelle, favorendo l’eliminazione delle tossine accumulate durante il giorno.

Rassodante, rigenerante e illuminante, contiene Acido Glicolico e Lattico, Tazman Pepper emolliente, burro di Karité rigenerante e Fision Hydrate per un'idratazione intensa e duratura.

Formulato con miscela di Argilla, tecnologia TEAOXI®, foglie di Tè verde ed esfolianti di minerali vulcanici, illumina, ammorbidisce e leviga la pelle in soli 10 minuti.



Arricchito con pomelo della Corsica, questo esfoliante monodose rimuove delicatamente le cellule morte.

Trattamento indispensabile per rigenerare la riserva di collagene notte dopo notte, grazie alla sua azione “peeling progressivo”, rinnova la cute.

Maschera viso anti-età con potenti polidrossiacidi (PHA) e linfa di betulla nordica, illumina istantaneamente il viso.

Può essere utilizzata come maschera per le sue capacità assorbenti e come gommage per la sua azione esfoliante, con un doppio effetto benefico per la cute.

Dalla texture gel dolcissima, aiuta a liberare i pori e dona una sensazione di freschezza grazie all'azione dello Zucchero di Canna, del Limone e dello Zenzero.

Credit ph: Pexels, Unsplash