Quali sono le maschere viso migliori del 2020? Ecco una selezione delle più nuove, efficaci e interessanti del momento, divise per tipologia ed esigenze

Siete alla ricerca delle maschere viso migliori del 2020? Siete nel posto giusto.

Abbiamo selezionato per voi le migliori face mask sul mercato, divise per tipologie ed esigenze.

Step irrinunciabile in una buona beauty routine, la maschera viso regala extra care alla pelle del viso, migliorandone - a volte nel tempo, a volte a effetto immediato - l'aspetto, la texture e lo "stato di salute".

Migliori maschere viso 2020

Le preferite in tessuto, purificanti o liftanti? Cremose, in gel, da notte, oppure a base di ingredienti naturali e biologici?

Quelle sul mercato sono tantissime, per questo abbiamo raggruppato le più efficaci - in un perfetto mix tra novità e grandi classici - per consentirvi di scegliere in maniera agevole quella più adatta alle vostre esigenze.

Continuate dunque a leggere questo articolo per scoprire le maschere viso migliori 2020 selezionate da Grazia.it.

Le migliori maschere viso purificanti

Dedicate alla pelle a tendenza grassa o mista, che tende a lucidarsi e a formare imperfezioni, queste maschere viso sono state studiate per liberarla dalle impurità.

Gli ingredienti chiave di questo tipo di prodotto? Senza dubbio l'argilla e il carbone vegetale. Sono questi gli attivi su cui puntare se desiderate una pelle "pulita".

Migliori maschere viso in tessuto

Di ispirazione orientale - e in particolare coreana - le maschere in tessuto offrono un trattamento spa-like a casa.

Come si applicano? Si stendono sul viso pulito e asciutto e si tengono in posa, meglio se in posizione orizzontale e in totale relax, per circa 15/20 minuti.

In questa categoria ritroviamo maschere viso in tessuto - a volte più simile alla garza, altre in fibra morbida, altre in hydrogel - adatte a ogni esigenza.

Migliori maschere viso notte

Le maschere viso notte sono tra le più pratiche ed efficaci.

Questo perché non solo perché si applicano senza sforzo prima di andare a dormire per poi "dimenticarsene" fino al giorno dopo, ma anche perché agiscono in sinergia con i naturali processi di rinnovazione cellulare notturni.

Per questo motivo, sostituire un paio di volte alla settimana la propria classica crema notte con una maschera nottura è un'ottima scelta. Al risveglio il viso apparirà sicuramente più levigato e in salute.

Migliori maschere viso idratanti

L'idratazione è la chiave per avere una pelle giovane e sana a lungo, a qualunque età.

Idratare bene la pelle è importante non solo in caso di pelle secca, ma anche per la pelle mista e grassa. L'importante è scegliere la giusta formula.

Ecco dunque le migliori maschere idratanti del momento.

Migliori maschere viso naturali e bio

Siete attente alle etichette e prediligete maschere "a inci verde"? Non avete che l'imbarazzo della scelta.

Oggi infatti sempre più brand si approcciano a una filosofia green, consentendoci di spaziare tra maschere viso naturali e biologiche a base di ingredienti naturali - spesso vegani - di alta profumeria selettiva a proposte low cost.

Ecco le miglior disponibili al momento sul mercato.

Migliori maschere viso effetto lifting

A volte vi sembra di avere più anni di quelli che avete? Vi sentite stanche e questo si riflette sulla vostra pelle? Niente paura, date una chance alle maschere effetto lifting.

Dagli ingredienti idratanti, compattanti e anti età, questo tipo di maschera è ottimo come trattamento continuativo così come "shot di bellezza" prima di un evento importante.

Le maschere effetto lifting possono essere considerate un beauty-investimento a lungo termine. Provatele e non ve ne pentirete.

Il tool tecnologico per maschere

Foreo Ufo 2 - come spiegato nel nostro articolo dedicato alle tendenze beauty e ai desideri della Generazione Z per l'estate 2020 - è uno dei beauty tool più amati e richiesti del momento.

Si tratta di un trattamento "smart mask" che, come spiegato dalla casa produttrice svedese, "combina le più avanzate tecnologie dermatologiche con le esclusive formule coreane per le maschere viso per un trattamento viso di alto livello in pochi secondi".

La sua tecnologia avanzata di ultima generazione sfrutta le pulsazioni soniche e le abbina alla crioterapia e alla termoterapia offrendo un trattamento ispirato alle SPA in soli 90 secondi.

Il suo più grande punto di forza? E' adatto a supportare diverse tipologie di maschere - specifiche, sempre a marchio Foreo - per poter creare una beauty routine personalizzata.

Credits Ph.: Unsplash / Sephora / MCD Beautylife