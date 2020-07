Volete provare una maschera viso? Con la nostra guida sarà facilissimo trovare il prodotto giusto

Funzionano perché hanno un'elevata percentuale di principi attivi e perché sono veloci e facili da applicare. Un esempio? Potete applicarle sul viso mentre lavorate al pc o quando siete in total relax. Ecco spiegato il successo delle maschere viso, una tendenza skincare 2020 molto apprezzata tra le beauty addicted.

Ma come funzionano le maschere viso e come scegliere quella giusta? Trovate tutte le risposte alle vostre curiosità in questo articolo. Che vi dà suggerimenti anche sulla texture: dalla crema al gel fino alle maschere in tessuto dall'effetto super veloce, troverete tutte le migliori proposte che abbiamo selezionato per voi.

Maschere viso: perché inserirle nella beauty routine

Le maschere viso sono davvero un aiuto validissimo per la salute della pelle del viso, soprattutto quando abbiamo bisogno di un booster di idratazione o quando vogliamo puntare su un finish purificante o liftante. Bastano, infatti pochi minuti (generalmente non più di 15) per dare una sferzata di energia alla pelle.

Maschere viso: le tipologie

Per chi ha poco tempo e per chi ama fare più cose insieme, consigliatissime sono la maschere viso in tessuto: facili da applicare, non richiedono un dosaggio del prodotto e hanno un effetto immediato. In più, non necessitano di risciacquo. Sono spesso divise in confezioni monouso all'interno delle quali trovate un foglio di tessuto sagomato che copre tutto il viso (eccezion fatta per occhi e bocca). Una volta applicata, basta lasciarla in posa per un tempo che varia dai 5 ai 20 minuti (lo trovate riportato sulla confezione – molto dipende anche dal tipo di maschera) per poi rimuoverla dal volto. Se c'è del prodotto in eccesso, si può facilitarne l'assorbimento massaggiando sul volto.

Maschere in crema e gel

Come per quelle in tessuto, le maschere viso in crema o gel si applicano sempre su pelle pulita e detersa. In generale, le maschere detox e purificanti necessitano di risciacquo e precedono l'applicazione della crema, mentre quelle idratanti o liftanti vanno applicate, lasciate in posa e poi eliminate con una velina. Le maschere notte, invece, vanno lasciate in posa durante le ore di sonno e poi risciacquate al mattino. Potete applicarle con le mani oppure con delle spatoline che permettono un minore spreco del prodotto e trasformano il rituale in una coccola speciale per il viso!

Il beauty tip: potete utilizzare diversi tipi di maschere contemporamente. Per esempio, potete applicare una maschera purificante nelle zone in cui ci sono brufoli e punti neri e una maschera idratante in quelle più secche. L'obiettivo? Optare per maschere multitasking in grado di rendere il trattamento sempre più personalizzato.

Maschere fai-da-te

Esistono tantissimi ingredienti con cui fare una maschera viso a casa: con lo yogurt e cetriolo per una maschera detox, con miele e zucchero per esfoliare oppure con frutta per un'azione energizzante e tonificante, infine con olio di oliva che ha proprietà anti-age e nutrienti.

L'argilla, invece, ha proprietà purificanti. Quella verde è indicata per le pelli con tendenza acneica, mentre l'argilla rossa svolge un'azione dermopurificante, ma più delicata rispetto a quella verde. Una ricetta facile per una maschera fai-da-te? Combinate insieme yogurt, miele e olio d'oliva in parti uguali e lasciate in posa: è la maschera ideale per nutrire le pelli secche e renderle allo stesso tempo più elastiche.

Indecise sul prodotto ideale per voi? Ecco una selezione delle migliori maschere 2020!

