In cerca di creme solari bio? Ecco le migliori (e perché sceglierle)

È arrivato quel momento dell'anno in cui, aprendo il beauty case, ritroviamo le creme solari bio utilizzate l'anno scorso. Non fate l'errore di usarle ancora: i solari non scadono, ma i filtri non potrebbero garantire la giusta efficacia. Su quali cosmetici solari bio puntare? Qui trovate tutti i nostri consigli!

Creme solari bio: cosa sono

Le creme solari bio sono certificate da enti che attestino la presenza, in alta percentuale, di ingredienti naturali, organici e provenienti da agricoltura biologica. La differenza tra un solare classico e uno green è tutta nella formula. In quelle bio si utilizzano filtri fisici, nelle altre quelli chimici, anche se è impossibile pensare che nelle creme solari bio sia presente soltanto la prima tipologia. Si parla, infatti, sempre più di particelle di origine vegetale che non vengono assorbite dalla pelle e che garantiscono una protezione long lasting, in qualsiasi situazione.

Oltre al filtro, poi, sono presenti ingredienti antiossidanti che garantiscono e rafforzano la qualità di una crema solare bio. Ultima caratteristica, che non è proprio un dettaglio per chi sceglie un prodotto green: molte delle referenze si basano sull'utilizzo di risorse rinnovabili, per esempio nella creazione dei pack, e di filtri biodegradabili “ocean friendly”. Rispetto per la pelle e per l'ambiente allo stesso tempo: un binomio fondamentale anche e soprattutto per i solari bio. Ecco alcuni dei migliori selezionati per voi.

Garantisce una protezione efficace e completa, minimizzando al contempo l’impatto ambientale. Tra gli ingredienti attivi (72% di origine naturale) c'è il Peptide Biomimetico DNA-Defence che aiuta a correggere i danni indotti dalle radiazioni luminose e l'olio di Abissinia, ricco di Omega 6 e 9. lnfine, il flacone, totalmente riciclabile, è realizzato in plastica proveniente da fonti rinnovabili vegetali (canna da zucchero del sud del Brasile) e non da fonti fossili.

Crema solare ecosostenibile per viso e corpo, ha una formula filtri UVA e UVB fotostabili di ultima generazione, non idrosolubili e privi di nanotecnologie che assicurano protezione efficace per la pelle e un ridotto impatto ambientale.

Privo di nano-particelle, protegge la pelle in modo naturale.

Crema idratante leggera con protezione solare SPF 30, è ideale per pelli miste e problematiche. Ricca di antiossidanti dell'Uva e del Melograno, e di ingredienti idratanti come Aloe Vera e Alghe, aiuta una contrastare i segni del tempo.

Protegge dai raggi UVA e UVB attraverso filtri fisici naturali, privi di nanoparticelle e filtri chimici. Previene il fotoinvecchiamento cutaneo e le macchie grazie al concentrato antiossidante di Mirtillo rosso e Astaxantina. La texture fluida rende facile applicazione, l’effetto finish mat ne consente l’uso quotidiano, evitando l’effetto “patina bianca”.

Ha un’azione antiaging e antiossidante. Facile da utilizzare e particolarmente adatto per tutto l’anno e per chi ha bisogno di avere una protezione alta e continuativa, può essere mescolato a qualsiasi soin viso.

Con oli di Girasole e di Cocco bio, fornisce una protezione contro i raggi solari, previene la formazione di rughe e l’iperpigmentazione.

Delicato e protettivo, ideale per le prime esposizioni al sole e per le pelli chiare e delicate particolarmente tendenti a scottature, ha un'azione anti-age grazie alla presenza delle vitamine E e PP che aiutano a prevenire l'invecchiamento cutaneo fotoindotto, mentre il Carotene aiuta a donare alla pelle un'abbronzatura dorata.

Protegge dai raggi UVA e UVB. Ha una texture delicata e non lascia nessuna patina bianca sulla pelle. Previene scottature, secchezza, pigmentazione e invecchiamento precoce; in più, incrementa idratazione e comfort. Adatta a tutti i tipi di pelle.



Attiva i processi dell’abbronzatura, fornendo al contempo un fattore intrinseco di protezione dai raggi solari. Dalla delicata fragranza, rende la cute dorata, elastica, nutrita e profumata.

Credit ph: Pexels