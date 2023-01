Fibre e probiotici, ma anche tanta idratazione: ecco come fare un detox completo per migliorare la propria salute fisica e mentale

Spesso quando ci si sente (o vede) particolarmente affaticati, stanchi o appesantiti, quello che serve è un periodo di detox - dalle cattive abitudini di ogni sorta a cui (giustamente) tutti ogni tanto ci abbandoniamo più o meno a lungo.

Per avere mente e corpo sano e in forma, ma anche per una pelle morbida ed elastica e capelli forti e luminosi, infatti, è imperativo seguire uno stile di vita disciplinato con una dieta nutrizionalmente equilibrata.

E se non è possibile seguirlo sempre, diventa fondamentale disintossicare il corpo con un adeguato processo detox con cadenza regolare, in modo che le tossine nocive vengano eliminate dall'organismo.

La verità è che un corpo sano si disintossica già da solo, tuttavia, non c'è dubbio che possiamo aiutare il nostro organismo aumentando l'efficacia delle sue funzioni disintossicanti, togliendo le cattive abitudini che rischiano di sommergerlo e travolgerlo.

Ecco allora che abbiamo messo insieme un elenco di suggerimenti detox efficaci e facili da seguire per liberarsi dalle tossine negative e rimettere in forma il proprio corpo.

1. Iniziate la giornata con acqua e limone

L'acqua al limone alcalinizza il corpo e supporta il processo di disintossicazione del fegato, prepara il sistema per la digestione e idrata tutti gli organi. Per disintossicare il corpo con un adeguato processo detox bevete un bicchiere di acqua tiepida con una fetta di limone come prima cosa al mattino.

2. Consumate verdure verdi al mattino

Inserire qualche verdura verde nella propria routine mattutina ha una funzione alcalinizzante per il corpo e fornisce una carica di nutrienti vitali per iniziare la giornata. Aggiungete allora un po' di verdura al vostro frullato mattutino o usate un superalimento in polvere, come spirulina, clorella, alghe blu-verdi, matcha...

3. Concentratevi sugli alimenti che aiutano il processo detox e la digestione

Per facilitare la digestione, includete nella vostra alimentazione cibi freschi come cavoli e cavolfiore, aglio, avocado, barbabietole, carote e carciofi.

Aggiungete anche spezie come cannella, zenzero, curcuma e cumino. Queste possono essere aggiunte praticamente a qualsiasi piatto per esaltarne il sapore e aiutare a eliminare naturalmente le tossine dal corpo.

4. Preferite una cena leggera (e non troppo tardi)

La cena dovrebbe essere il pasto più leggero della giornata. Una cena leggera e consumata non troppo tardi assicura una migliore digestione. Gli alimenti vengono infatti assimilati più facilmente dall'organismo senza esercitare pressione sul fegato o causare gas in eccesso.

5. Evitate glutine, latticini, zucchero e altri alimenti trasformati

Nel processo detox è importante stare lontano da quei cibi difficili da digerire per il corpo e che metteranno a dura prova il sistema immunitario e altri sistemi necessari per la disintossicazione.

Una semplice regola allora è quella di evitare alimenti trasformati, ma anche quelli contenenti coloranti, aromi e conservanti artificiali dovrebbero essere evitati il più possibile.

6. Mangiate cinque porzioni al giorno di frutta e verdura

Che siate vegani, vegetariani o carnivori, tutti possono beneficiare di una dieta ricca di frutta, verdura e legumi. Per questo le Linee guida per una sana alimentazione consigliano di consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno.

Questo supporta il fegato nella disintossicazione e aiuta il processo di eliminazione delle tossine grazie a un tratto digestivo più sano. 7. Aumentate l'assunzione giornaliera di fibre Consumare abbastanza fibre è molto importante per sostenere la disintossicazione quotidiana nel nostro corpo, poiché esse stimolano il movimento attraverso l'intestino crasso, che assorbe le tossine circolanti, gli ormoni in eccesso e il colesterolo. Grandi fonti di fibre sono frutta a basso indice glicemico come pere, mele e bacche, tutte le verdure, in particolare broccoli, carote, sedano e piselli, e i cereali integrali come riso integrale, quinoa e avena. 8. Preferite il tè verde alle bevande contenenti caffeina Le bevande contenenti caffeina, come il caffè o il tè nero, spesso fanno più male che bene nel processo detox del copro. Per evitare i dannosi effetti collaterali delle bevande con caffeina, sostituitele con il tè verde. Oltre a pulire il sistema digestivo, aiuta anche ad aumentare il metabolismo del corpo, facilitando la perdita di peso.

9. Includete i probiotici nella vostra dieta quotidiana

Lo yogurt è un superalimento, alleato numero uno per uno stile di vita detox. Fonte essenziale di probiotici, contiene batteri buoni che aiutano ad alleviare i problemi digestivi e purificare il tratto digestivo.

Assicuratevi di aggiungere yogurt, kefir o cagliata alla vostra dieta quotidiana.

10. Fate movimento per disintossicartvi

Muovere il corpo correndo, camminando, andando in bicicletta, o anche solo facendo stretching stimola il sistema linfatico, cioè il sistema di drenaggio del corpo che è simile ai vasi sanguigni. L'esercizio aiuta a far circolare il sangue e la linfa in modo che le tossine escano più velocemente.

Eliminare le tossine sudando è un altro modo per essere più detox nella propria vita quotidiana.

11. Dormite a sufficienza

Oltre a disintossicare il corpo, è essenziale disintossicare anche la mente.

È importante allora non sottovalutare l'importanza di una buona notte di sonno, dato che il cervello tende a scovare le tossine anche mentre si dorme. Assicuratevi quindi di dormire almeno tra le sette e le nove ore per notte.

12. Respirate profondamente con lo yoga

Seguite una lezione di yoga per incorporare alcuni esercizi di respirazione profonda nella vostra giornata.

I respiri profondi consentono al corpo di scambiare completamente l'ossigeno in entrata con l'anidride carbonica in uscita, disintossicando i polmoni. È stato anche dimostrato che rallentano il battito cardiaco, abbassano o stabilizzano la pressione sanguigna e riducono lo stress.

