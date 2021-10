Zenzero, camomilla o tè verde: ecco i benefici di tè, tisane e infusi più comuni (da bere) per depurare l'organismo con la dieta detox

È dimostrato che infusi, tisane, té e bevande a base di erbe apportino benefici all'organismo, oltre che allo spirito.

Associati a un momento di relax, e in parallelo a una dieta detox, quando vengono bevuti con regolarità a seconda delle proprietà stimolano la digestione, il rilassamento muscolare e lo smaltimento delle tossine.

Ecco perché le tisane andrebbero bevute sempre, calde in inverno e nella loro variante fresca in estate.

**Infusi detox (e non solo): cosa bere per sgonfiarsi e dimagrire**

Ma quali sono le proprietà di ciascuna pianta, fiore o frutto? Eccole.

Dieta detox: cosa bere per depurare l'organismo

Tè verde

È considerato la varietà di tè più salutare, in quanto rimedio naturale per numerosi disturbi: è un antiossidante che ritarda i segni dell'invecchiamento, ed è depurativo e digestivo in quanto aiuta a eliminare i liquidi in eccesso favorendo lo smaltimento dei grassi e delle tossine.

È inoltre ricco di vitamina A, vitamina B, vitamina C, fluoro, sodio e minerali, che rafforzano il sistema immunitario.

Tè allo zenzero

Le proprietà di questa radice sono note da tempo, eppure solo recentemente il suo utilizzo è diventato comune nella nostra cucina.

Lo zenzero è capace di combattere e prevenire disturbi dello stomaco come la nausea, aiuta a digerire perché ha un effetto lenitivo sull'apparato digerente, grazie alla sua capacità di assorbire il cibo.

È anche considerato un ottimo alleato contro tosse e influenza. Per un effetto maggiore, provatelo in coppia col limone.

Tisana alla liquirizia

Le sue proprietà sono davvero detox: disintossicante, diuretica, digestiva, depurativa del fegato e lassativa è adatta a chi vuole una pancia più piatta e gambe leggere, in quanto è una grande nemica della ritenzione idrica. Inoltre, aiuta a curare tosse, raffreddore, indigestioni e a stare meglio in caso di intossicazioni.

Tisana all'ortica

Questa pianta, che cresce spontaneamente e che spesso viene estirpata come erbaccia, contiene molte sostanze nutrienti, come flavonoidi e acidi fenolici, fedeli antiossidanti.

L'infuso viene utilizzato per combattere la cistite e alleviare l'anemia.

È inoltre un tonico e ricostituente naturale grazie ai sali minerali e alle vitamine. Aiuta a ridurre i dolori articolari e a favorire la digestione e l'attività intestinale.

Tisana di melissa

Quest'erba è considerata un'alleata del relax. Come la passiflora, la malva e la camomilla, è utile per preparare tisane rilassanti per contrastare ansia, agitazione e preoccupazioni.

La melissa gode inoltre di ottime proprietà calmanti e sedative, utili in caso di tosse, raffreddore e influenza.

Ha proprietà digestive e antidolorifiche, specie per quanto riguarda mal di stomaco e mal di testa.

Tè rosso

Conosciuto anche come Rooibos tea, questo infuso ha proprietà simili al tè nero: è antiossidante, brucia grassi e aiuta a ridurre il colesterolo e i rischi di problemi cardiovascolari.

Tè nero

Il suo consumo regolare fa bene alle ossa (ne favorisce la densità minerale), ai denti (li protegge dalla placca e dalle carie) e al cuore, perché favorisce una maggiore dilatazione dei vasi sanguigni.

Inoltre innalza le difese immunitarie e limita il colesterolo cattivo.

Faccia però attenzione chi soffre di anemia e chi è vegetariano o vegano: il tè nero rallenta l'assorbimento del ferro, quindi meglio consumarlo lontano dai pasti.

Tè alla menta

Ha proprietà multitasking: è lenivo, digestivo e aiuta a alleviare gonfiori e nausee.

È suggerito a chi soffre di sindrome del colon irritabile, ma è utile anche contro i dolori muscolari e come bevanda rilassante.

Camomilla

È sicuramente l'infuso più conosciuto e diffuso per le sue proprietà rilassanti e lenitive.

Favorisce la digestione e riduce le irritazioni e le infiammazioni.

È la bevanda ideale da sorseggiare prima di andare a letto per dormire sonni tranquilli, ma viene utilizzata anche come impacco per gli occhi, per lenire il bruciore e per ridurre i disturbi respiratori.