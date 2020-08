Siete in procinto di partire per la montagna? Ecco i prodotti di bellezza consigliati per viso, corpo, capelli e make up in alta quota

Le vacanze in montagna sono sinonimo di paesaggi mozzafiato, relax e bellezza a 360°.

Se siete in procinto di partire per i monti non perdete la nostra selezione di prodotti must have da mettere nel vostro beauty case in montagna con i consigli per una cura completa di pelle del viso, corpo e capelli, senza dimenticare il trucco.

Cura del corpo in montagna

Viso, corpo e capelli necessitano di cure extra quando ci esponiamo al sole. Come sicuramente saprete - ma non ci stancheremo mai di ricordarvelo - è importantissimo proteggersi dai raggi solari in città quanto al mare e in montagna.

In particolare in montagna - anche se fa freschetto e non sembra - i raggi solari, data l'altitudine, sono più intensi. Per questo motivo è importantissimo selezionare prodotti con alti fattori solari e principi attivi anti macchia.

In aggiunta, vi consigliamo di rimuovere bene ogni traccia di crema solare con un buon detergente - meglio se a base di ingredienti naturali per rimanere nel giusto mood - e di regalarvi una coccola defaticante extra dopo le lunghe giornate fuori a camminare (o a prendere il sole!) con un gel specifico per le gambe e/o una maschera rinfrescante per i piedi. Ottimo anche un olio setificante allover, per un beauty case in montagna leggero ma super funzionale.

Il make up semplice per le vacanze in montagna

Parola d'ordine: semplicità. Uno degli aspetti più belli delle vacanze è proprio quello di lasciarsi andare all'ozio e godere del proprio tempo a libero svolgendo attività gratificanti.

Se amate truccarvi anche in vacanza fatelo senza paura, solo abbiate cura di scegliere formule smart che resistano nel corso della giornata e vi regalino la giusta idratazione e protezione.

Per il giorno BB cream, mascara waterproof e lip balm colorato possono bastare, mentre la sera, donatevi un tocco di luce con ombretti dai toni caldi - ma in formato pocket - gloss brillanti e highlighter perlescenti viso-corpo per creare effetti inediti e sorprendenti.

Credits Ph.: Kalen Emsley & Nadi Whatisdelirium on Unsplash