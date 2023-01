Avete la sensazione di pancia gonfia dopo tutti gli eccessi delle feste? Seguite questi semplici consigli per (ri)trovare salute e sollievo

La sensazione di pancia gonfia in questo periodo è spesso causata dagli eccessi delle feste, ma anche da un maggiore consumo di alcol, dalla poca attività fisica e dalla mancanza di uno stile di vita regolare durante le vacanze.

Tutto meritatissimo e sacrosanto (se opportunamente goduto), ma con uno strascico che si aggira tra l'irritante, lo scomodo e talvolta addirittura il doloroso.

Per fortuna è una situazione facilmente risolvibile mettendo in atto una serie di piccoli e semplici accorgimenti.

8 rimedi contro la pancia gonfia

1. Bevete tanta acqua

Spesso il gonfiore è il risultato del consumo di cibi ricchi di sale. Ecco allora che l'idratazione diventa è davvero importante.

Bere acqua è probabilmente l'ultima cosa che vorreste fare quando sentite che la vostra pancia sta per esplodere. Anche se può sembrare controintuitivo, l'acqua può aiutare a ridurre il gonfiore liberando il corpo dal sodio in eccesso.

Bere acqua prima dei pasti può aiutare a ridurre il gonfiore e conferire il doppio vantaggio di ridurre la tendenza di mangiare troppo.

Inoltre, idratarsi mantiene tutto in movimento senza intoppi nel tratto digestivo - che è essenziale per i movimenti intestinali regolari visto costipazione e gonfiore spesso vanno di pari passo.

2. Mangiate cibi ricchi di potassio

Se vi sentite gonfie per gli eccessi fatti a tavola, il miglior consiglio per un rapido sollievo è, oltre a bere più acqua, mangiare cibi ricchi di potassio; come banane, avocado, cavolfiori, sedano e patate dolce.

Il potassio aiuta a eliminare l'eccesso di sodio e liquidi dal corpo. Non solo: gli alimenti ricchi di potassio solitamente sono anche ricchi di fibre, che aiutano ad aggiungere volume alle feci e a spostarle attraverso il tratto digestivo, diminuendo così il gonfiore.

3. Basta una passeggiata contro la pancia gonfia

Fare anche solo una breve passeggiata può aiutare a stimolare la motilità gastrica e ridurre il gonfiore.

Cinque o 10 minuti dovrebbero essere sufficienti per aiutare a trovare sollievo, ma integrare l'esercizio nella regolare della routine, anche durante le feste, vi farà sentire ancora meglio.

4. Diminuite il consumo di alcol e di bevande frizzanti

L'alcol rallenta la digestione e aumenta la ritenzione idrica: inizialmente vi costringerà ad andare in bagno di più ma alla fine può rendere il corpo disidratato.

5. Mettete in tavola alimenti diuretici

Se dopo le feste vi sentite gonfi e appesantiti, provate a scegliere cibi diuretici che contengono tutte le proprietà in grado di agevolare il tratto intestinale. Via libera ad asparagi, cetrioli, finocchi, sedano e limone, nonché frutta fresca.

Questi alimenti hanno la caratteristica di essere ipocalorici e idratanti con una importante azione drenante, che permette di stimolare la diuresi e depurare l’organismo.

6. Contro la pancia gonfia bevete tè alla menta piperita, allo zenzero o al finocchio

Per tenere a bada la pancia gonfia, uno dei rimedi più efficaci è bere del tè alla menta piperita, allo zenzero o al finocchio. Questi tè hanno infatti svariate proprietà che possono rilassare il tratto digestivo e alleviare il gonfiore.

Il tè alla menta piperita aiuta contro il gonfiore perché rilassa i muscoli che svolgono un ruolo nel passaggio del gas, mentre quello allo zenzero aiuta ad accelerare lo svuotamento gastrico. Infine, Il finocchio è un'altra buona opzione perché è stato dimostrato che aiutare con una serie di problemi di stomaco.

7. Dedicate qualche minuto allo yoga o allo stretching

Se vi sentite troppo gonfi per una sessione di allenamento, provate con lo yoga o uno stretching delicato.

In particolare, l'enfasi dello yoga sullo sviluppo della consapevolezza del corpo e della disciplina fisica potrebbe potenzialmente influenzare la gestione dei sintomi del gonfiore migliorando la circolazione della bioenergia dentro e intorno all'intestino.

8. Evitate cicche e caramelle da masticare

Ingerire troppa aria mentre si mastica è una delle cause di gonfiore e gas nello stomaco. L'aria in eccesso entra nel sistema se mangiamo o beviamo troppo velocemente, con le bevande gassate o quando mastichiamo cicche. Se quell'aria finisce intrappolata nel colon o nell'intestino tenue, si finisce per sentirsi gonfi.