Quando in inverno il viso si fa spento e opaco, è il momento delle maschere illuminanti per ritrovare la propria personale luminosità. Leggerissimo effetto peeling e ingredienti che riaccendono anche le epidermidi più spente

Vi guardate allo specchio e la vostra pelle appare spenta, grigia e opaca?



Il viso in inverno è come se avesse una patina che spegne la luminosità naturale della pelle e che è difficile da eliminare. Ma non impossibile. Basta infatti aggiungere alla routine, una volta alla settimana, una maschera illuminante.



Agendo tramite un leggero peeling, queste maschere eliminano le cellule morte che causano la pelle spenta. La differenza con una maschera purificante? Gli ingredienti, come la vitamina C, che donano naturalmente luminosità.



Vit C Brightening Mask, Rodial

A base di vitamina C, questa maschera dona luminosità e uniformità all’epidermide: la sua formula infatti, a base anche di AHA esfolianti aiuta a ridurre visibilmente le macchie causate dall’invecchiamento così da rigenerare l’incarnato.

Pure Radiant Exfoliating Mask, I Coloniali

All’interno la sabbia vulcanica micronizzata e la polvere di riso che, agendo assieme, esfoliano purificando e liberando i pori; inoltre l’argilla bianca aiuta a levigare la pelle così da donare un aspetto più sano e luminoso.

Masque Creme à la Rose Noire, Sisley

Grande classico del marchio francese, questa maschera svolge più azioni: la formula plumping, ricca di oligo-elementi, vitamine e attivi anti-age, agisce sul viso particolarmente segnato, stanco, spento e tirato grazie all’estratto di rosa nera che ha un immediato effetto tensore e alla vitamina E che rinforza le difese naturali della pelle.

Lumière Essentielle, Darphin

Bifasica, questa maschera aiuta a purificare la pelle, così da eliminare le impurità che causano grigiore, e a donare luminosità.

Luminizing Black Mask, Boscia

Agisce diversamente questa maschera che, grazie al carbone attivo presente all’interno, aiuta a ridurre la dilatazione dei pori e l’eccesso di sebo riportando alla luce la naturale luminosità della pelle stessa.



Masque Illumination Face-in-shot, Oozoo

Punta sul fattore idratazione questa maschera che, adatta per le pelli secche e stressate, crea una barriera protettiva così da mantenere la pelle costantemente idratata e rimpolpata per tutto l’arco della giornata.

Ginzing, Origins

Si applica sul viso e in pochi minuti i chicchi di caffè all’interno, il ginseng e gli acidi di frutta aiutano la pelle a purificarsi, a eliminare le cellule morte, a eliminare lo sporco e a donare così un aspetto più chiaro e luminoso. Per eliminare? Basta sorridere così da ammorbiderla e staccarla.

Magic Transformask, Erborian

Ha una doppia texture ovvero da gel rosato e luccicante, adatto per trattenere tutte le impurità e lo smog della giornata, si trasforma in polvere che affina la pelle. Poi, a contatto con l’acqua per eliminarla si ritrasforma nuovamente, questa volta in un velo lattiginoso che lascia sulla pelle anche un effetto rose-gold luminoso.

Hydracid Masque Eclat, SVR

All’interno il 25% di vitamina C che, unita ai principi attivi e all’acido ialuronico, aiutano a purificare la pelle e a donare compattezza e luminosità.



Instant Glow Maschera Peeling Illuminante Defence Mask, Bionike

Dalla texture in gel, questa maschera si applica al massimo 2 volte la settimana e la pelle appare l’84% più luminosa rispetto al normale. All’interno acido glicolico ed estratto di litchee che esfoliano e svolgono un’azione anti-ossidante. Si lascia in posa solo un minuto.



Brilliance Brightening Mask, La Mer

È diviso in due fasi questo mini trattamento: si applica prima il Primer che aiuta a lenire e calmare la pelle grazie a una miscela di alghe e vitamine che attenua i rossori e le irritazioni; poi si passa alla maschera, dalla texture in crema che dev’essere applicata per 8 minuti. Questa aiuta ad attenuare le macchie scure, idrata, rimpolpa eliminando le rughette d’espressione, previene le future discromie così da donare luminosità.



Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Unsplash Photo