È il momento di scegliere il solare per la vostra estate: ecco le dieci migliori creme solari da provare con i consigli degli esperti

Non importa se in città o al mare: il sole ha effetti benefici ed è giusto dedicare del tempo all'esposizione solare. Per poter dare un tocco dorato al nostro incarnato ma anche perché il sole fa bene al nostro organismo. Per esempio, «bastano 20 minuti al giorno con volto, decolleté e braccia scoperti per garantire la giusta produzione di vitamina D che aiuta il corpo ad assorbire il calcio proveniente dai cibi ingeriti», dice la dottoressa Giovanna Geri, farmacista e nutrizionista.

Nulla di meglio che approfittare del bel tempo e sfruttare i momenti di relax per poter sfoggiare una tintarella impeccabile. Con le giuste precauzioni e con le migliori creme solari, non c'è alcun pericolo di scottature. «Meglio evitare il sole fra le 12 e la 14 – continua l'esperta – e in generale, per gli orari più caldi, mai usare una protezione sotto il fattore di protezione SPF 30». Non solo addio scottature: la migliore garanzia contro le macchie della pelle è la protezione solare «con filtri UVA e UVB, applicata ogni mattina, anche se si è in città», precisa la dermatologa Maria Rosa Gaviglio.

Che dice: «Non c’è differenza tra prendere il sole al mare, in montagna o in città: la differenza la fa ciò che è presente nell'ambiente che può amplificare la potenza della radiazione. Per esempio, la neve in montagna o la sabbia bianchissima in spiaggia o un palazzo di specchi davanti alla nostra casa in città». Ecco, quindi che scegliere il migliore solare per noi diventa fondamentale.

Come scegliere la migliore crema solare

La scelta del solare deve tenere conto di diversi aspetti, in primo luogo il fototipo. Più il fototipo è basso, maggiore è il rischio di scottarsi e, quindi, più alta deve essere la protezione. Chi è più chiaro di pelle, in genere si scotta prima, ma non è sempre così, perché anche chi ha capelli e occhi scuri può scottarsi con facilità. Per scegliere il solare giusto, il criterio principale è conoscere il modo in cui la propria pelle reagisce al sole. Indecise sul prodotto da acquistare?

Ecco una selezione dei migliori solari del momento.

Potenziato con la tecnologia SynchroShield™, rende la protezione ancora più efficace a contatto con calore, acqua e sudore.

Idratante rinfrescante anti-età, contiene polisaccaride che stimola la produzione di acido ialuronico regolando il livello d’idratazione, mentre la

vitamina H o biotina, favorisce la sintesi di acidi grassi per rinforzare la struttura cutanea.

Lenisce e ripara grazie al pantenolo e alla niacinamide e, grazie a un'associazione di filtri fotostabili, aiuta a preservare la pelle dai danni cellulari.

Soluzione bifasica, formata da una parte oleosa e una acquosa, a elevata protezione dai raggi UV, ha una texture ultra leggera e fresca che offre la massima sensorialità, senza appiccicare.

Protezione solare trasparente e leggerissima, si assorbe facilmente per protegge dai raggi UVA/UVB, dalla luce blu e dallo stress ambientale. Inoltre, è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Concentrato di cere vegetali e oli di mandorle dolci e di calendula, è specifico per le zone più esposte e vulnerabili. Ideale anche per proteggere capillari, macchie, nei, tatuaggi e cicatrici.

Con i suoi attivi specifici, monolaurina seboregolatrice, zinco gluconato lenitivo e silice ultra assorbente, opacizza la pelle per un effetto anti lucido immediato e duraturo. I pigmenti riflettenti uniformano a lungo il colorito.

Spray solare dalla texture trasparente e non appiccicosa, è ideale per chi desidera la massima praticità d’uso, garantita dal sistema di erogazione a 360° che consente di applicare il prodotto anche con la bombola capovolta.

Ha una consistenza leggerissima. Dona la stessa piacevole sensazione di un olio secco per il corpo, con in più tutta la protezione solare dermatologicamente testata, di cui la pelle ha bisogno. Si assorbe immediatamente e dona una sensazione di freschezza.

Spray viso e corpo lenitivo e idratante grazie all’acqua d’uva bio, non contiene alcol e siliconi ed ha una formula adatta alle pelli sensibili.

Credit ph: Pexels.com