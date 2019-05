Addio rughe, viso spento e stanchezza: ecco le maschere viso che assicurano una pelle rigenerata



Le maschere viso liftanti hanno un doppio compito: devono assicurare un effetto rimpolpante per una pelle subito più levigata e compatta ma, allo stesso tempo, rappresentano una coccola, un momento da dedicare a se stesse per migliorare la pelle e cancellare i segni della stanchezza e dello stress.









Ecco perché nel nostro beauty case non mancano mai le maschere viso anti-rughe. Quali scegliere fra le tante proposte in commercio? Vi diamo una mano noi!

Sviluppata per la pelle secca e disidratata, Cellular Hydralift Firming Mask, grazie alla sua azione rapida e ad agenti umettanti, aiuta a ridurre i rossori e il microstress conseguenti a squilibri ormonali o condizioni ambientali.

Ispirata ai bendaggi a base di miele, questa maschera aderisce perfettamente alla pelle seguendo i lineamenti del viso. Risultato: la pelle è immediatamente levigata, rughe e segni di espressione sono visibilmente ridotti e il viso appare riposato.

Studiata per le pelli più mature, è ricca di karitè e oli biologici che aiutano la pelle a ritornare alla sua naturale elasticità e compattezza. Grazie alle proprietà antiossidanti delle vitamine contenute nel melograno, inoltre, contribuisce ad arginare l’effetto dell’età.





Maschera in gel-crema rassodante e levigante, forma un film che esercita un effetto tensore immediato e percepibile.



Maschera in tessuto ad azione levigante, ispirata alle tecnologie della medicina estetica, svolge un effetto filler grazie alla combinazione di collagene naturale e zuccheri vegetali e galattomannani tensori.

Maschera modellante rassodante dalla freschezza istantanea, impedisce l'evaporazione degli attivi rassodanti durante l'applicazione. Si applica prima il siero e poi si posiziona la maschera sul viso lasciando agire per 30 minuti.

In crema con oro, collagene, acido ialuronico e un mix di estratti vegetali (mora, tè verde, aronia, soia), assicura un'azione anti-age per un effetto lifting. Ideale per le pelli più stanche.

Patch dal design unico, studiato per liftare guance, contorno occhi e contorno labbra, ha una formula a base di preziosi attivi tensori. Unita alla tecnologia Hydrogel, assicura un trattamento urto che in soli 15 minuti solleva le guance, riduce le rughe del contorno occhi e distende le linee del contorno labbra.

Maschera in crema, rigenera l'epidermide e idrata e rassoda in profondità. Si può anche applicare la sera, lasciandola poi agire per tutta la notte, al posto della crema da notte.

Questo straordinario trattamento scintillante, in un packaging dorato in edizione limitata, rilascia attivi specifici per levigare e rassodare la pelle, ridefinendo immediatamente i contorni del viso, grazie a ingredienti come la nocciola, la liquirizia e la foglia di marshmallow.



Credit ph: Unsplash.com

Artwork by Elisa Costa