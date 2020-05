Siete indecise su quali creme solari comprare in farmacia? Seguite i nostri consigli!

Il sole emana differenti tipologie di radiazioni e gli effetti che può avere sulla nostra pelle non sono sempre benefici a causa dei raggi UVB e UVA. I primi sono noti per la loro capacità di stimolare la produzione di vitamina D, ma sono anche responsabili dell’abbronzatura e delle scottature sulla pelle. I raggi UVA – che hanno una lunghezza d’onda superiore a quella dei raggi UVB - possono, invece, penetrare più in profondità nella pelle. Sono questi raggi a causare l’invecchiamento cutaneo dovuto all’esposizione solare. Dalla quale è necessario proteggersi. Come? Scegliendo tra le migliori creme solari in farmacia: la protezione solare è fondamentale. Anche in primavera.

Creme solari in farmacia: le nuove formulazioni

Le nuove formulazioni delle creme solari in farmacia, che combinano filtri chimici e fisici, sono ormai tutte “ad ampio spettro”, ovvero riescono a essere efficaci sia contro i raggi UVA sia contro gli UVB, oltre ad avere il corretto fattore di protezione SPF (misura per quanto tempo una protezione può difendere la nostra pelle dai raggi solari) che dipende soprattutto dal fototipo. In generale, però, nessun fattore di protezione può offrire una protezione più duratura di tre ore a causa dell’ossidazione; è, quindi necessario riapplicare il prodotto più volte nel corso della giornata.

Come scegliere la crema solare in farmacia

Nella scelta del solare l'opinione di un esperto, che sia il vostro farmacista o il dermatologo, è importante. Anche in farmacia, però, l'offerta è davvero vasta. Ecco alcuni delle migliori creme solari che vi consigliamo.

Ha una formula al 96% naturale che contiene un complesso anti-ossidante: vitamina E, detossofano e 1% di niacinamide per la riparazione dei danni cellulari.

Spray solare dalla texture trasparente e non appiccicosa, è ideale per chi desidera la massima praticità d’uso, garantita inoltre dallo speciale sistema di erogazione a 360° che consente di applicare il prodotto anche con la bombola capovolta. Formulato con filtri UVA e UVB fotostabili, garantisce fotoprotezione ALTA e ad ampio spettro contro gli effetti dannosi dell’esposizione solare, mantenendo la pelle idratata.

Potenziato con la tecnologia SynchroShield™, rende la protezione ancora più efficace a contatto con calore, acqua e sudore.

Indicato per la prevenzione dei danni cutanei dovuti ai raggi UV, è ideale per pelli intolleranti al sole, pelli molto chiare e per bambini.

Ha una formula arricchita con DNA Safe Complex, che preserva la pelle dalla formazione delle rughe, filtri UVB-UVA, Vitamina E ed estratto di Anguria dalle proprietà idratanti.

Idratante rinfrescante anti-età, contiene polisaccaride che stimola la produzione di acido ialuronico regolando il livello d’idratazione, mentre la vitamina H o biotina favorisce la sintesi di acidi grassi per rinforzare la struttura cutanea.

Lenisce e ripara grazie al pantenolo e alla niacinamide e, grazie a un'associazione di filtri fotostabili, aiuta a preservare la pelle dai danni cellulari.

Offre una protezione ad ampio spettro a doppia azione: protegge contro l’iperpigmentazione causata dai raggi UV e uniforma l’incarnato.

Con i suoi attivi specifici, monolaurina seboregolatrice, zinco gluconato lenitivo e silice ultra assorbente, opacizza la pelle per un effetto anti lucido immediato e duraturo. I suoi pigmenti riflettenti uniformano a lungo il colorito.

Crea un effetto «scudo» naturale grazie al BARRIESTOLIDE®, principio attivo brevettato ottenuto dall'Olio di Plantule d'Avena Rhealba®.

Dalla consistenza leggerissima, dona la stessa piacevole sensazione di un olio secco per il corpo, con in più tutta la protezione solare dermatologicamente testata, di cui la pelle ha bisogno. Si assorbe immediatamente e dona una sensazione di freschezza.

Dalla texture super leggera, è perfetto per le pelli normali e miste che adoreranno il suo finish satinato e il suo effetto “naked skin”.

Sunscreen per il viso senza siliconi, con ampio spettro contro i raggi UVA e UVB e contro la luce blu, è vegano e realizzato per il 99% con ingredienti naturali.

Credit ph: Pexels