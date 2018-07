La protezione dal fotoinvecchiamento non deve limitarsi soltanto alla spiaggia e alle vacanze, ma deve essere costante anche in città. Ecco le protezioni solari adatte per essere usate quotidianamente



Ormai sono accertati i danni alla pelle causati dalle radiazioni solari. Per questo motivo, per proteggerci non solo dal fotoinvecchiamento, ma anche alle malattie legate all'esposizione al sole, è fondamentale utilizzare una protezione solare anche in città.

Paura dell'effetto mascherone bianco? Niente panico. Le formule e le texture più innovative sono leggere, invisibili e cosmeticamente eleganti, rendendole perfette come base per il trucco.

Fate attenzione a scegliere un SPF 30 o 50 e ricordatevi che le radiazioni dannose sono presenti anche in giornate nuvolose.

Noi di Grazia.it vi consigliamo i prodotti migliori per essere utilizzati come solari da città quotidianamente che vi faranno dimenticare di avere addosso una protezione solare.



Un primer che perfeziona la texture della pelle rendendola a effetto airbrushed e offre un'alta protezione solare, con una formula leggera e a rapido assorbimento.



Un fluido idratante con un complesso di attivi ad azione energizzante e protettiva contro radiazioni solari e inquinamento. Contiene vitamina E e acido ialuronico.



Una mist che fissa il make up e offre un'alta protezione solare, con un'alta percentuale di ingredienti naturali e organici. Ha un finish matte contro l'effetto lucido.



Una bb cream solare con altissimo fattore di protezione solara, formulata specificamente per essere tollerata dalle pelli intolleranti e da chi ha gli occhi particolarmente sensibili.



Una crema protettiva che svolge la funzione di scudo contro le aggressioni ambientali e le radiazioni UVA mantenendo la pelle idratata, con una texture piacevole e impalpabile.



Protezione solare spray dal finish invisibile. Contiene estratti di camomilla e bambù per lenire e idratare la pelle lungo l'arco della giornata.



Offre una protezione ad ampio spettro, mentre mantiene la pelle elastica e idratata grazie alla vitamina C e E antiossidanti, estratti di semi d'uva e tè verde.



Solare e trattamento anti age 2in1, per un'azione mirata a correggere macchie e linee d'espressione. Ha una texture confortevole che mantiene la pelle morbida.



Un fluido leggero da utilizzare sopra la crema viso quotidiana con il 100% di filtri minerali. Adatto anche per le pelli a tendenza acneica.



Non solo crema idratante, ma anche trattamento antiossidante a base di vitamina C e un'alta protezione solare, per proteggere la pelle a 360° in città.



Una mist idratante con altissima protezione, formulata per le pelli sensibili e intolleranti al sole, con filtri ad ampio spettro.



Polvere solare ultra compatta che rende la pelle opaca e vellutata senza seccare. È disponibile nella versione trasparente o color pesca.



Un solare ad altissima protezione pensato per essere utilizzato quotidianamente tutto l'anno. Ha la texture ultra fluida e leggerissima, come una essence, con estratti di fiori naturali per lenire e rinfrescare la pelle.



Un mix di tecnologie per offrire una protezione efficace contro l'azione dei radicali liberi. Per rinforzare la barriera naturale della cute contiene prebiotici e derivati dalla fermentazione di lieviti.







Un'acqua spray intensamente idratante per rinfrescare la pelle con un'alta protezione solare per prevenire l'invecchiamento precoce della pelle.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa