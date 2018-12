Emergenza macchie scure? Fate attenzione al sole e proteggete la vostra pelle con una skincare ad azione antiossidante e schiarente



Le macchie scure sul viso sono causate da un'alterzione dei melatociti e costituiscono uno dei principali segni dell'invecchiamento cutaneo.

Le cause sono molteplici, da quelle ormonali a quelle farmacologiche, fino ai fattori esterni come i danni da radiazioni solari e l'inquinamento incrementano lo stress ossidativo e accelerano l'invecchiamento precoce della pelle.

Come ottenere un incarnato dal colorito uniforme, prevenendo la comparsa di discromie e macchie scure e correggere quelle già esistenti?

Sul piano della skincare dobbiamo agire su più fronti. Da un lato, la mattina dobbiamo proteggere la pelle con sieri alla vitamina C ad azione antiossidante per combattere il fotoinvecchiamento, unitamente a una protezione solare con SPF alto o molto alto.

Alla sera dobbiamo favorire il ricambio cellulare, con un'esfoliazione chimica che "schiarisce" le zone iperpigmentate.

Il rovescio della medaglia è una maggiore fotosensibilizzazione che rende ancora più necessario proteggere la pelle dal sole con la skincare mattutina.

Vi proponiamo 17 prodotti super per contrastare le macchie scure del viso e ottenere un incarnato radioso e omogeneo.



Un attivo super concentrato alla vitamina C e al glutathione che protegge la pelle dallo sviluppo dei radicali liberi e ha un'azione schiarente sulle dicromie già presenti.



La niacinamide altro non è che una vitamina (B3 o PP) che svolge un'azione antiossidante e "schiarisce" le macchie della pelle, anche quelle causate dall'acne.



È una crema per il viso a base di niacinamide, gluconolattone, vitamina C e altri estratti antiossidanti che può essere applicata mattino e sera che agisce direttamente sulla iperpigmentazione, illuminando il colorito e rendendolo via via più uniforme.



Un siero antiossidante con il 12,5% di vitamina C e acido ialuronico per illuminare istantaneamente il colorito e proteggerlo a lungo.



Un'azione protettiva e anti-macchie sia per prevenirne la comparsa che per correggere quelle già presenti, a base di viniferina, una preziosa molecola antiossidante estratta dalla linfa della vite.



La vitamina A e la niacinamide hanno una effettiva azione schiarente sulle discormie e sulle zone iperpigmentate. A causa di una possibile fotosensibilizzazione, utilizzate i prodotti con vitamina A soltanto alla sera.



Una maschera da lasciare in posa durante la notte a base di vitamina C ed estratti naturali ad azione illuminante, come la Regina dei Prati e il Gelso bianco.



Un sistema in due fasi a base di vitamina C purissima concentrata al 10%. Prima si passa il detergente in polvere e in seguito si applica il siero concentrato, per 7 giorni consecutivi.



Un siero da applicare la mattina, contiene arbutina ed estratto di liquirizia ad azione schiarente, vitamina C antiossdiante, vitamina E elasticizzante e filtri UV.



Un siero dalla texture sensoriale che protegge la pelle dall'invecchiamento. Contiene estratti naturali, probiotici e acido lattico per un'azione esfoliante e schiarente.



Un siero con attivi biotecnologici d'avanguardia per illuminare e rendere il colorito omogeneo, con un derivato dalla fermentazione dei funghi dall'efficace azione correttiva sulle macchie.



L'acido glicolico è un potente alfa-idrossiacido per contrastare le macchie scure. È fondamentale utilizzare questi dischetti esfolianti soltanto alla sera e abbinare un'altissima protezione solare durante il giorno.



Per un'azione esfoliante delicata, provate questa maschera peeling agli enzimi, formulata con estratti di papaya e vitamina C.



Un complesso di attivi per combattere l'invecchiamento precoce su tutti i fronti, a base di acido azelaico, acido glicolico, vitamina E e acido ialuronico.



Un siero colorato perfezionatore del colorito che uniforma l'incarnato e contrasta la comparsa delle macchie grazie all'azione depigmentante dell'acido alfa lipoico.



Una CC cream con fattore di protezione solare altissimo e un'azione sia uniformante che correttrice, grazie al complesso Duowhite e un derivato dell'acido ferulico.



Un siero con microcapsule ad azione depigmentante, per regalare al viso luminosità e un colorito più omogeneo. Ha anche un'azione addolcente e idratante grazie all'estratto di rosa damascena e all'olio di mandorle.



