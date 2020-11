In cerca di una nuova maschera da inserire nella vostra beauty routine?Ecco le migliori del momento!

A dirlo sono i dati: nonostante la flessione delle vendite skincare dovuta al Covid-19, le maschere viso sono ancora un prodotto al quale non si rinuncia. Secondo i dati di una recente ricerca di Nielsen, infatti, le creme idratanti e nutrienti mostrano una certa tenuta (+1,5%) ma sono soprattutto le maschere viso a compiere un importante balzo in avanti (+45.5%). Insomma, è il segnale che la cura della nostra pelle è ancora tra le nostre priorità ed è un'ottima notizia. Ma perché le maschere piacciono così tanto e quali sono le migliori maschere viso autunno/inverno 2020-21? Per scoprirlo, continuate e leggere il nostro articolo.

Novità skincare 2020 per le maschere viso

Tra gli ingredienti e i trattamenti più gettonati - confermano da Treatwell, piattaforma di prenotazione online - ci sono i trattamenti a base di vitamina C che riescono a tenerne a bada gli effetti degli sbalzi di temperatura tipici dell’autunno, tra cui screpolature, couperose e discromie. Immancabile anche la richiesta di trattamenti viso a base di acido ialuronico, uno degli elementi più gettonati per le maschere viso perché, allo stesso tempo, combatte il rilassamento cutaneo e regala un boost di idratazione alla pelle.

Maschere viso idratanti

Quando le temperature scendono, l'idratazione diventa un must se l'obiettivo è poter sfoggiare una pelle sana, morbida e compatta. Una regola - quella di idratare a fondo - che non vale solo nel caso in cui la vostra pelle sia secca o disidratata. E, ancora più importante, non dipende dall'età. Ecco le migliori proposte dell'autunno/inverno 2020-21.

Maschere viso illuminanti

Se la vostra pelle appare spenta, opaca e con qualche imperfezione, allora la soluzione migliore è optare per questo tipo di maschera, da applicare almeno una volta a settimana, prima del trattamento o prima di andare a letto. Questo prodotto ha un leggero effetto peeling, il cui obiettivo è eliminare le cellule morte dalla superficie. Scegliete tra le migliori maschere viso illuminanti per l'autunno/inverno 2020-21.

Maschere viso purificanti

Sono indicate a chi ha la pelle mista o grassa, con tendenza acneica e con vari tipi di imperfezioni. In questo periodo le maschere viso purificanti sono tra le più gettonate perché spesso, anche a causa del fenomeno conosciuto come maskne, i foruncoli appaiono sul viso coperto dalla mascherina con maggiore frequenza. Il nostro suggerimento è di inserire una maschera in tessuto o in crema nella beauty routine di stagione. Scegliete fra le migliori che abbiamo selezionato per voi!

Maschere in tessuto: la nostra selezione

Infine, ecco tre prodotti must in tessuto. Per noi sono le migliori maschere Sephora del momento, assolutamente da provare!

Credit ph: Pexels.com